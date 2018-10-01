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Правительство подготовило паспорта нацпроектов на 4,6 трлн рублей

Разработанные правительством паспорта к 12 национальным проектам внесены в Совет при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров. Представить проекты в совет правительство должно было до 1 октября.

Предполагается, что все проекты, направления которых определены майским указом президента Владимира Путина, будут реализованы до 2024 г. На эти цели в 2019–2021 гг. должно быть потрачено 4,6 трлн руб.

«Паспорта укрупненно отражают мероприятия по достижению поставленных в указе национальных целей и целевых показателей», – отмечается в сообщении. Целями проектов, как отмечает пресс-служба правительства, являются «обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни, создание комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека».

В частности, проект по созданию цифровой экономики предполагает предоставление возможностей широкополосного доступа к интернету в 97% домохозяйств и на всех социально значимых объектах инфраструктуры. Также в числе поставленных задач – увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год, повышение индекса качества городской среды на 30% и увеличение до 50% доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям.

В одобренных правительством основных направлениях деятельности до 2024 г. на нацпроекты и развитие инфраструктуры будет направлено более 5,5 трлн руб., из них 2,2 трлн руб. – на проекты в демографии и здравоохранении. Еще 1,5 трлн руб. пойдет на инфраструктурные проекты, в том числе строительство и ремонт автомобильных дорог. В экономическом блоке (845 млрд руб.) доминирует программа развития цифровой экономики (415 млрд руб.).