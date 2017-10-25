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Госдума ужесточила наказание за незаконные валютные операции

Госдума приняла в среду в окончательном чтении законопроект, который уточняет размеры штрафов и круг лиц, которые могут быть привлечены к ответственности за незаконные валютные операции и нарушения по репатриации денежных средств. Об этом информирует «Интерфакс».

Так, за осуществление незаконных валютных операций для должностных лиц штраф будет составлять от 20 000 до 30 000 руб. Штраф для граждан, индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц устанавливается в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции.

Штраф за нерепатриацию средств назначен для должностных лиц в размере от 20 000 до 30 000 руб. Для ИП и юрлиц - в размере одной стопятидесятой ключевой ставки Банка России от суммы средств, которые зачислены на счета с нарушением установленного срока.

За повторные нарушения в части незаконных валютных операций и нерепатриацию средств должностные лица могут быть дисквалифицированы на срок от 6 месяцев до 3 лет.