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Кремль отказался сравнивать изъятие доходов у бизнеса с прогрессивным налогом

Предложение помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний нельзя рассматривать как попытку завуалированного введения прогрессивного налога, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, это не так, это одна из экспертных точек зрения, это точка зрения помощника президента», – ответил Песков на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что президент Владимир Путин »согласился с тем, что эта точка зрения может и должна быть проработана в правительстве, в том числе с участниками рынка».

По словам представителя Кремля, президент всегда чрезвычайно аккуратно относится к таким вопросам и выступает за тщательную проработку всех возможных последствий. «Мы ожидаем, что после проработки будет сформулирована позиция, пока никакой позиции не фиксировалось и не формулировалось», – заключил Песков.

Белоусов в письме Путину предложил через повышение налогов изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,7 млрд руб. сверхдоходов, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». Общая позиция правительства по этому предложению будет сформулирована к 17 августа.