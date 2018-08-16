Новости
Экономика
Новости

Курс доллара опустился ниже 67 рублей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Рубль укрепляется в начале торгов Московской биржи в четверг. Курс доллара опустился ниже 67 руб., евро – ниже 76 руб.

На закрытии торгов среды доллар стоил 67,29 руб., евро – 76,35 руб. В четверг на открытии торгов доллар падал до 66,55 руб., евро – до 75,88 руб.

К 10.30 американская валюта торгуется по цене 66,88 руб./$ (-0,7% к закрытию предыдущих торгов), европейская – 76,02 руб. (-0,45%).

Центробанк понизил официальный курс доллара на 16 августа до 66,38 руб./$, евро – до 75,23 руб.

Политика
Новости

Суд продлил Серебренникову домашний арест

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство о продлении домашнего ареста художественному руководителю «Гоголь-центра» и режиссеру Кириллу Серебренникову до 19 сентября. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ходатайство следователя о продлении срока домашнего ареста рассматривал Мосгорсуд, потому что Серебренников находится под ним дольше предельно допустимого срока, отмечает агентство. В суде следователь отметил, что защитники и обвиняемый ознакомились почти со всеми материалами дела. Следственные действия проводились в Москве и Ярославской области.

Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа 2017 г. Режиссера и руководство театральной труппы «Седьмая студия» обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 гг. на проект «Платформа».

Помимо Серебренникова фигурантами этого дела являются директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова и бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Из всех фигурантов дела вину признала только Масляева.

Обыски в «Гоголь-центре»

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Общество «Мемориал» решили выселить из здания в центре Петербурга

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Власти Санкт-Петербурга хотят выселить «Мемориал» из здания на Разъезжей улице, которое правозащитная организация занимает более 20 лет. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

По его словам, офис петербургского отделения «Мемориала» располагается во дворе старинного здания на Разъезжей, 9, с 1997 г. Помещение находится в городской собственности, с организацией был заключен договор аренды. В последний раз он продлевался в январе 2011 г. на семь лет, в январе этого года срок его действия закончился.

«В январе 2018 г. "Мемориал" обратился в комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга с просьбой о продлении договора. А в июле получил ответ от зампреда комитета А. Р. Якушева, где "мемориальцам" сообщалось: "данный вопрос был 24 мая 2018 г. рассмотрен на заседании городской комиссии по распоряжению имуществом, и принято решение об отказе в предоставлении указанного объекта на новый срок", – написал Вишневский в Faceboоk. В доказательство он прикрепил фотографию документа, полученного "Мемориалом" от комитета.

Власти города попросили «Мемориал» «провести работу по расторжению договора аренды» и освободить здание, следует из документа.

По словам Вишневского, «Мемориал» не нарушал условия договора, вовремя вносил арендную плату, никаких претензий к обществу как к арендатору у городских властей не было. «Никаких объективных причин отказать "Мемориалу" в праве и дальше арендовать помещение нет и не может быть», – считает депутат.

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России, а также оказывает содействие лицам, подвергшимся политическим репрессиям. Об этом говорится на сайте организации.

«Мемориал» был учрежден в 1992 г. в Москве. Одним из организаторов и первым почетным председателем общества был академик Андрей Сахаров.

Бизнес
Новости

Молдавский лоукостер Fly One рассказал о запрете на полеты в России

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Молдавский лоукостер Fly One сообщил о проблемах с выполнением рейсов в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

В нем уточняется, что проблемы обусловлены «некоторыми ограничениями», которые российские власти установили в отношении компаний, арендующих самолеты с экипажем у других перевозчиков. То есть используют так называемый «мокрый» лизинг, говорится в сообщении.

Перевозчик пояснил, что речь идет о полном запрете на полеты таких авиакомпаний в воздушном пространстве страны. «По этой причине самолеты, работающие в РФ, будут перенаправляться в другие пункты назначения, что вызовет задержки на короткий период времени», - подчеркнула авиакомпания.

Лоукостер принес извинения за неудобства и пообещал сделать все для того, чтобы избежать таких задержек. Минтранс не ответил на запрос «Интерфакса» по этой теме. Собеседник агентства в отрасли рассказал, что запрет на использование «мокрого» лизинга фактически содержится в межправительственных соглашениях. По его мнению, ситуация с Fly One, вышедшей на рынок в 2016 г., могла возникнуть из-за того, что для перевозчика поначалу сделали исключение.

На сайте авиакомпании говорится, что у нее всего три самолета: два Airbus A320 и один A319. Компания выполняет два рейса в неделю из Кишинева в Москву (во «Внуково» и «Домодедово») и по одному - в Санкт-Петербург и Воронеж.

Какие зарубежные компании сворачивают бизнес в России

Политика
Новости

В Казани представили радикально модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Презентация модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М прошла в четверг на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК). Теперь самолет будет передан для проведения наземных и летных испытаний. Первый полет нового бомбардировщика состоится до конца сентября.

Речь идет о радикально модернизированной версии бомбардировщика Ту-22М3, который производился в Казани в 1980-е гг. В рамках модернизации на Ту-22М3М был установлен новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования на отечественной элементной базе, сообщила ОАК. Например, самолет получил новое навигационное, связное, прицельное оборудование, управление двигателями и топливной автоматикой, оборудование радиоэлектронной борьбы.

Заменено 80% бортового радиоэлектронного оборудования и оно унифицировано с аналогичными системами стратегического бомбардировщика Ту-160М, добавила ОАК. Кормовая пушечная установка снята, функции защиты самолета выполняют системы радиоэлектронной борьбы.

Всего планируется модернизировать 30 Ту-22МЗ, преобразовав их в Ту-22М3М. Стоимость работ, по словам источника в ОАК, составит несколько десятков миллиардов рублей. Кроме того, для машины разрабатываются новые ракеты и другие средства поражения.

Воздушно-космические силы получат модернизированные бомбардировщики Ту-22М3М в 2021 г., сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь на презентации. По его словам, со следующего года строевые самолеты начнут поступать на завод для глубокой модернизации.

Ту-22М3 предназначен для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Самолет приняли на вооружение в 1989 г. Бомбардировщики Ту-22М3, взлетавшие с территории России, наносили в 2015-2017 гг. бомбовые удары по позициям боевиков в Сирии.

10 самых важных самолетов России и СССР

Недвижимость
Новости

Власти не будут откладывать повышение тарифов ЖКХ из-за НДС

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Власти не будут надолго откладывать принятие вопроса по изменению тарифов ЖКХ из-за роста НДС - позиция Минстроя о повышении тарифов в два этапа может быть сформулирована в конце следующей недели, сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, передает «Интерфакс».

В свою очередь вице-премьер России Виталий Мутко признал, что существует мало других вариантов помимо двухразового роста тарифов - в январе 2019 г. и в июле 2019 г., передает «РИА Новости».

Если решение будет принято, повышение тарифов в два этапа будет однократным, пообещал Якушев.

«Мы говорим о компенсации увеличения НДС, поэтому оно не может быть каждый год», - сказал Якушев, слова которого приводит «Интерфакс».

Ранее на селекторном совещании по подготовке к отопительному сезону замруководителя ФАС Виталий Королев сообщил, что в случае принятия решения о росте тарифов в два этапа в январе следующего года они должны повыситься на 1,6-1,7%, а в июле - на 2,4%.

Политика
Новости

Генерал СКР Никандров получил 5,5 года колонии по делу о взятке

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мосгорсуд приговорил бывшего первого заместителя начальника московского главка СКР Дениса Никандрова к 5,5 года колонии строгого режима, сообщает «РИА Новости» из зала суда. Суд также постановил лишить Никандрова звания генерала юстиции, но штраф назначать не стал.

Никандров полностью признал вину и заключил сделку со следствием, поэтому его дело рассматривалось без исследования доказательств. Заседания проходили в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат сведения, попадающие под понятие государственной тайны. Открыто была оглашена только резолютивная часть приговора.

«Признать Никандрова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев без штрафа. Лишить его специального звания «генерал юстиции», — огласил решение судья Андрей Росновский.

Никандров признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он был задержан летом 2016 г. вместе с экс-руководителем Управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и его бывшим заместителем Александром Ламоновым.

По версии следствия, они получили взятку в размере $500 000 от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за смягчение наказания его соратнику Андрею Кочуйкову (Итальянец). Кочуйков был задержан после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.

Приговоры Ламонову и Максименко были вынесены ранее: первый получил 5 лет колонии строгого режима и штраф в размере 32 млн руб., второй приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 млн руб.

В июле в Москве был задержан еще один бывший сотрудник СКР, имя которого фигурировало в деле о взятке от Шакро Молодого. Это бывший главный следователь Москвы генерал Александр Дрыманов. Суд арестовал его до 12 сентября.

Недвижимость
Новости

Эксперты отметили резкий рост проблемных новостроек в России за последний год

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В России насчитывается более 13 млн кв. м жилищного строительства, вызывающего опасения дольщиков. Из этого объема приостановленное и остановленное жилищное строительство составляет более 9 млн кв. м - за последний год этот показатель вырос на 42%. Также в России насчитывается почти 4 млн кв. м жилья, строительство которого не остановлено, но застройщик которого находится в одной из активных процедур банкротства. Объем такого недостроя за год почти удвоился (рост на 92%). Такие данные (по состоянию на 1 августа) приводятся на портале Единого реестра застройщиков (реализуется при поддержке Национального объединения застройщиков жилья).

Практически по всем проблемным проектам разработаны меры по обеспечению их достройки, говорится в сообщении ЕРЗ. В тройку лидеров среди сложных проектов входят жилые комплексы, строительство которых начинали «СУ-155», Urban Group, Московский комбинат хлебопродуктов (застройщик ЖК «Царицино» в Москве). Суммарно в недострое у этих компаний находится более 2 млн кв. м жилья.

Всего в стране количество домов, вызывающих опасения дольщиков, на 1 августа составляет 2600. В то время как год назад этот показатель составлял 1500 домов (меньше более чем на 40%), в начале текущего года - уже около 2000 домов. В целом в сложных домах насчитывается 255 000 квартир, 70% которых распроданы.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко заявил, что общее количество российских семей, которых коснулась проблема нарушений прав граждан при долевом строительстве, составляет около 200 000. При этом, по словам вице-премьера, в названное число обманутых дольщиков входят не только те граждане, которые числятся в реестре Минстроя России и региональных планах-графиках, но и те, застройщики чьих домов признаны банкротами или у властей имеются основания полагать, что строительство данных домов фактически приостановлено.

Экономика
Новости

Кремль отказался сравнивать изъятие доходов у бизнеса с прогрессивным налогом

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Предложение помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний нельзя рассматривать как попытку завуалированного введения прогрессивного налога, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, это не так, это одна из экспертных точек зрения, это точка зрения помощника президента», – ответил Песков на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что президент Владимир Путин »согласился с тем, что эта точка зрения может и должна быть проработана в правительстве, в том числе с участниками рынка».

По словам представителя Кремля, президент всегда чрезвычайно аккуратно относится к таким вопросам и выступает за тщательную проработку всех возможных последствий. «Мы ожидаем, что после проработки будет сформулирована позиция, пока никакой позиции не фиксировалось и не формулировалось», – заключил Песков.

Белоусов в письме Путину предложил через повышение налогов изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,7 млрд руб. сверхдоходов, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». Общая позиция правительства по этому предложению будет сформулирована к 17 августа.

Политика
Новости

Адвокат Серебренникова заявил о подмене протокола допроса свидетеля

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Защита режиссера Кирилла Серебренникова считает сфальсифицированным протокол допроса одного из свидетелей по делу о хищении бюджетных средств. Об этом в четверг на заседании Мосгорсуда заявила адвокат режиссера Рената Литвина.

Она уточнила, что речь идет о протоколе допроса ранее работавшей в «Седьмой студии» Ларисы Войкиной от 14 июля 2017 г. По словам Литвиной, протокол, представленный на заседании 16 августа, отличается от того, который представлялся раньше. «Существует два варианта протокола допроса Войкиной», — считает адвокат (цитата RNS). В подтверждение своих слов она приложила фотокопии документов.

«В материалах, представленных следствием в обоснование ходатайства [о продлении срока домашнего ареста режиссера], содержится протокол допроса Войкиной от 14 июля 2017 г. Лист дела 126, 137 материалов. В настоящее время имеются основания полагать, что данный протокол допроса сфальсифицирован и не может быть использован в качестве доказательства», — сказала адвокат в суде.

Ранее другой фигурант дела — генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский — попросил ФСБ проверить действия следователей Александра Лаврова и Павла Васильева на признаки фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ). По словам Малобродского, во время ознакомления с материалами дела он и его защита обнаружили, что содержание протокола допроса Войкиной от 14 июля 2017 г. изменилось.

«Существенные отличия», которые появились во втором протоколе, кардинально искажают смысл показаний Войкиной и «усиливают обвинительную составляющую» в отношении обвиняемых, говорится в заявлении Малобродского. Из новых показаний следует, что сотрудники «Седьмой студии» получали «неофициальную» завышенную зарплату, брали наличные в долг из кассы организации, выдавали займы третьим лицам, а Малобродский продолжал получать зарплату после своего увольнения.

Войкина прокомментировала РБК информацию о различиях в протоколах. «Действительно, один [из протоколов] правильный, второй неправильный. Я не знаю, откуда такие противоречия. Я таких ответов не давала», — заявила она. От дальнейших комментариев Войкина отказалась, сославшись на подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

Мосгорсуд сегодня рассматривает ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Серебренникову. Заседание началось в 10.30 мск. Он находится под домашним арестом с 23 августа прошлого года.

АНО «Седьмая студия» — организация, основанная режиссером, худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. Руководство «Седьмой студии» обвиняется в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011-2014 гг. на реализацию проекта «Платформа».

Помимо Серебренникова фигурантами дела являются директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова и бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Из всех фигурантов дела вину признала только Масляева.

Кирилл Серебренников в Мосгорсуде

Политика
Новости

Более 300 газет поддержали акцию против нападок Трампа на СМИ

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Более 300 американских изданий поддержали акцию в связи с продолжающимися нападками президента США Дональда Трампа на СМИ. Об этом сообщает агентство Reuters. Все эти издания по согласованию опубликовали редакционные статьи, в которых выразили озабоченность в связи поведением Трампа в отношении журналистов.

Идею акции предложила газета The Boston Globe. «Мы собираемся опубликовать 16 августа редакторскую статью об опасностях нападок со стороны администрации в адрес прессы и просим других опубликовать их собственные статьи в этот же день», - анонсировало издание. Сейчас на его сайте доступен материал с заголовком «Журналисты - не враги». «Величие Америки зависит от свободной прессы, способной говорить правду сильным», - говорится в публикации издания.

К акции присоединились, в частности, газеты The New York Times, The Dallas Morning News, The Denver Post, The Philadelphia Inquirer и The Chicago Sun-Times. Агентство отмечает, что некоторые издания, которые поддержали акцию, находятся в штатах, проголосовавших за Трампа на президентских выборах в 2016 г. Телеканал CNN указывает, что акцию координируют несколько крупных журналистских организаций США, среди них Американское общество новостных редакторов.

Акцию, инициированную The Boston Globe, поддержали и журналисты за пределами США. В частности, британская газета The Guardian выпустила редакционную колонку «На работе, не на войне».

Ранее американский президент неоднократно обвинял американские СМИ в том, что они предвзято относятся к нему и к решениям его администрации. Он подчеркивал, что такие телеканалы, как CNN, NBC, ABC, публикуют заведомо ложные сведения о нем. Недовольство Трампа вызывали и публикации печатных изданий, среди которых The New York Times. Работающих в этих СМИ журналистов он называл «врагами народа».

Как выглядят самые известные журнальные обложки с Владимиром Путиным

Стиль жизни
Новости

Сборная России поднялась в рейтинге FIFA после успеха на чемпионате мира

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сборная России по футболу поднялась на 21 строчку в обновленном рейтинге FIFA. Теперь она занимает 49-е место, тогда как в июньской версии находилась на 70-м месте.

Возглавила рейтинг победившая на чемпионате мира по футболу в России сборная Франции, она поднялась на шесть ступеней. Второе место заняла бронзовый призер чемпионата сборная Бельгии (поднялась на одну позицию), третье место – дошедшая до четвертьфинала сборная Бразилии (опустилась на одну строчку), затем следует серебряный призер сборная Хорватии (поднялась на 16 позиций), замыкает пятерку сборная Уругвая (плюс девять строчек).

Российская сборная поднялась в рейтинге стремительнее других национальных футбольных команд. Наибольшее падение показала не прошедшая групповой этап чемпионата сборная Египта – минус двадцать позиций и 65-е место.

Сборная России на прошедшем чемпионате показала наилучший в своей истории результат на мировых футбольных первенствах. Российские футболисты на групповом этапе разгромили Саудовскую Аравию (5:1) и победили Египет (3:1), досрочно выйдя в плей-офф, но уступили Уругваю (0:3). В 1/8 финала сборная России победила Испанию в результате серии пенальти (в основное и дополнительное время счет был 1:1), а в четвертьфинале также по пенальти проиграла Хорватии (в основное и дополнительное время – 2:2).

Путин вручил госнаграды игрокам и тренерам сборной России по футболу

Недвижимость
Новости

Минстрой заявил о миллиардных долгах компаний ЖКХ перед поставщиками ресурсов

Интерфакс/Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Долги организаций ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями составляют 199,6 млрд руб. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на всероссийском селекторном совещании по подготовке к отопительному сезону, передает «Интерфакс».

По словам министра, за год (с 1 августа 2017 г. по 1 августа 2018 г.) общий объем задолженности компаний ЖКХ перед поставщиками вырос на 3,17%.

Больше всего долг вырос у организаций ЖКХ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) - на 11,7%. А больше всего долгов накопили компании в Центральном округе (ЦФО) - 63,5 млрд руб. (рост на 8,8%). Компании ПФО задолжали 41,3 млрд (рост на 2,5%), УрФО - 12 млрд (рост на 3,19%), СФО - 16,2 млрд руб. (рост на 3%), ЮФО - 6 млрд руб. (рост на 6%), ДФО - 16 млрд руб. (снижение на 4,4%).

Министр также добавил, что наиболее остро проблема с долгами стоит в регионах Северного Кавказа - 15,8 млрд руб., несмотря на то что округ в целом продемонстрировал сокращение уровня задолженности на 16,5%.

Читать ещё
Preloader more
Фото