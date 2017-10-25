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Путин пообещал обратиться в Генпрокуратуру и СКР из-за задержек зарплат‍ в стране

РИА Новости
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Российский президент Владимир Путин пообещал обратиться в Генпрокуратуру и Следственный комитет для того, чтобы они разобрались с долгами по зарплате в России, передает «РИА Новости».

Во время совещания с членами кабинета министров президент посетовал, что примерно 60 000 граждан России вовремя не платят зарплату. «Задолженность - свыше 3 млрд руб., там почти три с половиной», — уточнил он, обращаясь к главе Минтруда Максиму Топилину.

Тот в свою очередь уточнил, что суммарно долги по зарплате в стране оцениваются в 3,387 млрд руб., максимальным данный показатель был в мае этого года - 3,8 млрд руб. В 2016 г. долги по зарплате были на уровне 4,5-4,8 млрд руб. «Мы плавно задолженность снижаем... но эта проблема остается достаточно острой», - отметил Топилин. По его словам, рассматривает каждый конкретный случай, «что называется, в ручном режиме».

Топилин также уточнил, что 3 млрд — это долг, зафиксированный Росстатом на основании отчетности работодателей, а между отчетными датами долги возникают на многих российских предприятиях. За прошедшие 9 месяцев текущего года было погашено не менее 15 млрд руб. задолженности.

«В сельском хозяйстве задолженность - 6%, а в добывающих отраслях - 19%. Там что - денег меньше, чем в сельском хозяйстве? Да нет, конечно. Это говорит о недисциплинированности, как минимум невнимательном отношении к людям», - сказал Путин Топилину.

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Политика
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Адвокат заявил об освобождении одного из лидеров меджлиса

РИА Новости/Ведомости
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Замруководителя меджлиса крымскотатарского народа (организация запрещена в России) Ильми Умеров, который был осужден в Крыму, освобожден и собирается в Турцию. Об этом рассказал в среду адвокат Марк Фейгин.

По его словам, почему именно он был освобожден, а также почему собирается лететь в Турцию, ему неизвестно.

Второй руководитель меджлиса - Ахтем Чийгоз также был освобожден и вместе с Умеровым летит в Турцию.

В конце сентября суд в Крыму приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения по обвинению в «публичных призывах, направленных на изменение территориальной целостности России», сделанных им в эфире украинского телевидения в марте 2016 г. Чийгоз был осужден на восемь лет по делу о массовых беспорядках у здания крымского парламента в феврале 2014 г.

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Политика
Новости

Неизвестные расстреляли полицейских в Ессентуках

ТАСС
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Двое мужчин в Ессентуках расстреляли полицейских патрульно-постовой службы. Сотрудники правоохранительных органов остановили подозрительных мужчин для проверки документов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе управления МВД России по Ставропольскому краю.

Двое полицейских получили ранения, один из нападавших был убит во время перестрелки, другой - скрылся. «На маршруте патрулирования для проверки документов были остановлены двое граждан, которые открыли по полицейским огонь», - сообщили в пресс-службе. Раненые были доставлены в больницу.

После ЧП полиция Ессентуков переведена на усиленный режим работы. Принимаются меры для розыска сбежавшего преступника. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

28 августа на посту ДПС Краснодара было совершено нападение на полицейских, остановивших для проверки автомобиль Toyota Camry. В салоне машины были трое мужчин. Во время проверки документов в помещении поста один из них напал на полицейского, после чего попытался скрыться. Пассажиры автомобиля также пытались сбежать. Позже все трое были задержаны.

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Политика
Новости

Испания подтвердила решение о выдаче США обвиняемого в кибермошенничестве россиянина

Интерфакс
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Национальная судебная палата Испании подтвердила решение о выдаче США российского программиста Станислава Лисова, который обвиняется американскими властями в кибермошенничестве на сумму $855 000. Об этом сообщил в среду его адвокат Олег Губарев.

Адвокат напомнил, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать правительство Испании. Он добавил, что защита собирается обратиться в Конституционный суд Испании, «а после исчерпания средств судебной защиты в этой стране - в Европейский суд по правам человека».

В январе текущего года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российский гражданин Станислав Лисов был задержан в Барселоне по обвинению со стороны США в кибермошенничестве.

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Политика
Новости

Минюст Украины подал в ЕСПЧ новый иск против России

ТАСС/Ведомости
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Украина подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России по событиям в Донбассе в 2014 г. Об этом рассказал в среду министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире телеканала NewsOne, пишет ТАСС.

«По второму делу, о событиях в Донбассе в 2014 г., мы несколько дней назад подали большую юридическую позицию. Это была обязанность Украины как истца. Она содержит более 100 показаний свидетелей с большим количеством документов», - указал он.

Министр добавил, что «у России нет фактически никаких аргументов, которые могут это опровергнуть».

25 сентября стало известно, что Украина находится на финальной стадии подготовки большого иска против России из-за событий на юго-востоке Украины. Как говорил тогда Петренко, многие материалы по иску будут после ЕСПЧ отправлены в международный суд в ООН.

За последние три года Украина уже подала пять исков в ЕСПЧ против России, по два - с обвинением в нарушении прав человека в Крыму и Донбассе, еще один - с обвинением в похищении детей-сирот и детей-инвалидов. Российская сторона отрицает все обвинения Украины и называет их неприемлемыми, указывая, что не является стороной конфликта в Донбассе.

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Политика
Новости

Собчак рассказала о решающем разговоре с Малашенко перед пресс-конференцией

РИА Новости
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Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как ей пришла в голову мысль позвать в избирательный штаб сооснователя НТВ Игоря Малашенко. По ее словам, к такому решению ее подтолкнул пост в соцсетях журналистки Божены Рынски, являющейся гражданской женой Малашенко.

После того как Собчак объявила о своем желании участвовать в президентской гонке в 2018 г., Рынска разместила несколько постов в соцсетях с критикой действий Собчак. Она также прокомментировала решение Малашенко возглавить штаб Собчак, отметив, что шокирована.

«Я посмотрела и подумала: Игорь Малашенко, это же прекрасная кандидатура на начальника штаба, – а я как раз искала последнего человека, которого у меня не было в команде... прекрасный кандидат – выборы Ельцина, первая настоящая независимая НТВ, замечательная кандидатура», – прокомментировала собственное решение Собчак в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». По ее словам, она сама думала возглавить штаб, но потом изменила решение.

Телеведущая поблагодарила Рынску. «Она мне в каком-то смысле подсказала правильную кандидатуру на этот пост», — сказала Собчак, добавив, что уже утром следующего дня встретилась с Малашенко. До этого момента телеведущая не обсуждала с ним возможность стать главой ее предвыборного штаба.

Собчак рассказала, что встреча с Малашенко происходила в семь часов утра. Около двух часов она рассказывала ему о своих планах. «Он согласился, мы ударили по рукам и сразу из этого кафе поехали на пресс-конференцию», – сказала она. По ее словам, Малашенко – талантливый, креативный человек. Собчак также выразила надежду, что личная жизнь Рынски не коснется ее предвыборного штаба. «Божена – девушка эмоциональная, поэтому ей простительны такие высказывания», – заключила Собчак.

Как Собчак прошла путь от телезвезды до политика

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Экономика
Новости

Анонс «Ведомостей» на 26 октября 2017 года

Ведомости
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В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

богатые россияне перебираются за границу;

люксовый рынок пересматривает стратегию развития из-за миллениалов;

россияне продвинутее европейцев в пользовании банковскими технологиями (приложение «Ведомости &»).

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как Виктор Луис задумал построить первый в США модный конгломерат вроде LVMH и Kering

и статью на полосе «Комментарии»: почему валютный контроль стал рудиментом.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Политика
Новости

ТАСС: дело о смерти Марьянова отдадут следователям по особо важным делам

ТАСС
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Расследованием уголовного дела, возбужденного после смерти артиста Дмитрия Марьянова, будут заниматься следователи по особо важным делам управления Следственного комитета Московской области, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Уголовное дело по факту смерти Марьянова передано в первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК по Московской области», - уточнил он.

Ранее стало известно, что СКР изучает две основные версии смерти Марьянова - несвоевременное прибытие скорой помощи и оказание медицинских услуг реабилитационным центром «Феникс», не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

Марьянов 15 октября умер в возрасте 47 лет. На момент смерти он находился в Лобне. Актера после потери сознания пытались отвезти в больницу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Памяти актера Дмитрия Марьянова

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Авто
Новости

«Дочка» Daimler опередила Tesla с презентацией электрогрузовика

Интерфакс
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Компания Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) - японская «дочка» Daimler AG, которой принадлежит бренд Mercedes-Benz, - в среду представила первый в мире полностью электрический «дальнобойный» тягач на автосалоне в Токио.

23-тонный электрогрузовик E-FUSO Vision One способен проехать до 350 км без подзарядки и перевозить до 11 т груза, то есть, как утверждает Daimler в презентации, всего на две тонны меньше, чем аналогичные машины с дизельными двигателями. Емкость блока аккумуляторных батарей - 300 кВт/ч.

Таким образом, Fuso и Daimler опередили американскую Tesla, которая планировала представить собственный электрогрузовик Semi 26 октября, но затем снова отложила презентацию - до 16 ноября. Дальность пробега без подзарядки планируется от 320 до 480 км.

Cерийное производство E-FUSO Vision One должно начаться в течение четырех лет. Daimler ориентируется на рынки Японии, США и Европы, рассчитывая, что экономичные и «чистые» электрогрузовики смогут заменить традиционные средства перемещения товаров в городской черте.

Fuso уже выпускает фургоны eCanter, проезжающие на одной зарядке до 120 км. Их начали использовать логистические и курьерские компании в Японии и США. По данным компании, такой фургон экономит по сравнению с дизельным порядка 1000 евро на 10 000 км.

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Политика
Новости

Путин надеется на реализацию «формулы Штайнмайера» по Украине

Интерфакс
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Президент России Владимир Путин надеется на реализацию «формулы Штайнмайера» по урегулированию ситуации на Украине. Об этом он заявил после встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Напомню, в бытность министром иностранных дел он предложил некоторые развязки, которые прямо связаны с его именем, надеюсь, что в ходе дальнейшей работы они будут реализованы», - отметил Путин.

Также на встрече, по словам российского президента, обсуждалась и российская инициатива об учреждении миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта.

По формуле, предложенной ранее Штайнмайером, предусматривается, что Верховная рада Украины сначала примет закон о проведении выборов на территории самопровозглашенных республик Донбасса. После этого должны быть проведены выборы на этой территории, после чего ОБСЕ сделает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам.

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Технологии
Новости

«Интерфакс» подал заявление в правоохранительные органы в связи с кибератакой

ТАСС
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Руководство информагентства «Интерфакс» подало заявление в правоохранительные органы из-за атаки сервисов компании вирусом-шифровальщиком. Восстановительные работы продлятся до конца недели, передает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя гендиректора «Интерфакса» Алексея Горшкова.

По его словам, работа части сервисов уже восстановлена, но сайт агентства по-прежнему парализован, более 20 часов. «Ущерб очевиден, и, естественно, мы подали заявление в правоохранительные органы с просьбой этот инцидент расследовать», - пояснил Горшков.

На данный момент компания не подсчитывала полученный от вирусной атаки убыток, на это потребуется много времени.

По словам Горшкова, одновременно были атакованы все системы «Интерфакса».

Как защититься от вируса-шифровальщика

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Политика
Новости

Следствие рассматривает две основные версии нападения на Фельгенгауэр

Интерфакс
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Следствие рассматривает две основные версии нападения на журналиста радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Об этом «Интерфаксу» сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.

«У следствия две версии: первая - это результат психической неуравновешенности, а вторая - спланированная акция с использованием человека, подготовленного для убийства», - пояснил юрист, не раскрывая детали.

По его словам, в скором времени Фельгенгауэр вручат постановление об официальном признании ее потерпевшей стороной. На данный момент следователи допрашивают сотрудников радиостанции, которые в момент нападения были в здании.

23 октября на ведущую радиостанции напал 48-летний мужчина. Позже стало известно, что нападавшим является Борис Гриц, имеющий двойное гражданство - России и Израиля. Преступник напал с ножом на Фельгенгауэр. Она была ранена в шею и в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Гриц после нападения был задержан и передан сотрудникам полиции. Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Гриц признал вину частично.

Что случилось в редакции «Эха Москвы»

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