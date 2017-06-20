Путин: денежные переводы на родину работающих в России граждан Киргизии составили треть киргизского ВВП

Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из Киргизии в прошлом году достигли $2 млрд и составили примерно треть ВВП этой страны, сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым.

По его словам, в I квартале текущего года размер этих переводов возрос еще на 60%. Путин отметил, что России и Киргизии удалось преодолеть спад во взаимной торговле, вызванный нестабильной конъюнктурой на мировых рынках.

По оценке президента, в I квартале текущего года объем двустороннего товарооборота увеличился на 23%.