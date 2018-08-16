Курс доллара опустился ниже 67 рублей

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Общество «Мемориал» решили выселить из здания в центре Петербурга

Власти Санкт-Петербурга хотят выселить «Мемориал» из здания на Разъезжей улице, которое правозащитная организация занимает более 20 лет. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

По его словам, офис петербургского отделения «Мемориала» располагается во дворе старинного здания на Разъезжей, 9, с 1997 г. Помещение находится в городской собственности, с организацией был заключен договор аренды. В последний раз он продлевался в январе 2011 г. на семь лет, в январе этого года срок его действия закончился.

«В январе 2018 г. "Мемориал" обратился в комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга с просьбой о продлении договора. А в июле получил ответ от зампреда комитета А. Р. Якушева, где "мемориальцам" сообщалось: "данный вопрос был 24 мая 2018 г. рассмотрен на заседании городской комиссии по распоряжению имуществом, и принято решение об отказе в предоставлении указанного объекта на новый срок", – написал Вишневский в Faceboоk. В доказательство он прикрепил фотографию документа, полученного "Мемориалом" от комитета.

Власти города попросили «Мемориал» «провести работу по расторжению договора аренды» и освободить здание, следует из документа.

По словам Вишневского, «Мемориал» не нарушал условия договора, вовремя вносил арендную плату, никаких претензий к обществу как к арендатору у городских властей не было. «Никаких объективных причин отказать "Мемориалу" в праве и дальше арендовать помещение нет и не может быть», – считает депутат.

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России, а также оказывает содействие лицам, подвергшимся политическим репрессиям. Об этом говорится на сайте организации.

«Мемориал» был учрежден в 1992 г. в Москве. Одним из организаторов и первым почетным председателем общества был академик Андрей Сахаров.