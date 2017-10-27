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ВВП США вырос, несмотря на ураганы «Ирма» и «Харви»

Рост ВВП США в III квартале достиг 3,0% в годовом выражении, превзойдя прогноз (2,6%), несмотря на разрушительные сентябрьские ураганы «Ирма» и «Харви», пишет Bloomberg. Учитывая хорошие результаты II квартала (3,1%), рост экономики США сейчас самый интенсивный с 2014 г.

Эксперты отмечают устойчивый рост инвестиций предприятий (1,5%, +0,25 п. п.) при сложной динамике конечных продаж (+1,8% после +2,7% во II квартале). Рост потребительского спроса был обусловлен авторынком - американцы меняли автомобили, поврежденные ураганами, тогда как динамика спроса на услуги откатилась к уровням 2013 г. «Но даже с учетом этого здоровый рынок труда, умеренная инфляция и низкая цена заимствования должны позволить домохозяйствам удержать достигнутый уровень расходов», - пишет агентство.

Минторг США пока не дает оценок вклада ураганов в динамику ВВП, однако сумма потерь материальных активов от этих стихийных бедствий достигла $131 млрд.

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