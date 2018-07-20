Россия продлила продуктовое эмбарго до конца 2019 года
Правительство продлило до конца следующего года действие запрета на поставки в Россию сельскохозяйственной продукции из США, ЕС и ряда других стран, которые ранее ввели антироссийские санкции. Копия документа размещена на официальном портале правовой информации.
В середине июля президент Владимир Путин подписал указ о продлении на следующий год ответных мер на введенные ранее антироссийские санкции.
В марте 2014 г. из-за ситуации с Украиной ЕС и ряд стран, в числе которых Австралия, Япония, Канада, Швейцария, США ввели санкции против России. В начале августа 2014 г. глава государства подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». На основании этого документа российское правительство ввело запрет на импорт из вышеперечисленных стран сельскохозяйственной продукции, а также мяса крупного рогатого скота, свинины, мяса птицы и продуктов из него, рыбы.