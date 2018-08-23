Новости
Экономика
Новости

Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции и курсу рубля на 2018 год

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минэкономразвития уточнило прогноз по инфляции в России и курсу рубля на 2018 г. На фоне угрозы введения новых антироссийских санкций и оттока капитала с развивающихся рынков среднегодовой курс доллара в отчетном периоде ожидается на уровне 61,7 руб., передает Reuters со ссылкой на неназванный источник. В июльском докладе ведомства этот показатель прогнозировался на уровне 60,8 руб.

Оценку инфляции на 2018 г. министерство повысило с 3,1 до 3,4%, уточнил источник.

В среду, 22 августа, министр экономического развития Максим Орешкин заявил о том, что Минэкономразвития собирается пересмотреть прогноз на 2018 г. по оттоку капитала и курсу рубля из-за роста санкционных рисков и ситуации на развивающихся рынках.

Согласно одобренному в июне прогнозу Минэкономразвития курс доллара на конец 2018 г. ожидается на уровне 61,7 руб., на конец 2019 г. - 63,8 руб. Отток капитала в текущем году ранее прогнозировался на уровне $23,1 млрд, в 2019 г. - $15,1 млрд.

Выбор редактора
Политика
Новости

«Новая газета» опубликовала второе видео пыток в ярославской колонии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Новая газета» опубликовала видеоролик, на котором запечатлено избиение заключенных в коридоре ярославской колонии № 1. Запись изданию передал правозащитный фонд «Общественный вердикт». Видео было снято на камеру видеорегистратора, установленную на лацкане сотрудника колонии. По мнению «Новой газеты», оно снято в декабре 2016 г.

На видеоролике сотрудники колонии стоят вдоль стен коридора, между ними прогоняют четверых заключенных. Осужденным наносят удары по спине и голове.

«В камеру видеорегистратора, закрепленного на лацкане сотрудника, попадают лица, уже знакомые нам по пыткам Макарова: Бровкин, Ефремов, Мамоян. Есть и новые: Зиябов, которого многие бывшие сидельцы знают по имени Сардор, опер Владислав Ладыгин, а также сотрудники областного главка – Минаков и человек по имени Владимир Юрьевич. Фамилия хозяина регистратора – Скороход», – пишет «Новая газета».

«Видеоматериалы, которые опубликованы сегодня на сайте "Новой газеты", были ранее выявлены комиссией Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) России в ходе проведения проверок исправительных учреждений УФСИН России по Ярославской области и 14 августа направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», - сообщили в пресс-службе ФСИН.

В конце июля издание опубликовало видеоролик, на котором мужчины в серой камуфляжной форме по очереди избивают человека, привязанного к столу. Периодически его обливали водой. По информации «Новой газеты», сотрудники колонии истязали заключенного Евгения Макарова. Годом ранее он уже жаловался на пытки. Его адвокат писала соответствующие заявления во ФСИН, Следственный комитет и прокуратуру. Также было подано заявление в ЕСПЧ. На запрос ЕСПЧ из России пришел ответ, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. Следователь тогда отказал в возбуждении дела. Внутренняя проверка ФСИН не выявила фактов избиения Макарова.

Следственный комитет России 20 июля возбудил уголовное дело по факту избиения Макарова. В этот же день центральный аппарат ФСИН направил сотрудников в исправительную колонию № 1, расположенную в Ярославле, для проведения внутренней проверки по информации «Новой газеты». Позже, 10 августа, арестованные по данному делу сотрудники колонии Максим Яблоков и Сергей Ефремов дали показания против начальства. По их словам, экс-начальник колонии Дмитрий Николаев 29 июня 2017 г. поручил провести «воспитательную работу» с Макаровым с применением физической силы.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Технологии
Новости

Rambler Group получила еще один иск от партнера

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания Buzzoola, специализирующаяся на размещении нативной рекламы, 20 августа подала в Арбитражный суд города Москвы иск к ООО «Рамблер интернет холдинг», одной из структур Rambler Group Александра Мамута, следует из картотеки суда. Компания требует вернуть долг в 8,2 млн руб.

Представитель Rambler Group сообщил, что компания ведет переговоры по урегулированию ситуации с Buzzoola. Гендиректор Buzzoola Виталий Желяпов подтвердил «Ведомостям», что компания подала иск к «Рамблеру», детали спора он раскрывать не стал. После обращения «Ведомостей» к представителю Rambler Group Желяпов добавил, что стороны пытаются договориться о мировом соглашении.

Это уже второй иск к Rambler Group за последний месяц: в августе структура исследовательской компании Mediascope (ООО «Медиаскоп») потребовала от холдинга погасить долг на 5,3 млн руб. Эта компания оценивает аудиторию интернет-проектов, многие рекламодатели опираются на ее данные при проведении кампаний.

Основной продукт Buzzoola – одноименная платформа для размещения нативной рекламы в собственной сети сайтов России и СНГ. Владеет компанией одноименный офшор, расположенный на Каймановых островах. За 2016 г. выручка компании составила 173 млн руб., чистая прибыль — 33 млн руб. Rambler Group была создана в 2017 г., она объединила медийные активы Александра Мамута – крупнейшую в стране сеть кинотеатров, которая работает под брендами «Синема парк» и «Формула кино», книжное издательство «Азбука-Аттикус», а также интернет-холдинг Rambler & Co. ООО «Рамблер интернет холдинг» до завершения объединения действовало как управляющая структура Rambler & Co. В презентации компании указано, что совокупная месячная аудитория проектов, которые входили в Rambler & Co, – 42 млн человек.

Выручка ООО «Рамблер интернет холдинг» в 2017 г. составила 2,5 млрд руб., чистая прибыль – 117 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Но эти данные по российской системе бухучета учитывают финансовые показатели далеко не всех проектов, которые ранее входили в Rambler & Co и теперь переданы в Rambler Group.

Политика
Новости

Правительство объяснило отсутствие Медведева на публичных мероприятиях

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отсутствовал на публичных мероприятиях из-за полученной спортивной травмы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия», – рассказали агентству в правительстве. Что именно это была за травма – не уточняется.

Медведев не появляется на публике уже девять дней, при этом он не в отпуске, сообщил со ссылкой на источники «Проект»: во вторник, 21 августа, Медведев должен был встретиться с временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области Сергеем Носовым, а на четверг у него было запланировано совещание по бюджету. Однако ни одно из этих мероприятий не состоялось, уточняет один из источников. Собеседник «Проекта» в правительстве отметил, что Медведев провел некоторое время за пределами Москвы и должен вернуться к работе на следующей неделе, причины этого неизвестны.

В 2012 г. президент Владимир Путин на какое-то время перенес зарубежные поездки. Тогда у него обострилась старая спортивная травма после полета со стерхами на мотодельтаплане, рассказывали «Ведомостям» источники в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что у Путина есть «обычная спортивная травма», но подчеркнул, что от полета со стерхами ничего не обострилось.

Путин в небе с журавлями

Бизнес
Новости

Стивен Сигал зарегистрировал ИП в Подмосковье

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Американский актер Стивен Сигал зарегистрировал ИП в инспекции ФНС в подмосковном городе Электросталь. Об этом свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс». Документы на регистрацию были представлены 15 августа, зарегистрировано ИП было 20 августа.

В разделе о видах деятельности указаны профессиональная, научная, техническая деятельности, деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, деятельность в области исполнительных искусств, в области спорта и зрелищно-развлекательная деятельность.

Стивен Сигал в 2016 г. получил гражданство России. В мае вместе с супругой он присутствовал на инаугурации президента Владимира Путина. В начале августа стало известно о назначении Сигала спецпредставителем на общественных началах. Он займется проектами в сфере культуры, науки, образования, искусства и спорта, сообщал российский МИД. В его обязанности также будет входить сохранение связанных с Россией памятных мест в США и популяризация наследия Русской Америки.

Кто пришел на инаугурацию Путина

Выбор редактора
Авто
Новости

На заводах Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге произошла вспышка гепатита

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На заводах Nissan и Toyota в в Санкт-Петербурге обнаружена вспышка гепатита А. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Всего заболело 18 человек, отмечает служба. «Фонтанка» сообщила о «десятках зараженных». Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование.

Служба также закрыла пищеблоки заводов. Организатором питания на них является компания ООО «эМэФСи», чьи сотрудники не были привиты против гепатита А и не обследованы на кишечные вирусные инфекции в соответствии с требованиями, отмечает Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор отправил материалы дел в суды для принятия решения об административном приостановлении деятельности ООО «эМэФСи» на заводах Nissan и Toyota. Служба также начала вакцинацию сотрудников предприятий.

10 самых продаваемых автомобилей в 2017 году

Стиль жизни
Новости

«Зарядье» вошло в список лучших мест мира по версии Time

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Московский парк «Зарядье» вошел в рейтинг лучших мест мира, который составил журнал Time. Он опубликован на сайте издания.

«Зарядье» стало первым крупным общественным парком в Москве за последние 50 лет, отмечает Time. В нем есть концертный зал, ледяная пещера и мост над Москвой-рекой, напоминает издание. С момента открытия парк посетили почти 10 млн человек.

«Зарядье» открыли в сентябре 2017 г. Этот парк находится напротив Кремля на месте снесенной гостиницы «Россия». На строительство «Зарядья» потратили как минимум 14 млрд руб.

Для составления рейтинга Time опросил своих редакторов, корреспондентов, а также десятки экспертов. Потом выбранные места оценивали по нескольким показателям, например оригинальность и качество. Всего в рейтинг вошло 100 мест из 48 стран. В список также попали роща Марипоса в национальном парке Йосемити, дом Висенс в Барселоне, сауна Löyly в Хельсинки и многое другое.

Как в «Зарядье» прошел показ модного дома семьи Кадыровых

Бизнес
Новости

Procter & Gamble подала заявки на регистрацию товарных знаков LОL и WТF

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Американская корпорация Procter & Gamble подала заявки на регистрацию аббревиатур LOL (Laughing Out Loud - «громко смеяться»), WTF (What the f***? - «Что за черт?»), NBD (No Big Deal - «не договорились») и FML (F*** my life - «будь я проклят») в качестве товарных знаков, передает CNBC.

Компания подала заявки в управление пo пaтeнтaм и тoвapным знaĸaм CШA. Procter & Gamble собирается использовать эти товарные знаки для жидкого мыла, средств для мытья посуды, чиcтящиx cpeдcтв для твepдыx пoвepxнocтeй и ocвeжитeлей вoздyxa. Компания также пoдaлa заявку нa регистрацию тoвapного знaĸа Ѕіmрlе аnd Ноmеmаdе в тex жe ĸaтeгopияx продукции.

LOL, WTF, NBD и FML используются при переписке в coцceтяx и мессенджерах, в основном они популярны среди молодежи, отмечает CNBC.

В сентябре акционер Procter & Gamble Нельсон Пельц заявил, что миллениалы (люди, родившиеся после 1981 г.) - важные потенциальные клиенты для компании. По его словам, молодые потребители не хотят, чтобы бренды одинаково «подходили всем», а хотят, чтобы у них возникала эмоциональная привязанность к продукции.

Procter & Gamble на момент публикации статьи не ответила на запрос CNBC о комментарии. Специализированное издание о рекламе Ad Age сообщило, что управление по патентам и товарным знакам США запросило разъяснения у компании относительно поданных заявок. Procter & Gamble должна предоставить их до января.

Самые дорогие бренды мира – 2018

Выбор редактора
Политика
Новости

Патрушев и Болтон не смогли согласовать совместное заявление после переговоров

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Cоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев не подписали совместное заявление по итогам переговоров в Женеве, передает Reuters.

По словам Болтона, они не смогли подписать совместное заявление после встречи из-за вопроса вмешательства России в выборы США. Болтон отметил, что предупредил Патрушева о недопустимости вмешательства в промежуточные выборы в конгресс США, которые пройдут осенью.

«Я дал понять, что мы не допустим вмешательства в 2018 г., и мы были готовы предпринять необходимые шаги, чтобы предотвратить это», – заявил Болтон.

Итоговое заявление не было подписано из-за позиции США, заявил Патрушев. «Американцы хотели, чтобы в нем было, что мы вмешивались в их выборы, по их мнению, а мы это отрицаем», – объяснил он (цитата по «РИА Новости»). В свою очередь Россия предложила в ответ внести в документ положение о недопустимости вмешательства США во внутренние дела стран, сказал Патрушев. По его словам, именно тогда американская сторона и отказалась подписывать заявление.

Встреча Патрушева и Болтона прошла в Женеве в четверг, 23 августа. Они должны были обсуждать международную повестку дня, а также перспективы российско-американского взаимодействия в сфере безопасности, сообщал «Интерфакс».

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Авто
Новости

Volkswagen инвестирует $4 млрд в цифровизацию бизнеса

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Volkswagen планирует до 2025 г. инвестировать 3,5 млрд евро ($4 млрд) в цифровизацию бизнеса. Об этом говорится на сайте концерна.

В частности, планируется создание облачной платформы для каршеринга. Автоконцерн также работает над созданием новой операционной системы vw.OS, которая с 2020 г. будет устанавливаться в электромобилях Volkswagen. В них будет заложена совершенно иная электронная архитектура, упрощающая функции автономного вождения, отметили в компании. Новая операционная система позволит автономно припарковать автомобиль с помощью карт высокой четкости и сенсоров, передающих информацию рулевому управлению. В результате автомобиль сможет самостоятельно припарковаться, как только установленная в нем камера обнаружит свободное парковочное место.

Новая электронная архитектура будет состоять из множества отдельных блоков управления, работающих на специализированном программном обеспечении. За работу интеллектуальной системы управления автомобилем будет отвечать несколько компьютеров с единым языком программирования. В будущем планируется создать единый центр программного обеспечения. Аппаратное обеспечение будет работать отдельно от программного обеспечения, что «закладывает основу для непрерывных обновлений», отметили в компании.

Volkswagen во II квартале 2019 г. собирается запустить в Берлине каршеринговый сервис We Share. Его парк будет насчитывать 2000 электромобилей. В будущем сервис выйдет на другие европейские рынки, а также начнет предоставлять услуги в некоторых американских и канадских городах.

«В будущем автомобили Volkswagen будут все чаще становиться цифровыми устройствами на колесах», - приводятся в сообщении слова члена правления Volkswagen, ответственного за продажи и маркетинг, Юргена Стакманна.

Volkswagen представил новый Touareg

Выбор редактора
Политика
Новости

Трамп предрек обрушение рынка в случае своего импичмента

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент США Дональд Трамп считает, что в случае его отрешения от должности американский рынок ждет крах. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Я не знаю, как вы можете объявить импичмент тому, кто проделал отличную работу, – сказал Трамп. – Если бы меня отрешили от должности, я полагаю, рынок бы рухнул и все стали очень бедными». В числе своих достижений американский лидер назвал налоговую реформу, предусматривающую снижение ставок.

Обсуждение темы импичмента возникло в американских СМИ в связи с показаниями бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна. Юрист рассказал в суде под присягой о том, что по поручению своего шефа заплатил двум женщинам за молчание во время президентской кампании: они не должны были рассказывать об интимной связи с «кандидатом на федеральный пост». В частности, о том, что действия Коэна могут стать основанием для импичмента президента, писала The Wall Street Journal со ссылкой на профессора права Калифорнийского университета в Ирвине Рика Хасена. 

Трамп, комментируя заявления Коэна, написал на своей странице в Twitter, что его бывший юрист признал себя виновным по двум эпизодам нарушения финансирования кампании, которые не являются преступлением. Ранее он также подчеркивал, что не знал о том, что его юрист заплатил женщинам.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки

Выбор редактора
Политика
Новости

Власти Москвы разрешили КПРФ провести митинг против пенсионной реформы

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Власти Москвы разрешили КПРФ провести митинг против изменения пенсионного законодательства 2 сентября, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя столичного департамента региональной безопасности Владимира Черникова. Митинг будет проходить на внешней стороне проспекта Академика Сахарова, уточнил Черников.

Ранее КПРФ подала заявку на проведение митинга и шествия с 11 до 15 часов. Заявленная численность участников – 15 000 человек, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе департамента безопасности Москвы.

На сбор участников члены партии просили отвести час. Однако столичные власти посчитали, что на сбор достаточно 15 минут. Разрешенное время проведения акции - с 12 до 14 часов, уточняет ТАСС.

Черников также отметил, что заявки на проведение 9 сентября митинга против пенсионной реформы от председателя Партии перемен Дмитрия Гудкова, главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина и руководителя московского штаба политика Алексея Навального Николая Ляскина пока не поступали. Согласно закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», уведомление организаторы должны подать не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения мероприятия. 

Навальный 7 августа объявил о проведении всероссийской акции протеста. Он планировал провести ее в единый день голосования 9 сентября, когда в 22 российских регионах пройдут прямые выборы губернаторов. Его сторонники подадут заявки на проведение митинга в 46 городах, где открыты штабы политика, говорил Навальный. По его словам, будут охвачены и другие города. «Если нам незаконно откажут, мы будем выходить, потому что в Конституции закреплено право на мирные собрания», – заявлял политик.

Последний раз в Москве митинг против повышения пенсионного возраста и «налогового грабежа» проходил 29 июля. Акция протеста состоялась на проспекте Академика Сахарова. Ее организатором выступила Либертарианская партия России. Акция протеста была согласована с мэрией Москвы. По данным полиции, на мероприятие пришли 2500 человек. В акции протеста также участвовал Навальный. О предстоящем митинге он сообщал в соцсетях. «Единственная цель повышения пенсионного возраста – тупо заплатить пенсионерам меньше денег. Так ведь и декларируют: сейчас платим столько-то триллионов, а после "реформы" будем платить на триллион меньше. Куда пойдет "сэкономленный" триллион, вы и сами знаете. Поэтому приходите», – писал политик в своем Telegram-канале.

После митинга полицейские задержали четырех человек, передавали телеканал «Дождь» и «ОВД-инфо». Это основатель Либертарианской партии Сергей Бойко, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, выступившие с речью во время акции, а также ведущий митинга Михаил Чичков и журналист издания Sota. Vision Иван Егоров. По какой причине они были задержаны, не сообщалось.

Как прошел митинг против повышения пенсионного возраста