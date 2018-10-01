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СМИ узнали о согласии Канады присоединиться к торговому соглашению США и Мексики

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К торговому соглашению США и Мексики, заключенному в последних числах сентября, в ближайшее время может присоединиться и Канада. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на два источника, знакомых с сутью переговоров. По их сведениям, Оттава дала согласие на присоединение к сделке 30 сентября. Ожидается, что договор будет подписан лидерами США, Канады и Мексики в течение 60 дней.

Новый формат заменит трехстороннее соглашение о свободной торговле NAFTA, подписанное в 1992 г. Оно было объектом критики президента США Дональда Трампа еще на этапе его предвыборной кампании. Он настаивал на том, что соглашение стимулирует приток мигрантов в США и стоит рабочих мест миллионам американцев. Недовольство Вашингтона было связано и с торговым дефицитом в отношениях с партнерами. Так, в 2017 г. импорт мексиканских товаров в США превысил экспорт на $71 млрд.

Накануне советник президента США Питер Наварро сообщил, что три стороны достигли «широкого соглашения» по большинству вопросов, но остается несколько требующих разрешения вопросов. Одним из самых сложных препятствий является требование Канады о защите от пошлин на импортную сталь и алюминий, которые могут быть распространены на автомобили с канадских заводов. Ожидается, что Оттава может согласиться на некую форму квот на поставки в США, отмечают собеседники издания.

Текст соглашения должен быть утвержден канадским кабинетом министров, заседание которого началось в 5.00 по московскому времени, сообщает CTV. Собеседники отмечают, что представители США и Канады полностью согласовали документ, который предполагает от Оттавы незначительных уступок в отношении доступа к молочному сектору.

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Политика
Новости

По Крымскому мосту открылось движение грузовиков

Ведомости
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По Крымскому мосту открылось движение грузовиков. Об этом сообщает местный портал «Крыминформ».

По данным «Керчь.Инфо», первые грузовики проехали по мосту ровно после наступления полуночи. Как пишет РИА Новости, перед запуском движения на подъезде к транспортному переходу со стороны Керчи выстроилась колона из большегрузов длиной несколько километров. Несмотря на это, по данным агентства, заторов на мосту не произошло, транспорт проезжал свободно.

Всего, как сообщила пресс-служба оператора транспортного перехода «Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань"», с полуночи до 8:00 утра по мосту проехали в общей сложности 706 грузовых автомобилей: на Тамань — 324 грузовика, в Керчь — 382 грузовика.

Открытие движения анонсировалось 29 сентября на сайте проекта «Крымский мост», а также Росавтодора. До этого для проезжавшего по мосту транспорта имелось ограничение — 3,5 т. Как отмечал Росавтодор, мера была связана с «необходимостью обеспечения безопасного сквозного проезжа автотранспорта в период пиковых нагрузок во время высокого курортного сезона».

Автомобильное движения по Крымскому мосту началось в мае. За день до открытия по мосту за рулем строительного «Камаза» проехал президент России Владимир Путин.

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Бизнес
Новости

«Роскачество» оценило прочность и безопасность женских туфель

Ведомости
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Эксперты «Роскачества» провели исследование нескольких популярных на российском рынке марок классических женских кожаных туфель, придя, в частности, к выводу, что не всегда дорогие туфли оказываются лучшего качества. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз организации.

Для участия в эксперименте «Роскачество» закупило 25 пар туфель на толстом каблуке средней высоты, выпущенных под российскими и зарубежными брендами. Речь идет о Baldinini trend, Clarks, Francesco Donni, Geox, Hogl, Mascotte, Pazolini, Tervolina, TJ Collection, Zenden, Alba, Alessio Nesca, Fabi, «Ионесси», «Парижская коммуна», Valeriya by Westfalika. Также у одной пары обуви не была указана информация о производителе, у другой эти данные оказались «нечитаемыми», сообщило «Роскачество».

Каждую пару организация исследовала по 17 параметрам – в частности, по качеству и подлинности натуральной кожи, качеству пошива, стойкости краски и токсичности; также эксперты отрывали у туфель каблуки и подошвы, проверяя их на прочность.

«Роскачество» пришло к выводу, что все туфли, участвовавшие в исследовании, безопасны – они изготовлены из нетоксичных материалов и не содержат опасных веществ. Проверку на натуральную кожу не прошли туфли турецкой марки Alba: они изготовлены из лакового кожзама. По данным «Роскачества», компания уже отреагировала на результаты исследования, усилив контроль и заменив информацию о материале верха в маркировке.

У туфель австрийской марки Hogl, сообщили эксперты, в маркировке не был указан состав материала верха, однако по итогам исследования это была натуральная кожа.

Не всегда дорогие туфли оказываются лучшего качества, пришло к выводу «Роскачество»: половина марок, вошедших в десятку лучших в рейтинге организации, стоят дешевле 5000 руб. Более дорогие Fabi и Hogl – они стоят 12 200 и 11 800 руб. соответственно – расположились на двух последних строчках списка.

Эксперты посоветовали избегать покупки обуви с резким неприятным запахом и выбирать туфли из натуральных материалов и с более светлыми подкладками. Также они посоветовали не ориентироваться на стереотипы о странах-производителях: 70% лучших туфель, по данным «Роскачества», – это обувь китайского производства.

Политика
Новости

Пенсионная реформа не изменила отношения граждан к выборам

Ведомости
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Объявление о пенсионной реформе повлияло на решение участвовать в региональных выборах лишь у 33% респондентов, опрошенных социологами «Левада-центра». Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования, проведенного 20–26 сентября. Две трети опрошенных – 63% – из тех регионов, где проходили выборы 9 сентября, заявили, что объявление о повышении пенсионного возраста не сказалось на их решении реализовать свое избирательное право. Еще 4% затруднились с ответом.

«Пенсионная реформа скорее подхлестнула негативные настроения, которые были в регионах второго тура, но падение рейтингов и ухудшение настроения мы фиксировали до объявления пенсионной реформы. Она усилила страхи и процессы, которые уже стали развиваться», – разъяснил социолог Левада-центра Денис Волков. По его словам, рейтинги региональных лидеров падали с начала года. Падение ненадолго отыграла президентская кампания, но затем процесс продолжился.

Запрос на альтернативу кандидатам от власти «выстрелил» в 7–8 из 26 регионов, где 9 сентября прошли губернаторские выборы. «Там, где критики власти обнаружили, что не являются одиночками и способны на что-то влиять, во втором туре произошел рост поддержки кандидатов оппозиции в 2,5 раза и более», – отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Так, в Хабаровском крае, Владимирской области, Приморье и Хакасии действующие главы регионов не смогли одержать победу в первом туре. Из-за высокой вероятности проигрыша губернатор Виктор Зимин снял свою кандидатуру перед вторым туром. По итогам вторых туров в Приморье результаты выборов были отменены, а во Владимирской области и Хабаровском крае победу одержали кандидаты от ЛДПР.

В сентябре «Левада-центр» фиксировал снижение протестной активности, связанной с пенсионной реформой. Если в августе к активным действиям были готовы 53%, то месяц спустя – лишь 35%.

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Политика
Новости

Структура «Ростеха» сообщила об испытаниях электромагнитного оружия на полигонах

Ведомости
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Управляющая компания «Ростеха» в области радиоэлектроники – концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) – сообщила об активном развитии в России электромагнитного оружия. Так называемые СВЧ-пушки, работающие за счет сверхвысокочастотного излучения, «существуют и очень эффективно развиваются», приводит ТАСС слова первого заместителя гендиректора концерна Владимира Михеева.

Топ-менеджер концерна сообщил, что испытания этого вида оружия «проводятся постоянно и в лабораторных условиях, и на полигонах». Также ведутся и работы и по созданию защитных систем от электромагнитного вооружения.

Как ранее сообщали представители КРЭТа, электромагнитное оружие в перспективе сможет полностью сжигать электронику противника, в частности головки самонаведения ракет. СВЧ-пушками предполагается вооружать российские беспилотники шестого поколения.

В 2016 г. WSJ сообщала о разработке Пентагоном электромагнитной рельсовой пушки (Electromagnetic railgun, ER), которая могла бы быть полезна для сдерживания России в Балтии и Китая в Южно-Китайском море. Отмечалось, что разработка этой программы началась еще в 1996 г. За 10 лет на нее было потрачено $0,5 млрд, еще $800 млн закладывалось на то, чтобы превратить ее в защитный вид вооружений.

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Политика
Новости

Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1200 человек

Ведомости
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Число погибших во время землетрясений и последовавшего за ними цунами в Индонезии превысило 1200 человек, сообщает газета Straits Times. Ранее сообщалось о 832 погибших. Число жертв в ближайшее время может увеличиться, отмечает издание.

«Сегодня мы начнем массовое захоронение жертв, чтобы избежать распространения болезней», – заявил представитель агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо.

Россиян среди погибших нет. В субботу, 29 сентября, российское посольство в Джакарте сообщило, что стихия затронула нетуристический район.

Два подземных толчка магнитудой 6,1 и 7,4 были зафиксированы 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси. Вслед за землетрясением началось цунами. Высота волны, обрушившейся на прибрежный город Палу, достигала 6 м.

Последствия мощного цунами в Индонезии

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Экономика
Новости

Правительство подготовило паспорта нацпроектов на 4,6 трлн рублей

Ведомости
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Разработанные правительством паспорта к 12 национальным проектам внесены в Совет при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров. Представить проекты в совет правительство должно было до 1 октября.

Предполагается, что все проекты, направления которых определены майским указом президента Владимира Путина, будут реализованы до 2024 г. На эти цели в 2019–2021 гг. должно быть потрачено 4,6 трлн руб.

«Паспорта укрупненно отражают мероприятия по достижению поставленных в указе национальных целей и целевых показателей», – отмечается в сообщении. Целями проектов, как отмечает пресс-служба правительства, являются «обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни, создание комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека».

В частности, проект по созданию цифровой экономики предполагает предоставление возможностей широкополосного доступа к интернету в 97% домохозяйств и на всех социально значимых объектах инфраструктуры. Также в числе поставленных задач – увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год, повышение индекса качества городской среды на 30% и увеличение до 50% доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям.

В одобренных правительством основных направлениях деятельности до 2024 г. на нацпроекты и развитие инфраструктуры будет направлено более 5,5 трлн руб., из них 2,2 трлн руб. – на проекты в демографии и здравоохранении. Еще 1,5 трлн руб. пойдет на инфраструктурные проекты, в том числе строительство и ремонт автомобильных дорог. В экономическом блоке (845 млрд руб.) доминирует программа развития цифровой экономики (415 млрд руб.).

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Бизнес
Новости

Заместителем Рогозина станет экс-гендиректор «Российских космических систем»

Ведомости
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В ближайшее время экс-гендиректор и бывший генеральный конструктор ОАО «Российские космические системы» (РКС) Юрий Урличич займет пост заместителя гендиректора «Роскосмоса», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В новой должности он будет отвечать за разработку ракет-носителей и разгонных блоков, а также за научную деятельность. В его ведении также будет и перспективная космическая система «Сфера», создание которой ранее анонсировал президент Владимир Путин.

«Назначение состоится на днях, а окончательно утвержден в должности он будет по итогам заседания наблюдательного совета, который может состояться в октябре»,— сообщил один из источников, добавив, что ранее разработку средств выведения (создание ракет-носителей и разгонных блоков) курировал Николай Севастьянов, перешедший недавно из «Роскосмоса» в ЦНИИ машиностроения (головная научная организация «Роскосмоса»).

«Ведомости» в конце сентября со ссылкой на источники писали, что Севастьянов не сработался с директорским корпусом, а также с аппаратом курирующего отрасль вице-премьера Юрия Борисова. Поэтому он стал непроходной кандидатурой, подтвердили человек, близкий к аппарату правительства, и собеседник, близкий к Минобороны.

Урличич был назначен на пост гендиректора ФГУП РНИИ КП (позже преобразовано в ОАО «Российские космические системы») в 2001 г. С 2004 по 2012 г. он был  гендиректором и генеральным конструктором системы ГЛОНАСС. В 2012 г. он ушел из компании на фоне обвинений в хищении неустановленными лицами около 6,5 млрд руб., выделенных на программу ГЛОНАСС. В частности, МВД проверяло, как исполняли работы по бюджетным контрактам РКС коммерческие фирмы «НПО КП» (ее учредителем считался Урличич) и «Синертек», через которые в 2007–2008 гг. прошло более 1 млрд руб. Официально обвинения ему не были предъявлены. Как пишет «Коммерсантъ», Рогозин решил дать «талантливому инженеру шанс на реабилитацию».

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Экономика
Новости

РБК: россиян переведут на новую систему накопительной пенсии без их согласия

Ведомости
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Минфин и Центробанк выбрали механизм включения россиян в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Подключение граждан к системе будет происходить в соответствии со статьей № 158 Гражданского кодекса «Форма сделок». В третьем пункте статьи говорится, что «молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон». Выбранный механизм представляет собой автоматическое подключение россиян к системе отчисления средств в ИПК, рассказали РБК источники.

«Это [подключение к ИПК] коснется 70 млн человек, которые уже находятся в накопительной системе – в негосударственных пенсионных фондах или в государственном управляющей компании ПФР «Внешэкономбанк», – пояснил один из источников издания. Россияне в любом случае должны быть проинформированы о том, что их подключили к системе, сказал он. По его словам, задача оповещения сотрудников может быть возложена на работодателя. По информации Пенсионного фонда, на конец 2017 г. пенсионные накопления формировались у 76,7 млн россиян.

Законопроект об ИПК находится в стадии подготовки, в связи с чем комментарии преждевременны, заявили РБК в пресс-службе ЦБ.

Концепция ИПК была представлена Минфином и ЦБ в сентябре 2016 г., напоминает РБК. Новая пенсионная модель должна заменить замороженную в 2014 г. накопительную пенсию. Главным сценарием включения граждан в новую систему, согласно первоначальной концепции ИПК, была автоматическая подписка. То есть из зарплаты всех работающих граждан по умолчанию будут удерживаться взносы в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые будут формировать накопительную часть пенсии. Размер взносов постепенно будет увеличен с 0% в первый год подключения к ИПК до 6% через пять лет.

В сентябре прошлого года первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что регулятор решил отказаться от идеи автоподписки в пользу авторегистрации в системе ИПК. В августе Минфин объявил о начале разработки законопроекта об ИПК. Срок запуска системы был запланирован на январь 2020 г. Публичное обсуждение законопроекта должно было завершиться 22 августа, однако документ не был обнародован. Источники «Ведомостей» сообщали, что публичное обсуждение системы ИПК отложено из-за негативной реакции общества на пенсионную реформу.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о возможном снятии одного из кандидатов с выборов в Хакасии

Ведомости
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Кандидат на пост губернатора Хакасии от «Справедливой России» Андрей Филягин в начале недели может объявить о снятии с выборов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе его конкурента, кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. Если Филягин снимет с выборов свою кандидатуру, то запланированный на 7 октября второй тур выборов будет перенесен. Вместо Филягина принять участие в выборах сможет кандидат от Партии роста Александр Мяхар. В штабе Филягина заверили, что «работают полным ходом». Однако группа депутатов «Справедливой России», которая должна была отправиться в регион для поддержки кандидата, в Хакасию пока еще не выехала.

По словам источника газеты, о предстоящем снятии кандидатуры Филягина косвенно говорит тот факт, что из Хакасии «резко уехала» команда политтехнологов кандидата в губернаторы. «Если до этого поочередно один за другим стали отказываться от поездки в Хакасию депутаты Госдумы от "Справедливой России", то теперь резко и одномоментно снялась и отбыла из Хакасии прибывшая к Филягину команда политтехнологов — 10–12 человек»,— сказал источник.

Первый тур выборов губернатора в Хакасии состоялся 9 сентября. В нем принимали участие действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин, Филягин, Коновалов, а также директор ООО «Современные технологии» Александр Мяхар (6,61% голосов в первом туре). Ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы 50% голосов. Во втором туре должны были принять участие Коновалов (44,81% голосов в первом туре) и Зимин (32,42% голосов в первом туре). Однако 23 сентября Зимин объявил о снятии своей кандидатуры с выборов. Второй тур выборов ЦИК назначил на 7 октября. Соперником Коновалова должен стать Филягин, который в первом туре набрал 11,23%.

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Политика
Новости

В Македонии зафиксировали низкую явку на референдуме о смене названия страны

Ведомости
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Центризбирком Македонии зафиксировал низкую явку на референдуме о переименовании республики. По словам председателя избирательной комиссии страны Оливера Деркоски, явка не превысит необходимый для принятия решения минимальный порог в 50% (более 1,8 млн человек), передает Reuters.

По предварительным данным ЦИК Македонии, по итогам подсчета 85,71% бюллетеней уровень явки составляет 36,11%. За межправительственный договор с Грецией о переименовании Македонии проголосовали 91,25% жителей, против — 5,82%. По данным ЦИК страны, за полчаса до окончания референдума явка составила чуть более 34%. В соответствии с законодательством Македонии, если участки для голосования посетили менее 50%, то референдум принято считать несостоявшимся.

Источник Reuters в правящей партии Македонии заявил, что шансов довести явку до 50% практически нет. Только в двух регионах страны проголосовали более 50% граждан. В среднем в населенных пунктах явка не превышала 20%, сообщает информагентство МИА.

В свою очередь премьер-министр Македонии Зоран Заев считает проведение референдума успешным. По его словам, важно не количество проголосовавших, а их ответы на заданный вопрос.

На референдуме жители Македонии должны были ответить на вопрос о том, согласны ли они с переименованием республики в Северную Македонию. Смена названия страны позволит рассчитывать на вступление в ЕС и НАТО в будущем.

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Бизнес
Новости

Минпромторг предложил смягчить запрет на продажу пива в алюминиевых банках

Ведомости
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Минпромторг предложил снять запрет на продажу пива в алюминиевой банке в нестационарной рознице (киоски, ларьки) и ночью, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой поправки ведомства к федеральному закону «О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции».

В частности, документ предполагает снятие ограничений на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в алюминиевой банке, произведенной в ЕАЭС в нестационарных торговых объектах, и разрешение на торговлю такой продукцией ночью.

Соответствующие предложения Минпромторг подготовил как часть комплекса мер для поддержки алюминиевой промышленности. «Из-за экономических санкций, введенных третьими странами, российские производители алюминиевой продукции столкнулись с серьезным сокращением спроса», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечает «Коммерсантъ», власти США в начале апреля ввели санкции против российского бизнесмена Олега Дерипаски и единственного в России производителя алюминия — «Русала». В Минпромторге считают, что смягчение запрета на продажу пива будет способствовать развитию пивоваренной отрасли, снижению потребления крепкого алкоголя и его суррогатов, росту доходов бюджетов всех уровней.

О предложении Минпромторга знает руководитель контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин. По его словам, ФАС выступает против инициативы министерства. «Мы согласны, что поддержка алюминиевой отрасли нужна, но не такой ценой. Производители других видов упаковки и сырья для нее вообще-то тоже российский бизнес»,— пояснил он. По словам источников издания, предложения обсуждались на прошлой неделе с представителями заинтересованных отраслей.

Запрет на продажу пива в нестационарной рознице, а также с 23 до 8 часов действует в России с 2013 г.

Названы самые трезвые регионы России

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