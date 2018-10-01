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СМИ узнали о согласии Канады присоединиться к торговому соглашению США и Мексики

К торговому соглашению США и Мексики, заключенному в последних числах сентября, в ближайшее время может присоединиться и Канада. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на два источника, знакомых с сутью переговоров. По их сведениям, Оттава дала согласие на присоединение к сделке 30 сентября. Ожидается, что договор будет подписан лидерами США, Канады и Мексики в течение 60 дней.

Новый формат заменит трехстороннее соглашение о свободной торговле NAFTA, подписанное в 1992 г. Оно было объектом критики президента США Дональда Трампа еще на этапе его предвыборной кампании. Он настаивал на том, что соглашение стимулирует приток мигрантов в США и стоит рабочих мест миллионам американцев. Недовольство Вашингтона было связано и с торговым дефицитом в отношениях с партнерами. Так, в 2017 г. импорт мексиканских товаров в США превысил экспорт на $71 млрд.

Накануне советник президента США Питер Наварро сообщил, что три стороны достигли «широкого соглашения» по большинству вопросов, но остается несколько требующих разрешения вопросов. Одним из самых сложных препятствий является требование Канады о защите от пошлин на импортную сталь и алюминий, которые могут быть распространены на автомобили с канадских заводов. Ожидается, что Оттава может согласиться на некую форму квот на поставки в США, отмечают собеседники издания.

Текст соглашения должен быть утвержден канадским кабинетом министров, заседание которого началось в 5.00 по московскому времени, сообщает CTV. Собеседники отмечают, что представители США и Канады полностью согласовали документ, который предполагает от Оттавы незначительных уступок в отношении доступа к молочному сектору.