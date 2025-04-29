Минфин предложил увеличить штрафы в сфере операций с драгметаллами

Минфин предложил увеличить штрафы в сфере операций с драгметалламиСейчас в серой зоне находится более 7500 потенциальных участников
Минфин предлагает повысить штрафы за ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями (ДМДК), без постановки на специальный учет в Федеральной пробирной палате, а также за нарушение правил отчетности. Это следует из поправок в КоАП (есть у «Ведомостей»). Документ был одобрен на комиссии правительства по законопроектной деятельности, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к комиссии, и подтвердил собеседник в кабмине.
Сейчас в КоАПе установлен штраф только за первичное нарушение в случае отсутствия регистрации в ГИИС: в размере от 80 000 до 100 000 руб. – для индивидуальных предпринимателей (ИП) и от 120 000 до 140 000 руб. – для юрлиц. Законопроект предусматривает состав за совершение повторного административного правонарушения – поправки предлагается внести в ст. 15.43 КоАПа. В этом случае штраф составит от 120 000 до 160 000 руб. для ИП, от 160 000 до 180 000 руб. для юрлиц.