Курс доллара опустился ниже 67 рублей

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Мосгорсуд удовлетворил ходатайство о продлении домашнего ареста художественному руководителю «Гоголь-центра» и режиссеру Кириллу Серебренникову до 19 сентября. Об этом сообщает «РИА Новости».
Ходатайство следователя о продлении срока домашнего ареста рассматривал Мосгорсуд, потому что Серебренников находится под ним дольше предельно допустимого срока, отмечает агентство. В суде следователь отметил, что защитники и обвиняемый ознакомились почти со всеми материалами дела. Следственные действия проводились в Москве и Ярославской области.
Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа 2017 г. Режиссера и руководство театральной труппы «Седьмая студия» обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 гг. на проект «Платформа».
Помимо Серебренникова фигурантами этого дела являются директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова и бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Из всех фигурантов дела вину признала только Масляева.
Обыски в «Гоголь-центре»
М. Стулов / Ведомости
В квартире режиссера Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центре» проходят обыски
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М. Стулов / Ведомости
Источник «Интерфакса» сообщил, что Серебренников является свидетелем по делу о миллионной растрате денег театра
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М. Стулов / Ведомости
Правозащитница Зоя Светова рассказала телеканалу «Дождь», что в «Гоголь-центр» пришли сотрудники ОМОНа. По данным «Интерфакса», вход в здание «Гоголь-центра» на 12.00 мск закрыт для посторонних, на проходной у служебного входа стоят мужчины в «балаклавах» и темной форме с нашивкой «ФСБ»
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М. Стулов / Ведомости
Представитель правозащитной организации «Русь сидящая», защитник Серебренникова Алексей Федяров уточнил, что режиссер не имеет статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого
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М. Стулов / Ведомости
Представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова заявила, что обыски у Серебренникова проводятся в рамках дела о хищении бюджетных средств в 2014 г., выделенных АНО «Седьмая студия»
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М. Стулов / Ведомости
Труппа театра не стала отменять показа спектакля в связи со следственными действиями. Также театр призвал всех неравнодушных зрителей собраться у здания «Гоголь-центра»
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Власти Санкт-Петербурга хотят выселить «Мемориал» из здания на Разъезжей улице, которое правозащитная организация занимает более 20 лет. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
По его словам, офис петербургского отделения «Мемориала» располагается во дворе старинного здания на Разъезжей, 9, с 1997 г. Помещение находится в городской собственности, с организацией был заключен договор аренды. В последний раз он продлевался в январе 2011 г. на семь лет, в январе этого года срок его действия закончился.
«В январе 2018 г. "Мемориал" обратился в комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга с просьбой о продлении договора. А в июле получил ответ от зампреда комитета А. Р. Якушева, где "мемориальцам" сообщалось: "данный вопрос был 24 мая 2018 г. рассмотрен на заседании городской комиссии по распоряжению имуществом, и принято решение об отказе в предоставлении указанного объекта на новый срок", – написал Вишневский в Faceboоk. В доказательство он прикрепил фотографию документа, полученного "Мемориалом" от комитета.
Власти города попросили «Мемориал» «провести работу по расторжению договора аренды» и освободить здание, следует из документа.
По словам Вишневского, «Мемориал» не нарушал условия договора, вовремя вносил арендную плату, никаких претензий к обществу как к арендатору у городских властей не было. «Никаких объективных причин отказать "Мемориалу" в праве и дальше арендовать помещение нет и не может быть», – считает депутат.
Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России, а также оказывает содействие лицам, подвергшимся политическим репрессиям. Об этом говорится на сайте организации.
«Мемориал» был учрежден в 1992 г. в Москве. Одним из организаторов и первым почетным председателем общества был академик Андрей Сахаров.
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Молдавский лоукостер Fly One сообщил о проблемах с выполнением рейсов в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.
В нем уточняется, что проблемы обусловлены «некоторыми ограничениями», которые российские власти установили в отношении компаний, арендующих самолеты с экипажем у других перевозчиков. То есть используют так называемый «мокрый» лизинг, говорится в сообщении.
Перевозчик пояснил, что речь идет о полном запрете на полеты таких авиакомпаний в воздушном пространстве страны. «По этой причине самолеты, работающие в РФ, будут перенаправляться в другие пункты назначения, что вызовет задержки на короткий период времени», - подчеркнула авиакомпания.
Лоукостер принес извинения за неудобства и пообещал сделать все для того, чтобы избежать таких задержек. Минтранс не ответил на запрос «Интерфакса» по этой теме. Собеседник агентства в отрасли рассказал, что запрет на использование «мокрого» лизинга фактически содержится в межправительственных соглашениях. По его мнению, ситуация с Fly One, вышедшей на рынок в 2016 г., могла возникнуть из-за того, что для перевозчика поначалу сделали исключение.
На сайте авиакомпании говорится, что у нее всего три самолета: два Airbus A320 и один A319. Компания выполняет два рейса в неделю из Кишинева в Москву (во «Внуково» и «Домодедово») и по одному - в Санкт-Петербург и Воронеж.
Какие зарубежные компании сворачивают бизнес в России
Е. Егоров / Ведомости
В конце ноября — начале декабря сразу два иностранных ритейлера — финская Stockmann и британская Laura Ashley — объявили об уходе из России. Stockmann ранее лишь хотела закрыть три универмага, а также ликвидировать российскую сеть магазинов модной одежды Lindex и оставшиеся магазины Seppala (они стали закрываться еще в 2014 г.). Однако в итоге компания после нескольких убыточных лет решила полностью уйти из российской розницы, договорившись о продаже своих универмагов компании Reviva Holdings, владельцу российского франчайзи сети универмагов Debenhams («Дебрусс»).
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ALASTAIR GRANT / AP
Британский бренд товаров для дома и женской одежды Laura Ashley, который называли «квинтэссенцией британского ритейла», закрывает оставшиеся два магазина в России. Ранее прекратили работу еще три. На бизнес негативно повлияла девальвация рубля
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М. Стулов / Ведомости
Массовое сворачивание бизнеса наблюдается в секторе пассажирских авиаперевозок — во многом, как отметил британский лоукостер EasyJet, из-за «значительного и устойчивого падения спроса». В январе – сентябре пассажиропоток из России в Западную Европу сократился по сравнению с тем же периодом 2014 г. на 70%, а выездной туризм упал на 38%. Поэтому EasyJet с 21 марта 2016 г. прекратит на неопределенный срок полеты по маршруту Лондон – Москва. Первоначально компания выполняла 13 рейсов в неделю
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Е. Разумный / Ведомости
Airberlin прекратит полеты между Россией и Германией в январе 2016 г. В начале этого года авиакомпания уже закрыла направление Москва – Вена. В 2015 г. в Россию перестала летать «Wizz Air Украина» из Киева, сократили или отменили рейсы Scandinavian Airlines, Finnair и Norwegian, Lufthansa закрыла маршруты в Самару и Нижний Новгород. Airberlin, как и EasyJet, будет отслеживать ситуацию и может возобновить полеты при ее изменении в лучшую сторону, сообщили в компании
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Computershare Limited
Немало иностранных компаний покинули финансовый сектор России, в их числе страховщики: в 2014 г. ушли с рынка швейцарская Zurich и нидерландская Achmea, сократили бизнес немецкая Allianz и американская AIG, в октябре 2015 г. стало известно, что британская RSA Insurance Group с лета ищет покупателя на свой российский актив — «Интач страхование». Ряд банков, например Deutsche Bank и Royal Bank of Scotland, сильно сокращают или продают бизнес в России из-за реорганизации международной структуры и операций, которая проводится по решению штаб-квартиры. А вот австралийская Computershare, единственный в России зарубежный регистратор (и при этом один из лидеров российского рынка регистраторских услуг), решила покинуть страну из-за «волатильной бизнес-среды для иностранных компаний»
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AP
Обвальное падение автомобильного рынка заставило ряд международных производителей пересмотреть свои приоритеты. В марте General Motors сообщила, что законсервирует свой завод в Санкт-Петербурге; при этом в феврале завершилось сотрудничество с калининградским «Автотором», контрактное же производство на ГАЗе по заказам GM должно закончиться в течение года. До конца года GM намерена вывести с российского рынка бренд Opel, также его покинут массовые модели Chevrolet. Американский автоконцерн будет импортировать премиальные автомобили Chevrolet (Corvette, Camaro и Tahoe) и Cadillac
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Е. Егоров / Ведомости
В сентябре Honda Motor проинформировала российских дилеров о прекращении поставок автомобилей, мотоциклов и силовой техники. Российское представительство японской компании сосредоточится на поставках запчастей и сервисе, автомобили же будут импортироваться по предварительному заказу, чтобы в условиях экономической волатильности была возможность понять, сколько необходимо машин. При таких условиях работы фактически можно говорить об уходе Honda с российского рынка, говорили дилеры
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Trigon Agri
Финский агропромышленный холдинг Trigon Agri продает активы в Ростовской области, чтобы использовать вырученные средства для сокращения долга и концентрации усилий на более прибыльном производстве на Украине. При этом девальвация рубля и гривны заметно ухудшила финансовое положение компании. Уход из России ее топ-менеджер объяснила тем, что «там невозможно работать»
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Franka Bruns / AP
Сильный удар по планам зарубежных компаний нанесли изменения в российский закон о СМИ, запретившие иностранцам владеть более чем 20%. Из-за этого немецкий медиахолдинг Axel Springer, выпускавший русскую версию журнала Forbes, был вынужден продать российский бизнес издателю Александру Федотову. В Axel Springer Russia также входили издававшиеся по лицензии журналы OK!, GEO и «Gala Биография», интернет-порталы Forbes.ru и finanz.ru. Соглашение о продаже Демьяну Кудрявцеву своих российских активов — по трети акций в ЗАО «Бизнес ньюс медиа», издающем газету «Ведомости», в ноябре также подписали британская Pearson и американская Dow Jones. Как заявили представители и Axel Springer, и акционеров «Ведомостей», они очень сожалеют, что поправки в закон о СМИ вынудили их покинуть Россию
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MTG Group
Из-за поправок в закон о СМИ со своими российскими активами пришлось расстаться и шведской медиагруппе MTG Group. В октябре она продала неэфирный бизнес Viasat (в России включает восемь каналов, в т. ч. TV1000 и TV1000 «Русское кино»). Каналы Viasat в разных странах очень тесно связаны, например общими закупками контента, техническими платформами, так что выделять и продавать только российский бизнес было бы экономически нецелесообразно, поясняла «Ведомостям» Ирина Гофман, исполнительный вице-президента MTG по России и СНГ. Кроме того, MTG владеет 37,9% акций CTC Media, которые она тоже вынуждена продавать, как и другие иностранные акционеры холдинга. В сентябре совет директоров CTC Media одобрил продажу Алишеру Усманову и Ивану Таврину; сделку должны одобрить миноритарии холдинга, регуляторы в США и России
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K&L Gates
Американская юридическая компания K&L Gates, сооснователем которой был отец создателя Microsoft Уильям Генри Гейтс II, решила в декабре закрыть свой московский офис и прекратить работу в России. Решение было принято «после тщательной оценки текущих экономических и геополитических условий в регионе, а также прогнозируемых потребностей клиентов и связанных с этим условий ведения бизнеса»
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Презентация модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М прошла в четверг на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК). Теперь самолет будет передан для проведения наземных и летных испытаний. Первый полет нового бомбардировщика состоится до конца сентября.
Речь идет о радикально модернизированной версии бомбардировщика Ту-22М3, который производился в Казани в 1980-е гг. В рамках модернизации на Ту-22М3М был установлен новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования на отечественной элементной базе, сообщила ОАК. Например, самолет получил новое навигационное, связное, прицельное оборудование, управление двигателями и топливной автоматикой, оборудование радиоэлектронной борьбы.
Заменено 80% бортового радиоэлектронного оборудования и оно унифицировано с аналогичными системами стратегического бомбардировщика Ту-160М, добавила ОАК. Кормовая пушечная установка снята, функции защиты самолета выполняют системы радиоэлектронной борьбы.
Всего планируется модернизировать 30 Ту-22МЗ, преобразовав их в Ту-22М3М. Стоимость работ, по словам источника в ОАК, составит несколько десятков миллиардов рублей. Кроме того, для машины разрабатываются новые ракеты и другие средства поражения.
Воздушно-космические силы получат модернизированные бомбардировщики Ту-22М3М в 2021 г., сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь на презентации. По его словам, со следующего года строевые самолеты начнут поступать на завод для глубокой модернизации.
Ту-22М3 предназначен для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Самолет приняли на вооружение в 1989 г. Бомбардировщики Ту-22М3, взлетавшие с территории России, наносили в 2015-2017 гг. бомбовые удары по позициям боевиков в Сирии.
10 самых важных самолетов России и СССР
авиару.рф
Самолет «Илья Муромец» – первый в мире многомоторный бомбардировщик. Самолеты применялись в Первую мировую и гражданскую войну
1/10
Акимов Николай / Фотохроника ТАСС
АНТ-2 – первый советский цельнометаллический самолет. В серию машина не пошла, но технологии пригодились в будущем, в том числе для самого массового довоенного четырехмоторного бомбардировщика ТБ-3
2/10
Федор Левшин / РИА Новости
Cамый массовый боевый самолет времен войны Ил-2. Бронированный штурмовик советские пилоты окрестили «летающим танком», а немецкие – «бетонным самолетом»
3/10
AP / Stangenberg
МиГ-15 – первый советский реактивный истребитель мирового уровня. Главный герой воздушных сражений в корейской войне, где ему противостояли американские F-86 «Сейбр»
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Н. Калеева / РИА Новости
Первый советский турбореактивный пассажирский самолет Ту-104. Проектировался на основе дальнего бомбардировщика Ту-16
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Лев Поликашин / РИА Новости
Ан-22 – самый большой в мире турбовинтовой грузовой самолет. Мог перевозить почти любую боевую технику
6/10
Лев Поликашин / РИА Новости
Первый в мире сверхзвуковой реактивный самолет Ту-144. Как и британско-французский «Конкорд», прекратил пассажирские перевозки из-за нерентабельности и частых аварий
7/10
Виталий Созинов / Фотохроника ТАСС
Ил-86 – первый советский широкофюзеляжный пассажирский самолет. Отличался высокой надежностью, ни один пассажир не погиб в катастрофе самолета такого типа. В России уступил место Airbus и Boeing
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AFP
Многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 – «спаситель» отечественного авиапрома – экспорт самолетов позволил сохранить его после 1991 г.
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Misha Japaridze / AP
Первый российский истребитель нового поколения Т-50 – главная работа ОКБ «Сухого» в наши дни
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Власти не будут надолго откладывать принятие вопроса по изменению тарифов ЖКХ из-за роста НДС - позиция Минстроя о повышении тарифов в два этапа может быть сформулирована в конце следующей недели, сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, передает «Интерфакс».
В свою очередь вице-премьер России Виталий Мутко признал, что существует мало других вариантов помимо двухразового роста тарифов - в январе 2019 г. и в июле 2019 г., передает «РИА Новости».
Если решение будет принято, повышение тарифов в два этапа будет однократным, пообещал Якушев.
«Мы говорим о компенсации увеличения НДС, поэтому оно не может быть каждый год», - сказал Якушев, слова которого приводит «Интерфакс».
Ранее на селекторном совещании по подготовке к отопительному сезону замруководителя ФАС Виталий Королев сообщил, что в случае принятия решения о росте тарифов в два этапа в январе следующего года они должны повыситься на 1,6-1,7%, а в июле - на 2,4%.
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Мосгорсуд приговорил бывшего первого заместителя начальника московского главка СКР Дениса Никандрова к 5,5 года колонии строгого режима, сообщает «РИА Новости» из зала суда. Суд также постановил лишить Никандрова звания генерала юстиции, но штраф назначать не стал.
Никандров полностью признал вину и заключил сделку со следствием, поэтому его дело рассматривалось без исследования доказательств. Заседания проходили в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат сведения, попадающие под понятие государственной тайны. Открыто была оглашена только резолютивная часть приговора.
«Признать Никандрова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев без штрафа. Лишить его специального звания «генерал юстиции», — огласил решение судья Андрей Росновский.
Никандров признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он был задержан летом 2016 г. вместе с экс-руководителем Управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и его бывшим заместителем Александром Ламоновым.
По версии следствия, они получили взятку в размере $500 000 от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за смягчение наказания его соратнику Андрею Кочуйкову (Итальянец). Кочуйков был задержан после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.
Приговоры Ламонову и Максименко были вынесены ранее: первый получил 5 лет колонии строгого режима и штраф в размере 32 млн руб., второй приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 млн руб.
В июле в Москве был задержан еще один бывший сотрудник СКР, имя которого фигурировало в деле о взятке от Шакро Молодого. Это бывший главный следователь Москвы генерал Александр Дрыманов. Суд арестовал его до 12 сентября.
Недвижимость
Новости
Эксперты отметили резкий рост проблемных новостроек в России за последний год
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В России насчитывается более 13 млн кв. м жилищного строительства, вызывающего опасения дольщиков. Из этого объема приостановленное и остановленное жилищное строительство составляет более 9 млн кв. м - за последний год этот показатель вырос на 42%. Также в России насчитывается почти 4 млн кв. м жилья, строительство которого не остановлено, но застройщик которого находится в одной из активных процедур банкротства. Объем такого недостроя за год почти удвоился (рост на 92%). Такие данные (по состоянию на 1 августа) приводятся на портале Единого реестра застройщиков (реализуется при поддержке Национального объединения застройщиков жилья).
Практически по всем проблемным проектам разработаны меры по обеспечению их достройки, говорится в сообщении ЕРЗ. В тройку лидеров среди сложных проектов входят жилые комплексы, строительство которых начинали «СУ-155», Urban Group, Московский комбинат хлебопродуктов (застройщик ЖК «Царицино» в Москве). Суммарно в недострое у этих компаний находится более 2 млн кв. м жилья.
Всего в стране количество домов, вызывающих опасения дольщиков, на 1 августа составляет 2600. В то время как год назад этот показатель составлял 1500 домов (меньше более чем на 40%), в начале текущего года - уже около 2000 домов. В целом в сложных домах насчитывается 255 000 квартир, 70% которых распроданы.
Ранее вице-премьер Виталий Мутко заявил, что общее количество российских семей, которых коснулась проблема нарушений прав граждан при долевом строительстве, составляет около 200 000. При этом, по словам вице-премьера, в названное число обманутых дольщиков входят не только те граждане, которые числятся в реестре Минстроя России и региональных планах-графиках, но и те, застройщики чьих домов признаны банкротами или у властей имеются основания полагать, что строительство данных домов фактически приостановлено.
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Предложение помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний нельзя рассматривать как попытку завуалированного введения прогрессивного налога, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, это не так, это одна из экспертных точек зрения, это точка зрения помощника президента», – ответил Песков на соответствующий вопрос.
Он напомнил, что президент Владимир Путин »согласился с тем, что эта точка зрения может и должна быть проработана в правительстве, в том числе с участниками рынка».
По словам представителя Кремля, президент всегда чрезвычайно аккуратно относится к таким вопросам и выступает за тщательную проработку всех возможных последствий. «Мы ожидаем, что после проработки будет сформулирована позиция, пока никакой позиции не фиксировалось и не формулировалось», – заключил Песков.
Белоусов в письме Путину предложил через повышение налогов изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,7 млрд руб. сверхдоходов, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». Общая позиция правительства по этому предложению будет сформулирована к 17 августа.
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Защита режиссера Кирилла Серебренникова считает сфальсифицированным протокол допроса одного из свидетелей по делу о хищении бюджетных средств. Об этом в четверг на заседании Мосгорсуда заявила адвокат режиссера Рената Литвина.
Она уточнила, что речь идет о протоколе допроса ранее работавшей в «Седьмой студии» Ларисы Войкиной от 14 июля 2017 г. По словам Литвиной, протокол, представленный на заседании 16 августа, отличается от того, который представлялся раньше. «Существует два варианта протокола допроса Войкиной», — считает адвокат (цитата RNS). В подтверждение своих слов она приложила фотокопии документов.
«В материалах, представленных следствием в обоснование ходатайства [о продлении срока домашнего ареста режиссера], содержится протокол допроса Войкиной от 14 июля 2017 г. Лист дела 126, 137 материалов. В настоящее время имеются основания полагать, что данный протокол допроса сфальсифицирован и не может быть использован в качестве доказательства», — сказала адвокат в суде.
Ранее другой фигурант дела — генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский — попросил ФСБ проверить действия следователей Александра Лаврова и Павла Васильева на признаки фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ). По словам Малобродского, во время ознакомления с материалами дела он и его защита обнаружили, что содержание протокола допроса Войкиной от 14 июля 2017 г. изменилось.
«Существенные отличия», которые появились во втором протоколе, кардинально искажают смысл показаний Войкиной и «усиливают обвинительную составляющую» в отношении обвиняемых, говорится в заявлении Малобродского. Из новых показаний следует, что сотрудники «Седьмой студии» получали «неофициальную» завышенную зарплату, брали наличные в долг из кассы организации, выдавали займы третьим лицам, а Малобродский продолжал получать зарплату после своего увольнения.
Войкина прокомментировалаРБК информацию о различиях в протоколах. «Действительно, один [из протоколов] правильный, второй неправильный. Я не знаю, откуда такие противоречия. Я таких ответов не давала», — заявила она. От дальнейших комментариев Войкина отказалась, сославшись на подписку о неразглашении данных предварительного следствия.
Мосгорсуд сегодня рассматривает ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Серебренникову. Заседание началось в 10.30 мск. Он находится под домашним арестом с 23 августа прошлого года.
АНО «Седьмая студия» — организация, основанная режиссером, худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. Руководство «Седьмой студии» обвиняется в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011-2014 гг. на реализацию проекта «Платформа».
Помимо Серебренникова фигурантами дела являются директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова и бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Из всех фигурантов дела вину признала только Масляева.
Кирилл Серебренников в Мосгорсуде
Максим Стулов / Ведомости
Мосгорсуд в понедельник рассмотрел апелляционную жалобу на домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова
1/9
Максим Стулов / Ведомости
В ходе судебного заседания защита добивалась освобождения Серебренникова из-под домашнего ареста под залог, обвинение настаивало на необходимости сохранения наложенной Басманным судом санкции
2/9
Максим Стулов / Ведомости
Защита заявила о 39 личных поручительствах от известных деятелей культуры и спорта
3/9
Максим Стулов / Ведомости
Серебренников в суде заверил, что не имеет возможности скрыться от следствия. «Никакой возможности убежать, скрыться, тем более [сделать] что-то еще у меня в данный момент нет», – сказал режиссер
4/9
Максим Стулов / Ведомости
Московский городской суд оставил в силе решение Басманного суда о домашнем аресте
5/9
Максим Стулов / Ведомости
Однако режиссеру разрешено покидать квартиру и совершать прогулки в районе проживания с 18.00 до 20.00 мск, сообщает «Медиазона»
6/9
Максим Стулов / Ведомости
Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов (на фото) опроверг существование письма его подзащитного актеру Ларсу Айдингеру и расценивает его как провокацию. Актер, сыгравший в фильме Алексея Учителя «Матильда» роль Николая II, опубликовал на своей странице в Instagram текст письма от лица Кирилла Серебренникова. В письме содержится призыв «сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации политических мошенников, пытающихся заработать на любой истории, которую можно повернуть против власти»
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Ярослав Чингаев / для Ведомостей
23 августа Басманный суд Москвы поместил под домашний арест Серебренникова, который обвиняется в организации хищения 68 млн руб. бюджетных средств, выделенных Минкультуры на театральный проект «Платформа»
8/9
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Режиссер в суде заявил о невиновности. Он назвал домашний арест неоправданно жесткой мерой пресечения и объяснил, что в условиях ограничения свободы не сможет работать
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Более 300 американских изданий поддержали акцию в связи с продолжающимися нападками президента США Дональда Трампа на СМИ. Об этом сообщает агентство Reuters. Все эти издания по согласованию опубликовали редакционные статьи, в которых выразили озабоченность в связи поведением Трампа в отношении журналистов.
Идею акции предложила газета The Boston Globe. «Мы собираемся опубликовать 16 августа редакторскую статью об опасностях нападок со стороны администрации в адрес прессы и просим других опубликовать их собственные статьи в этот же день», - анонсировало издание. Сейчас на его сайте доступен материал с заголовком «Журналисты - не враги». «Величие Америки зависит от свободной прессы, способной говорить правду сильным», - говорится в публикации издания.
К акции присоединились, в частности, газеты The New York Times, The Dallas Morning News, The Denver Post, The Philadelphia Inquirer и The Chicago Sun-Times. Агентство отмечает, что некоторые издания, которые поддержали акцию, находятся в штатах, проголосовавших за Трампа на президентских выборах в 2016 г. Телеканал CNN указывает, что акцию координируют несколько крупных журналистских организаций США, среди них Американское общество новостных редакторов.
Акцию, инициированную The Boston Globe, поддержали и журналисты за пределами США. В частности, британская газета The Guardian выпустила редакционную колонку «На работе, не на войне».
Ранее американский президент неоднократно обвинял американские СМИ в том, что они предвзято относятся к нему и к решениям его администрации. Он подчеркивал, что такие телеканалы, как CNN, NBC, ABC, публикуют заведомо ложные сведения о нем. Недовольство Трампа вызывали и публикации печатных изданий, среди которых The New York Times. Работающих в этих СМИ журналистов он называл «врагами народа».
Как выглядят самые известные журнальные обложки с Владимиром Путиным
Впервые Владимир Путин оказался на обложке иностранного журнала в марте 2000 г., когда выиграл выборы президента России. Тогда Time пытался дать ответ на волновавший в то время вопрос «Who's Mr. Putin?». Журнал выпустил статью под заголовком «Выход из тени. Но человек, который будет следующим президентом России, остается загадкой»
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Time несколько раз помещал Владимира Путина на свою обложку. На фото – Time, январь 2001 г. Заголовок: «Путинская Россия. По мере того как растет его авторитарность, растет и популярность президента»
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Ноябрь, 2003 г. Заголовок – «Привет, товарищ. Владимир Путин и его люди играют жестко: сажают за решетку богатейшего нефтяного барона страны, накладывают арест на миллиардные активы, борются с противниками Кремля. Российский президент возвращается к советскому стилю правления?». Номер вышел после ареста главы ЮКОСа Михаила Ходорковского
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Журнал The Economist от 16 декабря 2006 г. В номере вышла статья под заголовком "Не связывайтесь с Россией" о «злоупотреблении» Россией энергетическими ресурсами. Она вышла после атаки Росприроднадзора и прокуроров на проект “Сахалин-2”, в результате которой его инвесторы – Shell, Mitsui и Mitsubishi – согласились уступить контроль “Газпрому”
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Пожалуй, самая известная обложка с российским президентом. В 2007 г. Time назвал Путина «человеком года» за усилия по укреплению экономики страны. Заголовок на обложке: «Владимир Путин. Царь новой России»
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The Economist от 16 августа 2008 г. Заголовок на обложке: «Россия возрождается. Каким будет ответ Запада?». Журнал вышел после вооруженного конфликта России с Грузией в августе 2008 г.
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Time, март 2012 г. Заголовок на обложке: «Невероятно уменьшающийся премьер-министр России. Владимир Путин станет президентом на третий срок, но его власть ослаблена как никогда раньше. Это делает весь мир более опасным местом». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал позицию автора статьи русофобией. «Можно с большой долей уверенности сказать, что автор этих слов – большой русофоб и путинофоб. И при этом эта фобия застилает глаза и не дает ему объективно оценивать реальность», - заявил Песков «Коммерсантъ-FM»
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Январь 2014 г. В преддверии Олимпиады в Сочи вышел номер The New Yorker с обложкой, на которой Владимир Путин изображен в образе фигуриста
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The Economist, февраль 2014 г. Статья «Триумф Владимира Путина» посвящена победе России на Олимпийских играх в Сочи
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Немецкий журнал Der Spiegel от 10 марта 2014 г. Заголовок на обложке: «Поджигатель. Кто остановит Путина?»
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Time от 17 марта 2014 г. «Азартная игра Путина. У лидера России, кажется, есть все карты в Крыму. Но он до сих пор не выиграл», – гласит заголовок обложки. 16 марта 2014 г. в Крыму состоялся референдум о статусе автономии. Вхождение Крыма в состав России поддержали 97%
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The Economist в марте 2014 г., после присоединения Крыма к России, вышел с заголовком на обложке «Новый мировой порядок»
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Польский еженедельник Wprost от 21 июля 2014 г. Номер, посвященный сбитому над юго-востоком Украины малазийскому лайнеру Boeing MH17, вышел с заголовком «Преступник без наказания»
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Time в августе 2014 г. после катастрофы с малазийским Boeing. Заголовок: «Вторая холодная война. Запад проигрывает опасной игре Путина»
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The Economist, февраль 2015 г. В статье под заголовком «Война Путина на Западе» автор пишет, что «в то время, как страдает Украина, пора признать серьезность российской угрозы и противостоять ей»
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The Economist, март 2016 г. Заголовок: "Полая суперсила. Путин, Сирия и пропагандистская машина». Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 г.
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The Week от августа 2016 г. вышел со статьей под заголовком «Демонстрация силы Путиным. Вмешивается ли Москва в политику США?»
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В октябре 2017 г. журнал The Economist поместил на обложку российского президента в образе царя. Заголовок гласил: «Царь родился. 100 лет после российской революции»
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В апреле 2018 г. выйдет журнал Time, на обложке которого Путин изображен в деловом костюме с короной на голове. Судя по обложке, в номере выйдет статья Михаила Зыгаря под заголовком «Восходящий царь. Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте»
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Сборная России по футболу поднялась на 21 строчку в обновленном рейтинге FIFA. Теперь она занимает 49-е место, тогда как в июньской версии находилась на 70-м месте.
Возглавила рейтинг победившая на чемпионате мира по футболу в России сборная Франции, она поднялась на шесть ступеней. Второе место заняла бронзовый призер чемпионата сборная Бельгии (поднялась на одну позицию), третье место – дошедшая до четвертьфинала сборная Бразилии (опустилась на одну строчку), затем следует серебряный призер сборная Хорватии (поднялась на 16 позиций), замыкает пятерку сборная Уругвая (плюс девять строчек).
Российская сборная поднялась в рейтинге стремительнее других национальных футбольных команд. Наибольшее падение показала не прошедшая групповой этап чемпионата сборная Египта – минус двадцать позиций и 65-е место.
Сборная России на прошедшем чемпионате показала наилучший в своей истории результат на мировых футбольных первенствах. Российские футболисты на групповом этапе разгромили Саудовскую Аравию (5:1) и победили Египет (3:1), досрочно выйдя в плей-офф, но уступили Уругваю (0:3). В 1/8 финала сборная России победила Испанию в результате серии пенальти (в основное и дополнительное время счет был 1:1), а в четвертьфинале также по пенальти проиграла Хорватии (в основное и дополнительное время – 2:2).
Путин вручил госнаграды игрокам и тренерам сборной России по футболу
Сергей Гунеев / РИА Новости
Президент Владимир Путин наградил футболистов и тренеров российской сборной, участвовавших в самом удачном в истории России чемпионате мира по футболу. Награждение состоялось в субботу в Екатерининском зале Кремля
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Андрей Гордеев / Ведомости
Главному тренеру сборной Станиславу Черчесову президент вручил высшую награду — орден Александра Невского
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Андрей Гордеев / Ведомости
Вратарь Игорь Акинфеев награжден орденом Почета
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Михаил Метцель / ТАСС
Защитник Сергей Игнашевич тоже получил орден Почета – за вклад в развитие футбола, он провел 127 игр за сборную России
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Михаил Метцель / ТАСС
Футболисты подарили Путину мяч и игровую футболку с номером 11
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Андрей Гордеев / Ведомости
Члены сборной, включая автора четырех голов на ЧМ-2018 Дениса Черышева и забившего три гола Артема Дзюбу, получили почетные грамоты президента. Почетными грамотами награждены и тренеры сборной
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Андрей Гордеев / Ведомости
По словам Путина, на чемпионат мира «мощно выстрелила» выстроенная Черчесовым стратегия отбора игроков, а также проявились способности Черчесова (на фото) как лидера и хорошего психолога
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Андрей Гордеев / Ведомости
«Ваша игра стала долгожданным подарком болельщикам, — обратился к сборной Путин. — Да и даже люди, далекие от футбола, не отрывались от экранов. Вы дали надежду на то, что футбол возрождается»
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Андрей Гордеев / Ведомости
Во время встречи нападающий Артем Дзюба (на фото) предложил президенту сменить коньки на бутсы. На что тот ответил, что считает себя физкультурником, которые, в отличие от спортсменов, занимаются разными видами спорта
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Андрей Гордеев / Ведомости
«Вы доказали, что умеете побеждать. И мы ждем от вас — вы сами это сделали — новых побед», — сказал Путин. По его словам, о «качественной и достойной игре» российской сборной говорили все президенты, с которыми он встретился на саммите БРИКС
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Андрей Гордеев / Ведомости
Ранее в субботу на приеме в Министерстве спорта все члены российской сборной получили звания заслуженных мастеров спорта, а тренеры — заслуженных тренеров, сообщил «Спорт-экспресс»
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Долги организаций ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями составляют 199,6 млрд руб. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на всероссийском селекторном совещании по подготовке к отопительному сезону, передает «Интерфакс».
По словам министра, за год (с 1 августа 2017 г. по 1 августа 2018 г.) общий объем задолженности компаний ЖКХ перед поставщиками вырос на 3,17%.
Больше всего долг вырос у организаций ЖКХ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) - на 11,7%. А больше всего долгов накопили компании в Центральном округе (ЦФО) - 63,5 млрд руб. (рост на 8,8%). Компании ПФО задолжали 41,3 млрд (рост на 2,5%), УрФО - 12 млрд (рост на 3,19%), СФО - 16,2 млрд руб. (рост на 3%), ЮФО - 6 млрд руб. (рост на 6%), ДФО - 16 млрд руб. (снижение на 4,4%).
Министр также добавил, что наиболее остро проблема с долгами стоит в регионах Северного Кавказа - 15,8 млрд руб., несмотря на то что округ в целом продемонстрировал сокращение уровня задолженности на 16,5%.