Новости
Экономика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о возможном введении нормы энергопотребления для населения

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В России могут еще раз попытаться ввести социальную норму энергопотребления для населения, пишет «Коммерсантъ». Правительство вернулось к обсуждению соответствующего законопроекта, который был заморожен в 2014 г. Как отмечает издание, 19 сентября на совещании вице-премьер Дмитрий Козак в целом одобрил соответствующую идею Минэнерго и Минэкономразвития (копия протокола совещания есть у «Коммерсанта»). Ведомствам и ФАС поручено к 15 января 2019 г. внести проекты нормативных документов.

Новый вариант социальной нормы вероятно будет мягче, предложенного в 2013–2014 гг. При этом правительство может сократить список потребителей, приравненных к населению (садоводческие и огороднические товарищества, гаражные кооперативы, хозяйственные постройки, например, сарай или погреб, религиозные организации, жилье при воинских частях, места лишения свободы), и отказаться от льгот для сельских жителей и владельцев квартир с электроплитами. Для россиян, нуждающихся в соцподдержке, будут установлены льготы.

Соцнорму могут установить на уровне 300 кВт•ч в месяц. Оплачиваться она будет по базовому тарифу, свою очередь потребление свыше 300 кВт•ч — по повышенному тарифу, более 500 кВт•ч — по «экономически обоснованному», при этом объем будет выделяться не на человека, а на «точку подключения».

Увеличение тарифа на сверхнормативные киловатт-часы попытались ввести еще в 2013 г. Тогда в семи пилотных регионах ввели норму в 50–190 кВт•ч в месяц на человека, с июля 2014 г. норму должны были ввести по всей стране. Однако в январе того же года было принято решение отложить на несколько лет введение соцнормы из-за неоднозначных результатов, отмечает «Коммерсантъ».

Выбор редактора
Экономика
Новости

ЦБ раскрыл подробности перехода на новую систему накопительной пенсии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Законопроект о новой системе пенсионных накоплений — индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) — предусматривает предоставление гражданину определенного срока (от 1,5 до 5 лет) для принятия решения о переводе имеющихся у него пенсионных накоплений в ИПК, передает ТАСС со ссылкой на заявление первого зампредседателя Центробанка России Сергея Швецова на форуме Московской биржи в Нью-Йорке.

По его словам, такая схема будет применима только к конвертации имеющихся накоплений. Она не затрагивает согласие граждан отчислять взносы на ИПК из зарплаты. «У физлиц будет большой большой период, чтобы принять или отказаться. Если они не отказались, но и не приняли, то по истечению этого длинного периода — чуть ли не полтора-два года, а в некоторых случаях и пять лет по "молчунам" — то в этом случае будет accept (принятие — "Ведомости"), по Гражданскому кодексу России», — сказал Швецов.

Речь не идет «о платежах граждан на свои счета, мы говорим о том, как конвертируются обязательства пенсионных фондов по обязательному пенсионному страхованию в ИПК», — уточнил он. Швецов не раскрыл подробности о механизме выражения согласия россиян на отчисление взносов из зарплаты на накопительную пенсию.

Соответствующий законопроект будет опубликован в ближайшее время, сказал зампред ЦБ.

В понедельник, 1 октября РБК со ссылкой на источники сообщил, что Минфин и ЦБ разработали механизм включения россиян в новую накопительную пенсионную систему ИПК. Этот механизм представляет собой автоматическое подключение россиян к системе отчисления средств в ИПК. Граждан будут оповещать о подключении к системе, говорили источники РБК.

Сам Швецов год назад говорил, что ЦБ выступает против идеи автоподписки в пользу авторегистрации в системе ИПК. О разработке законопроекта об ИПК Минфин объявил в августе. Ранее систему планировали запустить в январе 2020 г. Публичное обсуждение проекта должно было состояться 22 августа, однако его отложили. По информации источников «Ведомостей», перенос обсуждения связан с негативной реакцией граждан на пенсионную реформу.

Как живется пенсионерам в разных странах

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Основатель New Stream Мазуров выкупит долю совладельца компании Макарова

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пакет Игоря Макарова в нефтеперерабатывающей группе New Stream временно перейдет к председателю совета директоров Дмитрию Мазурову, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли. По их информации, Макаров практически уже вышел из New Stream, остались только формальные отлагательные условия. Передача пакета будет первым этапом сделки по появлению в New Stream нового акционера, отмечает газета. В будущем долю Макарова выкупит президент New Stream Андрей Зокин, также занимающий пост независимого директора в совете «ВСМПО-Ависмы». Сделка должна быть оформлена в ближайшие месяцы. Ее условия согласовываются, уточняет «Коммерсантъ». Размер продаваемого пакета издание не называет.

По информации источников, Сбербанк в рамках сделки получит опцион на получение доли в Vikay Industrial, который позволит банку при желании войти в капитал структуры по заранее оговоренной цене. В New Stream, Сбербанке  не стали комментировать информацию о сделке.

На рынке Зокина считают человеком, близким к гендиректору «Ростеха» Сергею Чемезову. По словам источников «Коммерсанта», назначение Зокина в августе президентом New Stream вместо Мазурова связано с возможностью поддержки нефтеперерабатывающей группы со стороны «Ростеха».

Основным активом New Stream является Антипинский НПЗ мощностью 9 млн тонн. Группе также принадлежит Марийский НПЗ, нефтяной терминал «Коммандит сервис» в Мурманской области и добычные лицензии в Оренбургской области. В Антипинском НПЗ 80% владеет кипрская Vikay Industrial, в которой Мазурову и Макарову принадлежит по 40%, еще 20% — у Николая Егорова. Сбербанк владеет «золотой акцией» Vikay.

Как работает Московский нефтеперерабатывающий завод

Выбор редактора
Политика
Новости

Рогозин рассказал подробности о преднамеренном повреждении обшивки «Союза»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Комиссия ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» исключила версию повреждения обшивки корабля «Союз МС-09» в результате производственного брака. Об этом в эфире Первого канала заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, комиссия РКК «Энергии» закончила проверку. Сейчас работает комиссия «Роскосмоса», отметил он. «Остается версия преднамеренного воздействия, а где это было сделано, установит вторая комиссия», — сказал Рогозин. На 15 ноября запланирован выход в космос, во время него российские космонавты снимут кусок противометеоритной защиты корабля и изучат отверстие в обшивке снаружи, рассказал гендиректор. Рогозин считает, что после осмотра шансы установить обстоятельства повреждения корабля «будут намного больше».

По мнению Рогозина, следует набраться терпения и тщательно провести расследование. Это необходимо для исключения подобных случаев в будущем, добавил он. «Скажу сейчас что-то лишнее — будет дыра в отношениях (с NASA — "Ведомости"), скажу аккуратно — будет просто дыра в обшивке, поэтому я предпочитаю сказать о дыре в обшивке», — сказал Рогозин. 

В свою очередь исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев не исключил, что отверстие в «Союзе МС-09» могли сделать уже на борту МКС, обшивку мог повредить кто-то из членов экипажа. «Мы рассматриваем вариант, что это было сделано на борту», — сказал Крикалев. По его словам, также рассматривается версия повреждения корабля на Земле. В обоих случаях изучается возможность как преднамеренной порчи, так и вариант случайного повреждения корабля, уточнил он. 

Нештатная ситуация на МКС произошла 30 августа — было зафиксировано падение давления на борту станции из-за утечки воздуха в пристыкованном к станции «Союзе». Отверстие диаметром 2 мм было обнаружено в шпангоуте бытового отсека корабля. Спустя несколько дней российские специалисты выдвинули версию, что корпус корабля просверлили изнутри.

NASA – 60 лет. Лучшие фотографии из космоса

Выбор редактора
Технологии
Новости

Рогозин заявил о попытках Маска выдавить Россию с рынка запусков в космос

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Основатель и гендиректор SpaceX Илон Маск демпингует на рынке запусков ракет в космос, чтобы выдавить с него Россию. Такого мнения придерживается гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Если вы посмотрите, по какой цене он продает «Фальконы» Пентагону и за сколько он выходит на рынок, то вы увидите чистый демпинг. Для того, чтобы выдавать Россию с этого рынка, он продает пуски от 40 до 50, иногда от 50 до $60 млн», — сказал топ-менеджер в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

При этом, по словам Рогозина, Маск получает от Пентагона в среднем около $150 млн за каждый пуск. «Ему доплачивают для того, чтобы он выходил на рынок с дешевым продуктом», — сказал Рогозин. По его словам, в таких условиях Россия не может составить конкуренцию. Роскосмос не может требовать от Минобороны цену за пуск, которая будет в три — пять раз дороже, отметил Рогозин, добавив, что такая «игра» будет несправедливой.

Рогозин назвал Маска талантливым инженером и «замечательным пиарщиком». «Он умеет представить товар лицом, сделать конфетку из того, что… Ну, в общем, сделать конфетку», — пояснил Рогозин.

Гендиректор «Роскосмоса» пообещал, что в ближайшем будущем Россия снова станет лидировать на рынке запусков полезных нагрузок в космос ракетами-носителями. По его словам, в следующем году Россия проведет второй запуск тяжелой ракеты «Ангара», а с 2021 г. выйдет на их серийное производство. «Мы вернемся и станем снова первыми, я вам обещаю», — сказал он.

В июне SpaceX заключила контракт с Центром космических и ракетных систем ВВС США стоимостью $130 млн. Компания Маска должна осуществить запуск секретного военного спутника с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Первый испытательный запуск Falcon Heavy состоялся в начале февраля. Во время него ракета в качестве полезной нагрузки вывела на орбиту личный электромобиль Маска Tesla Roadster вишневого цвета.

Как прошел пуск Falcon Heavy

Выбор редактора
Технологии
Новости

Google Maps добавил функцию отслеживания общественного транспорта

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В российском варианте Google Maps появилась новая функция: возможность отслеживать общественный транспорт в реальном времени. Об этом говорится в сообщении компании.

Теперь в реальном времени пользователи приложений могут отслеживать перемещения автобусов и троллейбусов на карте, уточняется в сообщении. Кроме того, начнут работать уведомления о задержках и проблемах на маршруте, говорится там же. Новый сервис будет доступен жителям только 13 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Челябинска, Екатеринбурга, Калининграда, Воронежа, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Омска, Новосибирска, Самары.

Новые функции начнут появляться на Android и iOS уже с этой недели. Чтобы воспользоваться ими, необходимо обновить приложение Google Maps в Play Маркете или App Store.

Функция возможности отслеживать транспорт в реальном времени работает в приложении «Яндекс.Транспорт». В приложении есть данные общественного транспорта 83 городов, говорится на его сайте.

Едет быстро, кондиционера нет. Тест-драйв московского электробуса

Экономика
Новости

Минфин сократил план по ОФЗ на 400 млрд рублей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

План заимствований по механизму облигаций федерального займа (ОФЗ) на 2018 г. сокращен на 400 млрд руб., заявил сегодня замминистра финансов России Владимир Колычев. Его слова передало агентство ТАСС.

На минувшей неделе министр финансов Антон Силуанов сказал, что Минфин намерен существенно сократить внутренние займы до конца года, внеся поправки к федеральному бюджету. При этом бюджетное правило в полном объеме сохранится, указал он.

Из-за санкций в связи с делом Скрипалей и выросшей доходности ОФЗ Минфину пришлось отменить аукцион по размещению ОФЗ 22 августа, через неделю он не смог разместить бумаги на запланированные 15 млрд руб., а 5 сентября признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ на 15 млрд руб. с погашением в 2024 г. «из-за волатильности на финансовом рынке». Остальные аукционы Минфин отменил: сначала – до стабилизации ситуации на долговом рынке, а последний раз – чтобы этой стабилизации «содействовать». Таким образом, в сентябре не состоялось ни одного аукциона ОФЗ.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Instagram объявил о назначении нового гендиректора

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Вице-президент по продукту Instagram Адам Мосери станет гендиректором компании. Об этом говорится в ее сообщении.

Мосери начал свою карьеру в качестве дизайнера и руководил собственной компанией по консалтингу в этой сфере, говорится в сообщении. В Facebook (которому принадлежит Instagram) он пришел в 2008 г., уточняется там же.

Ранее стало известно, что гендиректор Instagram Кевин Систром и главный технический директор Майк Кригер, которые участвовали в создании соцсети, покинут компанию. Они поблагодарили компанию за 8 лет работы и заявили, что «готовы начать следующую главу». О причинах своего решения Систром и Кригер не сообщили, отметив лишь, что решили взять паузу для отдыха и снова вернуться к творчеству.

Instagram был запущен в 2010 г. и изначально предназначался для мобильных устройств Apple. В 2012 г. его приобрела компания Facebook за $1 млрд.

10 самых скачиваемых приложений в App Store

Политика
Новости

Кудрин раскрыл спонсоров Европейского университета

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Председатель Счетной палаты и член попечительского совета Европейского университета Алексей Кудрин назвал миллиардеров Романа Абрамовича, Владимира Потанина и Михаила Гуцериева наиболее важными спонсорами вуза. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мне хотелось бы поблагодарить частных лиц, которые оказывали нам поддержку в эти непростые полтора года. Я хотел бы выделить трех человек: это Михаил Гуцериев, Роман Абрамович и Владимир Потанин», – сказал Кудрин.

Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 г. при поддержке мэра города Анатолия Собчака. Проблемы у вуза начались летом 2016 г. Тогда Рособрнадзор при проверке нашел нарушения в виде отсутствия аттестации у некоторых преподавателей и недостаточного количества преподавателей-практиков на специальностях «политология» и «социология».

В 2017 г. Европейский университет лишили лицензии. В защиту вуза высказывались многие влиятельные лица, в том числе нынешний председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. В августе 2018 г. Рособрнадзор выдал учебному заведению новую лицензию. Только в конце августа Европейский университет начал приемную кампанию. В итоге в вуз поступило 171 заявление. Больше всего – на программы факультета антропологии и факультета истории искусств.

В какие школы ходили политики и бизнесмены

Политика
Новости

Воронежский вице-губернатор попросил проверить законность выплаты ему 23 окладов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Вице-губернатор Воронежской области Юрий Агибалов, который получил единовременную выплату 23 окладов, обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность этой выплаты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника прокурора области Михаила Усова. По его словам, проверка уже началась.

«Юрий Агибалов обратился с заявлением в прокуратуру и просил провести проверку по законности выплаты ему компенсации в связи увольнением на пенсию. И мы ее проводим», – заявил Усов.

Кроме того, в понедельник губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил, что Агибалов не войдет в состав нового правительства региона. По словам главы региона, он сам написал заявление.

На прошлой неделе стало известно, что Гусев уволил Агибалова, выплатив ему положенные по закону 23 должностных оклада, а через два дня назначил его на прежнюю должность. Соответствующие документы опубликовал Telegram-канал «Незыгарь», их подлинность подтвердили источники «Коммерсанта». «Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?» — сказал губернатор Воронежской области.

Пресс-служба правительства Воронежской области сообщила, что оклад вице-губернатора до увольнения составлял 11 189 руб. Соответственно, единовременная выплата, которую он получил, равнялась 223 892 руб. (после вычета подоходного налога в 13%), указала пресс-служба. При этом оклад Агибалова после повторного трудоустройства составляет 45 320 руб.

Путин, Медведев и чиновники-миллиардеры

Финансы
Новости

Котировки нефти Brent превысили $84 впервые за четыре года

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Котировки нефти Brent в понедельник 1 октября ускорили рост и превысили $84 за баррель впервые с ноября 2014 г.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.48 мск подорожали на $1,68 до $84,40 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,06 до $74,31 за баррель.

Главным фактором подъема цен на нефть остаются опасения дефицита этого сырья. Рынок закладывает в котировки санкции США против энергетического сектора Ирана, вступающие в силу 4 ноября: они означают снижение предложения нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, отмечает Reuters.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Власти отказались от идеи автоматической подписки на новую систему накопительной пенсии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Идея автоматической подписки граждан на новую систему пенсионных накоплений – индивидуального пенсионного капитала (ИПК) – разрабатывалась, но от нее отказались 4-5 месяцев назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. Федеральный источник подтвердил «Ведомостям» эту информацию, уточнив, что механизм подключения к накоплениям будет другим. Представитель ЦБ в ответ за запрос заявил, что обсуждение законопроекта преждевременно.

В понедельник РБК сообщил, что Минфин и Центробанк выбрали механизм включения россиян в новую накопительную пенсионную систему ИПК, при этом молчание будет признаваться выражением воли. Источники издания уточнили, что выбранный механизм представляет собой автоматическое подключение россиян к системе отчисления средств в ИПК. «Это коснется 70 млн человек, которые уже находятся в накопительной системе – в негосударственных пенсионных фондах или в государственном управляющей компании ПФР «Внешэкономбанк», – пояснил один из источников РБК.

Чуть позже в понедельник эту информацию прокомментировала вице-премьер Татьяна Голикова. «Мы как соцблок проекта не видели, мы его пока не согласовывали, поэтому выносить какие-то суждения по его поводу я считаю преждевременным», – сказала она.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Читать ещё
Preloader more
Фото