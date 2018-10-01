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Минфин сократил план по ОФЗ на 400 млрд рублей

План заимствований по механизму облигаций федерального займа (ОФЗ) на 2018 г. сокращен на 400 млрд руб., заявил сегодня замминистра финансов России Владимир Колычев. Его слова передало агентство ТАСС.

На минувшей неделе министр финансов Антон Силуанов сказал, что Минфин намерен существенно сократить внутренние займы до конца года, внеся поправки к федеральному бюджету. При этом бюджетное правило в полном объеме сохранится, указал он.

Из-за санкций в связи с делом Скрипалей и выросшей доходности ОФЗ Минфину пришлось отменить аукцион по размещению ОФЗ 22 августа, через неделю он не смог разместить бумаги на запланированные 15 млрд руб., а 5 сентября признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ на 15 млрд руб. с погашением в 2024 г. «из-за волатильности на финансовом рынке». Остальные аукционы Минфин отменил: сначала – до стабилизации ситуации на долговом рынке, а последний раз – чтобы этой стабилизации «содействовать». Таким образом, в сентябре не состоялось ни одного аукциона ОФЗ.