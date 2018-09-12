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РФПИ присоединился к обсуждению инициативы Белоусова

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вошел в рабочую группу по реализации инициативы помощника президента Андрея Белоусова и участвует в обсуждении инвестпроектов. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, «совместные инвестиции с российским бизнесом в знаковые проекты на доходной основе — это правильное направление». «Мы считаем правильным, что дискуссия перешла из режима изъятия в режим совместных инвестиций в качественные и интересные проекты», — сказал Дмитриев.

В группу по реализации инициативы Белоусова помимо помощника президента и РФПИ входят первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

В июле Белоусов предложил изъять у 14 компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей часть их доходов, полученных из-за изменения внешней конъюнктуры и ослабления рубля, — свыше 500 млрд руб.

На встрече Белоусова и Силуанова с руководителями этих компаний было решено, что налоги для бизнеса увеличены не будут, но бизнес увеличит инвестиции в социально важные проекты. На прошлой неделе помощник президента сообщил, что компании уже представили инвестиционные проекты на 6 трлн руб.

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