Инвестиции в экономику Москвы составили 1,7 трлн рублей

Общий объем инвестиций в экономику Москвы за 2016 г. составил 1,7 трлн руб., говорится в сообщении Городского агентства управления инвестициями города Москвы со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной.

По ее словам, рост составил 0,7% (за вычетом инфляции).

За последние 6 лет инвестиции в Москве выросли более чем в 1,5 раза в сопоставимых ценах к уровню 2010 г. Доля Москвы в общероссийском объеме инвестиций составляет около 12%, по сравнению с 2010 г. она увеличилась на 3,6 п. п.