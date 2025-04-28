Работодателям хотят дать льготы за софинансирование накоплений сотрудников

Работодателям хотят дать льготы за софинансирование накоплений сотрудниковЭксперты считают, что это станет стимулом удержания работников
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила новые льготы для работодателей, которые формируют взносы в пользу работников в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом сообщил «Ведомостям» источник, близкий к комиссии, и подтвердил собеседник в кабмине. Минфин предложил учитывать сберегательные взносы в пользу работников в составе расходов работодателя для целей налогообложения прибыли, а также ограничить их обложение страховыми взносами, следует проекта поправок в Налоговый кодекс (НК; есть у «Ведомостей»).
Кроме того, Минфин предлагает ввести налог для доходов физлиц по договору ПДС – от 13% до 15% (для выплат свыше 5 млн руб.). В пояснительной записке говорится, что это позволит выровнять условия налогообложения по «долгосрочным продуктам». Размер ставки будет зависеть от объема налогооблагаемой базы. Аналогичная ставка НДФЛ применяется в отношении страховых выплат, поступлений пенсионного обеспечения, доходов от ценных бумаг и производных финансовых инструментов.
Ранее в апреле замминистра финансов Иван Чебесков уже заявлял, что правительство рассматривает законопроект, который позволит работодателям учитывать затраты на ПДС в числе расходов и уменьшить налоговую базу.
Программа долгосрочных сбережений действует с 1 января 2024 г. В первый год действия программы было заключено свыше 2,7 млн договоров, а объем привлеченных в программу средств превысил 196 млрд руб. – с учетом ожидаемого размера софинансирования и заявлений о переводе пенсионных накоплений в ПДС, говорил ранее «Ведомостям» представитель Банка России. Министр финансов Антон Силуанов 26 декабря оценивал показатели в 220 млрд руб. Это чуть ниже цели в 250 млрд руб., поставленной президентом в начале 2024 г. Тем не менее в Банке России оценивали первые результаты как «очень хорошие» для нового продукта. Сейчас НПФ получили более 300 млрд руб., включая софинансирование от государства и переводов пенсионных накоплений из ОПС в ПДС, сообщил «Ведомостям» представитель Банка России.
Условия программы
Государство готово софинансировать расходы на участие в ПДС, если гражданин вносит не менее 2000 руб. в год. В зависимости от дохода участника программы объем софинансирования со стороны государства может составить от 25 до 100% от вложений, но не более 36 000 руб. в год. Участие государства длится 10 лет после уплаты первого взноса клиентом.
Отдельно ЦБ сообщил об инициативе доработать условия расторжения договора ПДС – для этого были подготовлены поправки в закон о НПФ. Вкладчик сохранит право досрочно расторгнуть договор без потери права на льготы, если ему потребуется дорогостоящее лечение, сообщил представитель Банка России. В то же время клиент потеряет право на софинансирование, если он сделал взнос по договору ПДС, а затем передумал и решил выйти из программы, пояснил регулятор. Ограничение сохранится том числе при заключении таких договоров в будущем. Владелец счета также потеряет право на софинансирование и льготы, если он имел несколько договоров долгосрочных сбережений и решил закрыть хотя бы один из них. Участник программы может сохранить право на софинансирование в будущем, если при досрочном расторжении договора он соблюдал ряд условий: еще не получал выплаты от государства и успел расторгнуть договор до 1 апреля того года, когда должна была поступить господдержка, добавили в ЦБ.
Законопроект Минфина также предусматривает налоговые послабления для владельцев полиса долевого страхования жизни (ДСЖ). Это новый продукт, который появился в 2025 г. Он позволяет клиенту направить часть взносов на страховую защиту, а другую – на покупку паев инвестиционных фондов. Министерство предлагает распространить налоговый вычет на страховые взносы налогоплательщика по ДСЖ. Физлица смогут применить освобождение от НДФЛ страховых выплат в размере до 30 млн руб., если срок действия их договоров превышает 5 лет. Льгота будет действовать для доходов, которые превышают объем внесенных страховых взносов со стороны работодателей в течение трудового периода.
Помогут ли льготы
Предлагаемое решение поставит ПДС в равные условия с корпоративными пенсионными программами, которые постепенно формируются в России, отмечает доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян. Среди предпринимателей есть интерес к развитию корпоративного ПДС, поскольку любые социальные пакеты позволяют удерживать сотрудников, объясняет президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. Из-за напряженной ситуации на рынке труда работодатели стремятся поддержать лояльность работников, и смягчение условий налогообложения будет серьезным стимулом для бизнеса, утверждает Беляков.
Наниматели смогут использовать софинансирование ПДС как бонус при борьбе за лучших сотрудников в тех отраслях, где явно на рынке доминирует работник, подтверждает доцент Института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин. Он считает эффективной льготу для работодателей.
Введение НДФЛ в отношении доходов по ПДС не снизит интереса граждан к участию в программе, поскольку такая мера была ожидаема, считает Беляков. Налог от 13 до 15% позволит бороться с недобросовестными схемами, в том числе с применением других налоговых стимулов.
Законопроект позволит повысить интерес граждан к заключению договоров ПДС и долевого страхования жизни, а также вовлеченность работодателей в процесс формирования средств в пользу своих сотрудников, уверен председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. ДСЖ – это долгосрочное страхование жизни, поэтому в законопроекте речь идет об универсальных налоговых стимулах для долгосрочных инвестиционных программ, отмечает Беляков. Для клиента выбор ПДС или ДСЖ должен быть одинаково выгоден, Банк России работает над привлекательностью таких инструментов для граждан, добавляет Беляков.
У рынка есть множество иных инициатив для повышения вовлеченности населения в ПДС. Например, в НПФ Сбербанка предлагали увеличить лимит налогового вычета по долгосрочным сбережениям с 400 000 до 1 млн руб. в год, что позволит россиянам более гибко планировать свои вложения и снизит налоговую нагрузку, говорил «Ведомостям» ранее генеральный директор «СберНПФ» Александр Зарецкий. Важно и автоматизировать получение налоговых вычетов по ПДС, чтобы люди получили максимальную выгоду от участия и не забывали пользоваться такой льготой, отмечал он он. Еще одно предложение – привязка софинансирования к количеству детей, отмечала гендиректор «Альфа НПФ» Лариса Горчаковская. Это позволит существенно расширить количество участников и сделать программу еще более привлекательной: обеспечение будущего детей стоит на первом месте у большинства семей.
В подготовке текста участвовала Мария Викулова