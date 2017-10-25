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Путин пообещал обратиться в Генпрокуратуру и СКР из-за задержек зарплат‍ в стране

Российский президент Владимир Путин пообещал обратиться в Генпрокуратуру и Следственный комитет для того, чтобы они разобрались с долгами по зарплате в России, передает «РИА Новости».

Во время совещания с членами кабинета министров президент посетовал, что примерно 60 000 граждан России вовремя не платят зарплату. «Задолженность - свыше 3 млрд руб., там почти три с половиной», — уточнил он, обращаясь к главе Минтруда Максиму Топилину.

Тот в свою очередь уточнил, что суммарно долги по зарплате в стране оцениваются в 3,387 млрд руб., максимальным данный показатель был в мае этого года - 3,8 млрд руб. В 2016 г. долги по зарплате были на уровне 4,5-4,8 млрд руб. «Мы плавно задолженность снижаем... но эта проблема остается достаточно острой», - отметил Топилин. По его словам, рассматривает каждый конкретный случай, «что называется, в ручном режиме».

Топилин также уточнил, что 3 млрд — это долг, зафиксированный Росстатом на основании отчетности работодателей, а между отчетными датами долги возникают на многих российских предприятиях. За прошедшие 9 месяцев текущего года было погашено не менее 15 млрд руб. задолженности.

«В сельском хозяйстве задолженность - 6%, а в добывающих отраслях - 19%. Там что - денег меньше, чем в сельском хозяйстве? Да нет, конечно. Это говорит о недисциплинированности, как минимум невнимательном отношении к людям», - сказал Путин Топилину.