«Эффект дала лишь каждая пятисотая процедура оздоровления»Замглавы ФНС Константин Чекмышев о том, зачем и как налоговая служба цифровизует институт банкротства
Налоговая служба, проводящая последовательную политику по цифровизации всех подконтрольных ей процессов, добралась до института банкротства. О том, к чему в связи с этим готовиться налогоплательщикам, кредиторам и должникам, «Ведомостям» рассказал заместитель главы ФНС Константин Чекмышев
«Нужен маркетплейс по банкротству»
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