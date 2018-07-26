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Венесуэла привяжет деноминированный боливар к своей криптовалюте

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о деноминации национальной валюты. С 20 августа с суверенного боливара исчезнет пять нулей, вместо планировавшихся ранее трех, сообщает Reuters. Об этом Мадуро заявил в эфире национального телевидения. Ранее предполагалось, что новый боливар будет введен 4 июня.

Обновленная национальная валюта будет привязана к венесуэльской криптовалюте петро, заявил Мадуро. Подробностей он не привел. Обеспеченная нефтью криптовалюта была выпущена в феврале этого года. Ранее Мадуро заявлял, что Центробанк Венесуэлы сможет покупать за петро золото. С апреля в Венесуэле стартовали продажи жилья за криптовалюту.

По данным оппозиционного Мадуро конгресса, в июне инфляция в Венесуэле превысила 46 000%, а по итогам 2018 г. она прогнозируется на уровне 1 000 000%, прогнозировал МВФ. Это поставит страну в положение Зимбабве в 2000-х гг. и Германии в 1920-х гг.