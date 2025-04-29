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Минфин предложил увеличить штрафы в сфере операций с драгметаллами

Сейчас в серой зоне находится более 7500 потенциальных участников
Анастасия Бойко
Яна Суринская
Текущая стоимость драгоценных металлов и ювелирных изделий и действующие размеры штрафов за непостановку на спецучет не останавливают участников рынка, работающих в нелегальном секторе, от нарушения закона
Текущая стоимость драгоценных металлов и ювелирных изделий и действующие размеры штрафов за непостановку на спецучет не останавливают участников рынка, работающих в нелегальном секторе, от нарушения закона / Алексей Орлов / Ведомости

Минфин предлагает повысить штрафы за ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями (ДМДК), без постановки на специальный учет в Федеральной пробирной палате, а также за нарушение правил отчетности. Это следует из поправок в КоАП (есть у «Ведомостей»). Документ был одобрен на комиссии правительства по законопроектной деятельности, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к комиссии, и подтвердил собеседник в кабмине.

Сейчас в КоАПе установлен штраф только за первичное нарушение в случае отсутствия регистрации в ГИИС: в размере от 80 000 до 100 000 руб. – для индивидуальных предпринимателей (ИП) и от 120 000 до 140 000 руб. – для юрлиц. Законопроект предусматривает состав за совершение повторного административного правонарушения – поправки предлагается внести в ст. 15.43 КоАПа. В этом случае штраф составит от 120 000 до 160 000 руб. для ИП, от 160 000 до 180 000 руб. для юрлиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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