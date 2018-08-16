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Экономика
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Позицию правительства по изъятию у бизнеса сверхдоходов Минфин сведет к 17 августа

Ведомости
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Общая позиция правительства по инициативе помощника президента Андрея Белоусова об изъятии у металлургических и химических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов будет сформирована к 17 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на три источника в отрасли.

Минпромторг, Минэкономразвития, Минэнерго и Минпироды направят свои отзывы «к вечеру четверга» в Минфин. Там будет формировано «общее видение вопроса». Пока не ясно, ограничатся ли чиновники рассмотрением идеи об изъятии дополнительных доходов через налоги, или предложат другие механизмы, отмечает агентство. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что правительство не планирует изымать у бизнеса часть доходов.

Руководитель Минфина планировал подготовить свой доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний из-за внешней конъюнктуры и валютного курса с учетом мнений самих компаний и экспертов.

Об инициативе Белоусова, изложенной в письме президенту Владимиру Путину, об изъятии у 14 горнодобывающих, металлургических и химических компаний 513,7 руб. сверхдоходов стало известно 9 августа. На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин согласился с предложением проработать эту идею. «Список Белоусова» предлагает дополнительно увеличить налоговую нагрузку на компании и получить за счет этого 114,2 млрд руб. от «Норникеля», 67,28 млрд руб. - от «Алросы», 65,23 млрд руб. - у «Сибура». Вырученные средства Белоусов предложил направить на реализацию майского указа Путина.

«Целесообразно создать механизм, позволяющий изымать у сырьевых экспортеров часть дополнительных доходов, которые они получают от ослабления рубля — то есть изменения не зависящих от них макроэкономических факторов — и роста мировых цен на их продукцию», — объяснял Белоусов «Ведомостям».

В течение следующего дня капитализация девяти публичных компаний из списка, по расчетам «Ведомостей», упала почти на 392 млрд руб. ($5,9 млрд).

РСПП резко раскритиковал инициативу помощника президента. Ее реализация может привести к «разовому» снижению капитализации российского фондового рынка до 3 трлн руб., говорилось в письме союза на имя Путина, отправленном 13 августа,

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Политика
Новости

Пророссийские хакеры обвинили Украину в подготовке теракта на Донбассе

Ведомости
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Силы специальных операций (ССО) Вооруженных Сил Украины готовят операцию по заражению радиоактивными отходами воды в канале «Северский Донец - Донбасс». Об этом заявила хакерская группа КиберБеркут, получившая известность после атак на системы украинских госструктур.

По данным хакеров, целью операции должно стать заражение водозабора для Южно-Донбасского водоотвода и обвинение в этом руководства непризнанной Донецкой республики. «Проведение этой спецоперации поручено диверсионной группе ССО, которая с 2017 года проходит подготовку на базе 142 учебно-тренировочного центра (в/ч А2772) в Бердичеве, Житомирская область. Согласно перечню иностранных военных специалистов, находящихся в Украине, обучение этой группы проводят 14 американских инструкторов», - утверждают хакеры и прилагают документ с их именами.

Куратором операции КиберБеркут считает основателя и владельца частной военной компании Blackwater, работавшей на подряде минобороны США, Эрика Принса. На Украину он прилетал в апреле 2018 г. и посещал 142 центр. В подтверждение приводится скан письма письмо командующего ССО генерал-лейтенанта Игоря Лунева на имя первого замначальника Генштаба ЗСУ генерал-полковника Игоря Колесника с просьбой разрешить Принсу посещение этого военного объекта. Целью визита Принса, по версии хакеров, являлась инспекция готовности диверсионной группы.

Диверсию, по версии хакеров, диверсию предполагалось осуществить при помощи радиоактивных веществ с закрытого могильника «Вакуленчук» в Житомирской области - в 15-18 километрах от 142 центра, где велась подготовка группы. Контейнер с опасными веществами был передан спецназовцам. Скан акта об их передаче от Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), занимавшейся ликвидацией могильника, в распоряжение командующего ССО Игоря Лунева, хакеры также прилагают.

Информационную атаку на Донбасс и Россию за нарушение международного права и неспособность контролировать ситуацию в регионе, организаторы диверсии, как утверждают хакеры, планировали с участием швейцарской НПО «Центр гуманитарного диалога», которую финансируют Фонд Сороса, Фонд Рокфеллера, Фонд Макартура.

Хакерская группа КиберБеркут стала известна с 2014 г. За последующие два года она осуществила более сотни атак на системы украинских госструктур, включая министерство иностранных дел, минобороны и президентскую администрацию. Киев обвинял группу в получении несанкционированного доступа к линиям связи и защищенным базам данных министерства обороны.

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Технологии
Новости

Сотрудникам российского Forbes начали выплачивать зарплату за июль

Ведомости
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Сотрудникам российского Forbes начали выплачивать зарплату за июль. Об этом «Интерфаксу» рассказал шеф-редактор издания Николай Мазурин. «Я зарплату за июль получил, но знаю, что еще несколько ключевых сотрудников пока не получили», - рассказал он.

По его словам, смс-оповещение о переводе денег пришло около восьми часов вечера. Мазурин также добавил, что сегодня был подписан и сдан сентябрьский номер журнала. Сотрудники, которые уже получили зарплату, должны будут в четверг, 16 августа выйти на работу в редакцию. Неявка в этот день на работу будет засчитана как прогул.

Директор по связям с общественностью издательского дома ACMG, издающей журнал, Дмитрий Озман подтвердил агентству информацию о переводе сотрудникам издания зарплаты. По его словам, некоторым сотрудникам зарплата «уже пришла». «Зарплаты начали выплачивать еще в районе 16-17:00», - отметил он.

Источники «Интерфакса» в редакции сообщили, что в среду не все журналисты Forbes вышли на работу. Из приблизительно 35 пишущих журналистов на работу не явились чуть менее 20 человек, отметил они. Материалы, несмотря на отставание от графика, были ранее сданы.

Во вторник, 14 августа три сотрудника редакции издания рассказали «Ведомостям», что многие журналисты Forbes перестанут выходить на работу, если не получат зарплату. О своем намерении они письменно предупредили владельца издательского дома ACMG (издает журналы Forbes, L’Officiel, SNC, Numero и др.) Александра Федотова еще 10 августа. В уведомлении на имя Федотова они сослались на статью 142 Трудового кодекса (в случае задержки зарплаты более чем на 15 дней работник имеет право, письменно известив работодателя, не выходить на работу до выплаты зарплаты).

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Финансы
Новости

Трейдер Barclays потерял $19 млн на турецких облигациях

Ведомости
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Старший кредитный трейдер Barclays в Лондоне Толга Кирбай за последние несколько дней потерял около 15 млн фунтов стерлингов (около $19 млн) на турецких облигациях, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Трейдер допустил ошибку по ставке облигаций. Неясно, были ли хеджированы позиции, и возместил ли трейдер убытки, отмечает агентство.

По словам источников, Barclays ежегодно получает доход в размере до $100 млн, торгуя корпоративными облигациями развивающихся рынков в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Несмотря на то, что курс лиры отчасти восстановился, Barclays придерживается сравнительно скромной политики торговли турецкими бумагами.

Представитель Barclays заявил, что кредитный бизнес банковской группы диверсифицирован, все торговые позиции хеджируются. Торговые операции с турецкими бумагами «представляют собой очень небольшую часть от нашего общего кредитного бизнеса», пояснил он.

Кирбай перешел в Barclays в начале 2018 г. из французского BNP Paribas SA. По словам одного из источников, он специализируется на торгах турецкими бумагами и суверенными евробондами.

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Политика
Новости

В Лигурии на год ввели режим ЧС после обрушения моста

Ведомости
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении в регионе Лигурия режима чрезвычайной ситуации на год в связи с обрушением моста недалеко от портового города Генуи, передает информагентство ANSA. По его словам, из национального чрезвычайного фонда на ликвидацию последствий будет выделено 5 млн евро.

Конте рассказал, что о введении режима ЧС попросил губернатор региона Джованни Тоти. «Мы согласились на его просьбу объявить чрезвычайное положение в Лигурии на 12 месяцев из-за событий вчерашнего дня», - сказал премьер на пресс-конференции по итогам экстренного заседания кабинета министров. «Это неприемлемая трагедия, которая не должна была произойти в современном обществе. Правительство сделает все, чтобы не допустить повторения подобных трагедий», - передает слова Конте ВВС.

Участок автомобильного моста протяженностью 200 м обрушился на подъезде к портовому городу днем 14 августа. По последним официальным данным, погибли не менее 39 человек. В полиции не исключают, что число жертв может увеличиться. Во время ЧП на мосту находились 35 автомобилей. Местные власти считают, что причиной обрушения мостового пролета могло стать ослабление несущих конструкций.

В Италии обрушился автомобильный мост

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Политика
Новости

Около 200 человек приняли участие в «Марше матерей»

Ведомости
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В Москве завершилась акция «Марш матерей». В ней приняли участие порядка 200 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по Москве. По оценкам корреспондента «Ведомостей», участников было от 200 до 300 человек. Сотрудник «ОВД-инфо» сообщил о 1000 участниках, говорится в Telegram-канале организации.

Акция началась примерно в 18.30 мск, а закончилась около 20.30 мск. «Марш матерей» не был согласован с московскими властями. Они неоднократно просили не проводит акцию. Полиция присутствовала на шествии, однако попыток кого-то задержать не было.

Под проливным дождем участники акции шли от Новопушкинского сквера по бульварам и далее на улицу Поварская к зданию Верховного суда. Некоторые несли в руках детские игрушки. Никаких лозунгов и плакатов не было, ранее организаторы просили участников от них воздержаться. На переходе от Никитского бульвара полиция говорила участникам не ходить по проезжей части и ждала, пока вся толпа перейдет дорогу, не пропуская машины. Участники акции скандировали «Свободу!», «Детям не место в тюрьме!», «Свободу политзаключенным!». Кроме того, они оставляли детские игрушки у ворот суда.

Акцию «Марш матерей» решили организовать для привлечения внимания к ситуации с арестованными по делу движения «Новое величие». В отношении 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик возбуждено дело об организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), с марта они находятся в СИЗО. Всего по делу проходят 10 человек, из них шестеро находятся в СИЗО. В среду следствие попросило отпустить Дубовик и Павликову под домашний арест.

Финансы
Новости

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

Ведомости
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Пользователи приложения «Сбербанк онлайн» вечером в среду пожаловались на сбои в работе сервиса. Согласно данным сайта Downdetector, отслеживающего работу приложений, сбой произошел приблизительно в 19.00 мск.

В Сбербанке подтвердили информацию о сбое в работе приложения. «Если у вас сейчас «Сбербанк онлайн» работает со сбоями, не беспокойтесь — мы скоро все починим. Наши специалисты работают над этим. Извините, пожалуйста, за неудобства», - говорится в Twitter кредитной организации.

Большинство пользователей (62%), столкнувшихся с проблемами в работе сервиса, сообщили о невозможности войти в систему «Сбербанк онлайн». Еще 29% пользователей пожаловались на то, что не могут получить выписку по счету, 8% клиентов не смогли совершить платеж со счета.

Некоторые пользователи сервиса «Сбербанк онлайн» видят сообщение «Во время выполнения операции произошла ошибка» при попытке совершить платеж, отмечает интернет-издание «Банки.ру».

Представитель Сбербанка в 21.09 мск сообщил, что «некоторые клиенты по техническим причинам могли столкнуться с трудностями при работе в "Сбербанк Онлайн". "В настоящее время все неполадки устранены, системы банка работают в штатном режиме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - сказал он.

Сбербанк является крупнейшим банком в России и СНГ. Учредителем и основным акционером кредитной организации является Центробанк России. Регулятор владеет 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией. Другими акционерами банка являются международные и российские инвесторы. Приложением «Сбербанк онлайн» пользуются более 37 млн человек. Ежемесячно они совершают 250 млн платежей и переводов при помощи приложения.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф

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Стиль жизни
Новости

Художник Бэнкси оказался не в курсе выставки своих работ в Москве

Ведомости
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Уличный художник Бэнкси выложил в свой Instagram переписку с неизвестным пользователем. Из нее следует, что Бэнкси не знал об организации выставки своих работ в Москве.

Переписка начинается с того, что кто-то прислал художнику фотографию Центрального дома художников (ЦДХ) в Москве с баннером выставки: «Я увидел это и подумал о тебе». Пользователь добавил, что за вход берут 20 фунтов стерлингов. На это сам Бэнкси ответил, что не берет деньги с людей за то, чтобы они увидели его работы. Бэнкси добавил, что он не тот человек, который мог бы жаловаться на то, что его работы выставляют без разрешения.

«Мы никогда не позиционировали эту выставку как организованную или согласованную с Бэнкси. Больше того, во всех интервью мы прямо говорили о том, что наша выставка может вызвать его негативную реакцию», – заявил организатор выставки Александр Начкебия (его комментарий «Ведомостям» предоставила пресс-служба ЦДХ). Начкебия же отметил, что вход на выставку стоит не 20 фунтов стерлингов, а восемь.

Выставка Бэнкси открылась в ЦДХ 2 июня. Она продлится до 2 сентября. Экспозиция выставки составлена из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также из частных собраний коллекционеров по всему миру, говорится на сайте ЦДХ. Билет на выставку стоит 550 руб. по будням и 650 руб. по выходным, а с экскурсоводом – 1400 руб.

Выставка организована при поддержке МТС, говорится на сайте ЦДХ. «Мы рады, что данная выставка впервые в России была организована при поддержке МТС и огромное количество любителей современного искусства и стрит-арта смогли воочию увидеть уникальные экспонаты и работы художника», – сообщил «Ведомостям» представитель МТС Алексей Меркутов. Среди партнеров выставки есть и «Лаборатория Касперского». В компании заверили, что это некоммерческое партнерство. «Насколько мы знаем, экспозиция составлена из предметов из коллекций нескольких частных лиц, а также музеев (включая амстердамский Moco Museum)», – отметил представитель «Лаборатории Касперского».

Бэнкси – псевдоним одного из самых известных уличных художников современности. Его первые работы появились в конце 1990-х гг. Настоящее имя Бэнкси неизвестно. Есть предположение, что это музыкант Роберт дель Найя, основатель группы Massive Attack. Сторонники этой версии указывают, что работы Бэнкси появляются в городах, где проходят концерты этой группы.

Финансы
Новости

ЦБ заподозрил два московских банка в выводе активов на 15,5 млрд рублей

Ведомости
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Центробанк России обнаружил признаки вывода активов в двух московских банках - банке «Объединенный финансовый капитал» («ОФК банк») и Русском торговом банке. Об этом говорится на сайте регулятора.

До отзыва банковской лицензии «ОФК банк» осуществлял операции по кредитованию компаний с сомнительной платежеспособностью, в том числе аффилированных с собственниками банка. К такому выводу пришла назначенная в банк временная администрация. Ущерб по этим сделкам оценивается приблизительно в 8 млрд руб. Из банка также выводились активы путем предоставления банковских гарантий компаниям, руководителями которых были сотрудники «ОФК банка». Ущерб от этих действий составил около 3,3 млрд руб., отмечается в пресс-релизе регулятора.

В свою очередь руководство Русского торгового банка перед отзывом лицензии заменило ликвидные активы на низколиквидные ценные бумаги. Временная администрация банка оценила ущерб от этих действий в 2,5 млрд руб. Еще 1,7 млрд руб. были выведены из банка путем кредитования заемщиков, имеющих неудовлетворительное финансовое положение. Сотрудники банка также заключали сделки по продаже недвижимости контрагенту с сомнительной платежеспособностью. При этом контрагенту предоставлялась отсрочка платежа, говорится в сообщении.

По оценке ЦБ, на момент отзыва лицензии у «ОФК банка» отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) был на уровне 17,4 млрд руб., у Русского торгового банка - 4,4 млрд руб. ЦБ направил информацию о финансовых операциях с признаками уголовно наказуемых деяний в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет России.

ЦБ отозвал лицензию у «ОФК банка» 16 апреля, у Русского торгового банка - 20 апреля. По мнению ЦБ, оба банка работали по высокорискованной бизнес-модели. По величине активов «ОФК банк» на 1 апреля занимал 127-е место в российской банковской системе, Русский торговый банк - 215-е место.

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Финансы
Новости
Дарья Борисяк

США включили российские банки в санкционный список по КНДР

Ведомости
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Власти США включили российские банки в санкционный список из-за сотрудничества с КНДР. Об этом говорится на сайте минфина США. В SDN-список включены московский банк «Рублев», Внешнеэкономический промышленный банк, крымские банки ВВБ и РНКБ (Российский национальный коммерческий банк ), а также приморская компания «Профинет» и ее гендиректор Василий Колчанов.

Американским инвесторам запрещены какие-либо финансовые операции с банками, внесенными в SDN-список. Внешнеэкономический промышленный банк, РНКБ и ВВБ уже находились в SDN-списке из-за Крыма и ситуации на Украине. У банка «Рублев» в конце июня ЦБ отозвал лицензию (по итогам I квартала 2018 г. занимал 165-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100»). ООО «Профинет», согласно информации с сайта компании, занимается комплексным и оперативным обслуживанием судов, заходящих в порты Находка, Восточный, Владивосток и Славянка.

«Профинет» предоставлял портовые услуги не менее шести раз северокорейским судам, в том числе судам, в отношении которых ранее были введены санкции, - CHON MYONG 1 и RYE SONG GANG 1, говорится в сообщении. Эти суда поставили тысячи тонн нефтепродуктов Северной Корее. Российская компания продолжала предоставлять услуги судам под флагом КНДР даже после того, как ее сотрудники узнали о введенных ограничениях в отношении поставок нефтепродуктов Северной Корее. Колчанов лично участвовал в сделках, связанных с Северной Кореей, и напрямую взаимодействовал с представителями Северной Кореи в России, поясняется в пресс-релизе.

В санкционный список организаций, в отношении которых действуют секторальные санкции (Sectoral Sanctions Identifications List), внесены Россельхозбанк, банк «Россия», Банк Москвы, БМ-банк («дочка» ВТБ), Новикомбанк (принадлежит «Ростеху»), Внешэкономбанк и несколько его «дочек»: Связь-банк, Проминвестбанк, «Глобэкс», Росэксимбанк. Также в этот список включены Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства («МСП банк»), московский Индустриальный сберегательный банк, вологодский банк «Северный кредит».

ВЭБ и его дочерние банки, Россельхозбанк, Банк Москвы (стал частью ВТБ в 2016 г.), БМ-банк и «Новикомбанк» также уже находились под секторальными санкциями из-за Крыма и Украины.

Введение ограничений свидетельствует о приверженности США политике предотвращения финансовых операций в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН от 20 сентября 2017 г., поясняется в пресс-релизе ведомства. «Казначейство будет продолжать ужесточать санкции в отношении Северной Кореи и будет принимать меры по блокированию работы компаний, портов и судов, способствующих незаконным поставкам и обеспечивающих финансовые потоки в КНДР», - приводятся в сообщении слова министра финансов США Стивена Мнучина. «Тактика, которую используют эти организации в Китае, Сингапуре и России в попытке уклониться от санкций, запрещена законодательством США», - отметил он.

Кто попал под новые санкции США

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Финансы
Новости

ФГ «Будущее» раскрыла передачу своего долга перед МКБ

Ведомости
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Права требования на кредит, который ФГ «Будущее» брала у Московского кредитного банка (МКБ), действительно оказались у кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Это следует из ежеквартального отчета группы. Кипрская компания указана в качестве цессионария этого долга.

Кредит на 1,67 млрд руб. ФГ «Будущее» брала у МКБ в декабре 2016 г., следует из отчетности. Долг перед банком был не только у финансовой группы, но и у O1 Group Бориса Минца. МКБ переуступил совокупный долг на 25 млрд руб. своему акционеру – концерну «Россиум» Романа Авдеева, а тот, в свою очередь, нанял RT&I, говорили собеседники «Ведомостей». Этот кредит обеспеченный, залог по нему – 75% плюс 1 акция ФГ «Будущее», а также 62,5% О1 Properties, одного из крупнейших владельцев московской недвижимости.

Владельцы RT&I неизвестны, но участники рынка говорили, что она действует в интересах «Роснефти» и группы «Регион».

Вскоре ФГ «Будущее», которая объединяет четыре негосударственных пенсионных фонда, перейдет под контроль RT&I, об этом будет объявлено в ближайшее время, рассказывали «Ведомостям» два человека, близких к одной из сторон сделки, и подтвердил кредитор O1 Group Минца. По словам последнего, это часть процесса возврата долгов Минцев – это промежуточный этап, RT&I получит эти активы и затем решит, что с ними делать. Это техническая сделка, окончательного решения о судьбе НПФ еще нет, подтверждает человек, близкий к одной из сторон сделки.

Политика
Новости

В Москве началась несогласованная акция «Марш матерей»

Ведомости
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В центре Москвы началось шествие «Марш матерей», передает корреспондент «Ведомостей» с места событий. Это несогласованная акция. На ней присутствуют полицейские, но пока никого не пробовали задержать.

Несмотря на сильный ливень, на «Марш матерей» пришло около 300 человек. В настоящий момент толпа начала движение по Бульварному кольцу.

Акцию «Марш матерей» решили организовать для привлечения внимания к ситуации с арестованными по делу движения «Новое величие». В отношении 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик возбуждено дело об организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), с марта они находятся в СИЗО.

Следствие предполагает, что участники «Нового величия» хотели захватить власть путем госпереворота. Всего по делу проходят 10 человек, шестеро находятся в СИЗО, четверо — под домашним арестом. В среду следствие попросило отпустить Дубовик и Павликову под домашний арест.

Организаторами акции выступают литературный критик Анна Наринская, телеведущие Татьяна Малкина и Татьяна Лазарева, актриса Яна Троянова, издатель Варвара Горнастаева, журналистки Мария Шубина, Ольга Гринкруг и Анна Качуровская. Власти Москвы неоднократно просили отказаться от ее проведения.

Как проходит «Марш матерей» в Москве

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