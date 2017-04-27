Белый дом готовит выход США из NAFTA

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает проект указа о выходе страны из Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), сообщает The New York Times. Это один из вариантов, который рассматривается сейчас чиновниками Белого дома, но на столе остаются и другие возможности. Сам Трамп ранее отзывался о действующем с 1994 г. соглашении, которое благоприятствует канадскому и мексиканскому импорту, как о «катастрофе». По его мнению, оно стало причиной потери американцами более четверти рабочих мест.

Начать процесс пересмотра или выхода из соглашения предполагалось до конца первых 100 дней правления Трампа. Первым про подготовку указа о выходе из NAFTA сообщило издание Politico. Пересмотр торговых соглашений Белый дом обязан согласовывать с Конгрессом, на это отводится 90 дней. Представитель администрации пояснял тогда, что кабинет Трампа уже работает над согласованием текста документа с законодателями.

В Белом доме нет единого мнения о том, какой вариант предпочтительнее. Одни настаивают на подписании проекта до конца апреля, другие, предвидя сложности с Конгрессом, считают, что документ сначала должен быть согласован с законодателями. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отказался комментировать подготовку указа.