Минтруд предложил график выходных и праздников на 2018 год

Минтруд представил для обсуждения проект графика выходных и праздничных дней на 2018 г. Как отмечает ТАСС, если график будет утвержден, то после первых майских праздников будет двухдневная рабочая неделя (3 и 4 мая).

Ведомство предложило выпавшие на субботу и воскресенье 6 и 7 января перенести на 9 марта и 2 мая. Выходные с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря предлагается перенести на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря.

Итого новогодние каникулы планируются на период с 30 декабря по 8 января. На 23 февраля предполагается три выходных дня, с 23 по 25 февраля. В марте выходные будут с 8 по 11 марта. Первые майские праздники захватят четыре дня с 29 апреля по 2 мая. В июне удастся отдохнуть три дня, с 10 по 12 июня, в ноябре – с 3 по 5 ноября.