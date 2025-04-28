Работодателям хотят дать льготы за софинансирование накоплений сотрудников

Отдельно ЦБ сообщил об инициативе доработать условия расторжения договора ПДС – для этого были подготовлены поправки в закон о НПФ. Вкладчик сохранит право досрочно расторгнуть договор без потери права на льготы, если ему потребуется дорогостоящее лечение, сообщил представитель Банка России. В то же время клиент потеряет право на софинансирование, если он сделал взнос по договору ПДС, а затем передумал и решил выйти из программы, пояснил регулятор. Ограничение сохранится том числе при заключении таких договоров в будущем. Владелец счета также потеряет право на софинансирование и льготы, если он имел несколько договоров долгосрочных сбережений и решил закрыть хотя бы один из них. Участник программы может сохранить право на софинансирование в будущем, если при досрочном расторжении договора он соблюдал ряд условий: еще не получал выплаты от государства и успел расторгнуть договор до 1 апреля того года, когда должна была поступить господдержка, добавили в ЦБ.