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Собянин сообщил о значительном повышении социальных выплат москвичам

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил в среду с ежегодным отчетом о деятельности правительства столицы в Мосгордуме. Во время своего выступления он сообщил о кратном увеличении социальных выплат с 2018 г. Об этом информирует «Интерфакс».

По его словам, выплаты пенсионерам должны увеличиться на 3000 руб. - с 14 500 до 17 500 в месяц. Эта инициатива коснется более 1 млн человек. Также в следующем году будут в два раза увеличены выплаты инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны и некоторым другим категориям граждан.

Кроме того, добавил столичный градоначальник, от двух до пяти раз будет увеличен размер базовых детских пособий малообеспеченным семьям. Пособие на ребёнка в возрасте до полутора лет вырастет с 2000 руб. до 10 000, а выплаты одиноким матерям на детей до трех лет повысят до 15 000 руб. в месяц.

Собянин также рассказал, что ожидается повышение зарплаты сотрудникам столичной системы социальной защиты.

Всего, резюмировал он, в следующем году на реализацию программы социальной поддержки москвичей из бюджета Москвы будет направлено 430 млрд руб. На социальные выплаты пойдут средства от сокращения программы «Моя улица».

«Финансирование «Моей улицы» по сравнению с нынешним годом уменьшается более чем в два раза. Высвобожденные ресурсы мы направим на повышение социальных выплат», - отметил мэр Москвы (цитата по агентству «Моя Москва»).