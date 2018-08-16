Экономика

Новости

Позицию правительства по изъятию у бизнеса сверхдоходов Минфин сведет к 17 августа

Общая позиция правительства по инициативе помощника президента Андрея Белоусова об изъятии у металлургических и химических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов будет сформирована к 17 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на три источника в отрасли.

Минпромторг, Минэкономразвития, Минэнерго и Минпироды направят свои отзывы «к вечеру четверга» в Минфин. Там будет формировано «общее видение вопроса». Пока не ясно, ограничатся ли чиновники рассмотрением идеи об изъятии дополнительных доходов через налоги, или предложат другие механизмы, отмечает агентство. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что правительство не планирует изымать у бизнеса часть доходов.

Руководитель Минфина планировал подготовить свой доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний из-за внешней конъюнктуры и валютного курса с учетом мнений самих компаний и экспертов.

Об инициативе Белоусова, изложенной в письме президенту Владимиру Путину, об изъятии у 14 горнодобывающих, металлургических и химических компаний 513,7 руб. сверхдоходов стало известно 9 августа. На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин согласился с предложением проработать эту идею. «Список Белоусова» предлагает дополнительно увеличить налоговую нагрузку на компании и получить за счет этого 114,2 млрд руб. от «Норникеля», 67,28 млрд руб. - от «Алросы», 65,23 млрд руб. - у «Сибура». Вырученные средства Белоусов предложил направить на реализацию майского указа Путина.

«Целесообразно создать механизм, позволяющий изымать у сырьевых экспортеров часть дополнительных доходов, которые они получают от ослабления рубля — то есть изменения не зависящих от них макроэкономических факторов — и роста мировых цен на их продукцию», — объяснял Белоусов «Ведомостям».

В течение следующего дня капитализация девяти публичных компаний из списка, по расчетам «Ведомостей», упала почти на 392 млрд руб. ($5,9 млрд).

РСПП резко раскритиковал инициативу помощника президента. Ее реализация может привести к «разовому» снижению капитализации российского фондового рынка до 3 трлн руб., говорилось в письме союза на имя Путина, отправленном 13 августа,