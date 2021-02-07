«Эффект дала лишь каждая пятисотая процедура оздоровления»

Налоговая служба, проводящая последовательную политику по цифровизации всех подконтрольных ей процессов, добралась до института банкротства. О том, к чему в связи с этим готовиться налогоплательщикам, кредиторам и должникам, «Ведомостям» рассказал заместитель главы ФНС Константин Чекмышев