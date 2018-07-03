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Трутнев пожаловался на недостаток денег для ремонта дорог на Дальнем Востоке

Дальневосточным регионам крайне не хватает денег на ремонт дорог из-за сокращения финансирования со стороны федерального центра, заявил вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на совещании у секретаря Совбеза Николая Патрушева.

«Минтрансом России кратно сокращен размер субсидий на реконструкцию региональной дорожной сети», – сказал Трутнев (цитаты по «Интерфаксу»). По его данным, если на соответствующие цели Хабаровскому краю в 2013 г. выделяли 4 млрд руб., то в 2017 г. – лишь 536 млн, а в 2018 г. запланировано выделить 292 млн руб. «Хотелось бы понять, как мы при таких объемах софинансирования сможем содержать и реконструировать дорожную сеть», – указал Трутнев. Он отметил, что ждет ответов на эти вопросы от Минтранса.

По данным Трутнева, из 924 случаев смерти людей на транспорте в регионе в 2017 г. 907 человек погибли в автоавариях, а самыми распространенными причинами ДТП были низкое качество дорог, отсутствие разделительных полос и заграждений на опасных участках.

Во вторник Патрушев проводит в Петропавловске-Камчатском совещание по безопасности на транспорте и вопросам экологии. В нем участвуют дальневосточные губернаторы и федеральные чиновники.

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