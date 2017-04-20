Президент утвердил стратегию экологической безопасности России до 2025 года

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию экологической безопасности страны на период до 2025 г. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе говорится, что правительство в течение трех месяцев должно утвердить план мероприятий по реализации данной стратегии.

К документу прилагается текст стратегии. Из него следует, что состояние окружающей среды на территории, где сосредоточена большая часть населения, производственных мощностей и сельскохозяйственных угодий, оценивается как неблагополучное по экологическим параметрам.

«Сохраняются угрозы экологической безопасности, несмотря на принимаемые меры по снижению уровней воздействия на окружающую среду химических, физических, биологических и иных факторов, по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», – говорится в стратегии.

Отмечается, что окружающая среда в городах и на прилегающих к ним территориях, где проживает 74% населения, подвергается существенному негативному воздействию. Также продолжает оставаться неблагоприятной ситуация с качеством воды. Так, 19% сточных вод сбрасывается в водные объекты без очистки, 70% – недостаточно очищенными.

Кроме того, практически во всех регионах страны сохраняется тенденция к ухудшению состояния земель и почв. Помимо этого сохраняется повышенное радиоактивное загрязнение вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 г. Опасность представляют и разливы нефти и нефтепродуктов.