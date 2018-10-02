«Коммерсантъ» узнал о возможном введении нормы энергопотребления для населения

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В России могут еще раз попытаться ввести социальную норму энергопотребления для населения, пишет «Коммерсантъ». Правительство вернулось к обсуждению соответствующего законопроекта, который был заморожен в 2014 г. Как отмечает издание, 19 сентября на совещании вице-премьер Дмитрий Козак в целом одобрил соответствующую идею Минэнерго и Минэкономразвития (копия протокола совещания есть у «Коммерсанта»). Ведомствам и ФАС поручено к 15 января 2019 г. внести проекты нормативных документов.
Новый вариант социальной нормы вероятно будет мягче, предложенного в 2013–2014 гг. При этом правительство может сократить список потребителей, приравненных к населению (садоводческие и огороднические товарищества, гаражные кооперативы, хозяйственные постройки, например, сарай или погреб, религиозные организации, жилье при воинских частях, места лишения свободы), и отказаться от льгот для сельских жителей и владельцев квартир с электроплитами. Для россиян, нуждающихся в соцподдержке, будут установлены льготы.
Соцнорму могут установить на уровне 300 кВт•ч в месяц. Оплачиваться она будет по базовому тарифу, свою очередь потребление свыше 300 кВт•ч — по повышенному тарифу, более 500 кВт•ч — по «экономически обоснованному», при этом объем будет выделяться не на человека, а на «точку подключения».
Увеличение тарифа на сверхнормативные киловатт-часы попытались ввести еще в 2013 г. Тогда в семи пилотных регионах ввели норму в 50–190 кВт•ч в месяц на человека, с июля 2014 г. норму должны были ввести по всей стране. Однако в январе того же года было принято решение отложить на несколько лет введение соцнормы из-за неоднозначных результатов, отмечает «Коммерсантъ».
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Законопроект о новой системе пенсионных накоплений — индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) — предусматривает предоставление гражданину определенного срока (от 1,5 до 5 лет) для принятия решения о переводе имеющихся у него пенсионных накоплений в ИПК, передает ТАСС со ссылкой на заявление первого зампредседателя Центробанка России Сергея Швецова на форуме Московской биржи в Нью-Йорке.
По его словам, такая схема будет применима только к конвертации имеющихся накоплений. Она не затрагивает согласие граждан отчислять взносы на ИПК из зарплаты. «У физлиц будет большой большой период, чтобы принять или отказаться. Если они не отказались, но и не приняли, то по истечению этого длинного периода — чуть ли не полтора-два года, а в некоторых случаях и пять лет по "молчунам" — то в этом случае будет accept (принятие — "Ведомости"), по Гражданскому кодексу России», — сказал Швецов.
Речь не идет «о платежах граждан на свои счета, мы говорим о том, как конвертируются обязательства пенсионных фондов по обязательному пенсионному страхованию в ИПК», — уточнил он. Швецов не раскрыл подробности о механизме выражения согласия россиян на отчисление взносов из зарплаты на накопительную пенсию.
Соответствующий законопроект будет опубликован в ближайшее время, сказал зампред ЦБ.
В понедельник, 1 октября РБК со ссылкой на источники сообщил, что Минфин и ЦБ разработали механизм включения россиян в новую накопительную пенсионную систему ИПК. Этот механизм представляет собой автоматическое подключение россиян к системе отчисления средств в ИПК. Граждан будут оповещать о подключении к системе, говорили источники РБК.
Сам Швецов год назад говорил, что ЦБ выступает против идеи автоподписки в пользу авторегистрации в системе ИПК. О разработке законопроекта об ИПК Минфин объявил в августе. Ранее систему планировали запустить в январе 2020 г. Публичное обсуждение проекта должно было состояться 22 августа, однако его отложили. По информации источников «Ведомостей», перенос обсуждения связан с негативной реакцией граждан на пенсионную реформу.
Как живется пенсионерам в разных странах
Depositphotos / PhotoXPress
Глобальный пенсионный индекс Natixis Global Asset Management учитывает 18 показателей, объединенных в четыре группы: материальное благополучие пенсионеров; доступ к финансовым услугам, позволяющим сохранить капитал и максимизировать пенсионный доход; медицинские услуги; качество жизни (безопасность и экологичность окружающей среды). Все показатели оцениваются от 0 до 100%
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Pixabay
Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Норвегия с общим индексом 86%. По уровню материального благополучия (91%) аналитики Natixis поставили эту скандинавскую страну на первое место
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Arno Balzarini / AP
Швейцария – 2-е место с 82%. Вместе с Норвегией это единственная страна, попавшая в топ-10 во всех четырех группах
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Pixabay
Германия – 7-я с 77%. Она вместе со всеми рассмотренными странами Западной Европы, Австралией, Новой Зеландией, США, Канадой и Японией имеет высокий (более 80%) показатель доступа к качественным медицинским услугам
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Maartje Blijdenstein / Reuters
В этих странах, включая Нидерланды (тоже 77% в общем рейтинге и 89% - по медицинским услугам), высокие расходы на здравоохранение в расчете на человека, высокий уровень страхового покрытия этих расходов и относительно высокая ожидаемая продолжительность жизни
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Reuters
Дания – также 77%. Высокое качество жизни важно для комфорта пенсионеров. В топ-10 по этому показателю входят семь стран из первой десятки общего рейтинга: Дания (максимум с 94%), Норвегия, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Исландия и Австралия
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Lisi Niesner / Reuters
Австрия на 13-м месте с 75%. Она входит в топ-10 по доходам на душу населения и равенству в доходах
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Petr Josek Snr / Reuters
Бывшие страны соцлагеря вполне способны обеспечивать достойную старость и при рыночной экономике. Лучше всего пенсионерам живется в Чехии (16-е место с 72%), а по их материальному благополучию страна и вовсе на 6-м месте в мире. Словения в общем рейтинге на 24-м месте (68%), Польша – на 28-м (64%), Латвия – на 34-м (57%)
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Pixabay
США занимают 17-ю позицию с 72%. Но по показателю материального благополучия они лишь на 25-м месте (57%)
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Sang Tan / AP
У Великобритании тоже 72%. Она находится на 3-м месте в мире по медицинским расходам для пожилых, обеспеченным страховкой
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DPA / ТАСС
Франция на 19-м месте с 71%. Ее невысокая позиция среди развитых стран объясняется высоким налоговым бременем, сокращающим возможности для формирования пенсионного капитала, и низким соотношением числа трудоспособных и пожилых людей (первых слишком мало, чтобы отчислять достаточно средств на обеспечение нынешних пенсионеров)
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Pixabay
Израиль с 71% на 20-м месте, но на 10-м в мире по ожидаемой продолжительности жизни
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Kim Kyung Hoon / Reuters
Дольше всех в мире люди живут в Японии (22-е место с 70%). Это объясняется в том числе тем, что она на 6-м месте по здравоохранению, но жить пенсионерам непросто: по их финансовым возможностям страна лишь на 36-м месте
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Ahn Young-joon / AP
Обратная ситуация в Корее (23-е место с 68%). Она на 6-м месте в мире по возможностям для формирования пенсионного капитала, но лишь на 26-м по медицинским услугам и на 38-м – по качеству жизни
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Petros Karadjias / AP
Кипр занимает 35-е место с 54%, прежде всего из-за финансовых сложностей. Рейтинг материального благополучия пенсионеров – лишь 44%, а их возможность приумножить капитал – 52%, что во многом объясняется последствиями кризиса, большим госдолгом, проблемами банков
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Pixabay
Траты на здравоохранение играют важную роль, отмечают авторы рейтинга, но оговариваются: на Кипре, например, они составляют четверть от расходов в США (в расчете на человека), однако киприот обычно живет на два года дольше среднего американца. Показатель медицинских услуг на острове – 62% (самый высокий из четырех групп), а качества жизни – 60%
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Mark Schiefelbein / AP
Страны БРИК – в самом конце списка. Что у них хорошо – невысокая пока зависимость пенсионеров от людей трудоспособного возраста (три страны входят в топ-10, Россия на 11-м месте), но число пожилых по сравнению с молодыми растет в России и Китае. Последний в общем зачете на 38-й позиции (50%)
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Евгений Разумный / Ведомости
Россия на 40-м месте из 43-х (45%). А по возможности сберегать и увеличивать пенсионный капитал – и вовсе на последнем с 41%, здесь важную роль играет низкое качество госуправления
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Андрей Гордеев / Ведомости
Не лучше ситуация и в здравоохранении: здесь Россия на 42-м месте с 36% (год назад – 42%). Второй год подряд сократилась ожидаемая продолжительность жизни, страна на 39-м месте по расходам на медицинское страхование и на 31-м – по расходам на здравоохранение в расчете на душу населения
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Андрей Гордеев / Ведомости
Несколько лучше обстоят дела с материальным благополучием – 47% (35-е место), хотя ситуация ухудшается: в прошлом году было 52%
Бразилия занимает 41-ю строчку (41%). У нее упали все четыре основных показателя, хотя по качеству жизни она на 11-м месте в мире. На последнем, 43-м месте, как и год назад, – Индия
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Pixabay
Сегодня в мире рекордное количество людей в возрасте от 65 лет – 600 млн. По прогнозу Всемирного банка, к 2050 г. их будет 2,1 млрд и пенсионное обеспечение станет одним из самых острых социальных вопросов в ближайшие 30 лет
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Пакет Игоря Макарова в нефтеперерабатывающей группе New Stream временно перейдет к председателю совета директоров Дмитрию Мазурову, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли. По их информации, Макаров практически уже вышел из New Stream, остались только формальные отлагательные условия. Передача пакета будет первым этапом сделки по появлению в New Stream нового акционера, отмечает газета. В будущем долю Макарова выкупит президент New Stream Андрей Зокин, также занимающий пост независимого директора в совете «ВСМПО-Ависмы». Сделка должна быть оформлена в ближайшие месяцы. Ее условия согласовываются, уточняет «Коммерсантъ». Размер продаваемого пакета издание не называет.
По информации источников, Сбербанк в рамках сделки получит опцион на получение доли в Vikay Industrial, который позволит банку при желании войти в капитал структуры по заранее оговоренной цене. В New Stream, Сбербанке не стали комментировать информацию о сделке.
На рынке Зокина считают человеком, близким к гендиректору «Ростеха» Сергею Чемезову. По словам источников «Коммерсанта», назначение Зокина в августе президентом New Stream вместо Мазурова связано с возможностью поддержки нефтеперерабатывающей группы со стороны «Ростеха».
Основным активом New Stream является Антипинский НПЗ мощностью 9 млн тонн. Группе также принадлежит Марийский НПЗ, нефтяной терминал «Коммандит сервис» в Мурманской области и добычные лицензии в Оренбургской области. В Антипинском НПЗ 80% владеет кипрская Vikay Industrial, в которой Мазурову и Макарову принадлежит по 40%, еще 20% — у Николая Егорова. Сбербанк владеет «золотой акцией» Vikay.
Как работает Московский нефтеперерабатывающий завод
Андрей Гордеев / Ведомости
Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Капотне был построен 80 лет назад, это одно из старейших предприятий города. Сейчас им владеет «Газпром нефть». По данным НПЗ, он производит 35% топлива в московском регионе. Как проходит процесс нефтепереработки и производства бензина на Московском НПЗ – в фоторепортаже «Ведомостей»
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Андрей Гордеев / Ведомости
Территория НПЗ – это переплетение труб между очень похожими установками. Людей на улице почти нет и, попав впервые на территорию завода, кажется, что сотрудников очень мало. Но это не так
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Андрей Гордеев / Ведомости
На НПЗ работает почти 2000 человек. Это инженерно-технический персонал, операторы установок и специалисты лаборатории, сотрудники администрации. На фото – центральная операторная
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Андрей Гордеев / Ведомости
А это лаборатория, где проверяют качество поступившей нефти и полученного топлива
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Андрей Гордеев / Ведомости
Каждый день анализируется три партии сырой нефти. Закрытые пробы привозят в лабораторию со станции учета нефти «Транснефти» на территории НПЗ. Одна проба набирается в течение примерно 8 часов
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Андрей Гордеев / Ведомости
Среди проверяемых показателей нефти – содержание хлористых солей, количество воды, серы и плотность
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Андрей Гордеев / Ведомости
На Московском НПЗ делают не только бензин и дизельное топливо, но и авиакеросин, судовой мазут, битум, судовой мазут, серу и газ
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Андрей Гордеев / Ведомости
А начинается все так: из трубопровода «Транснефти» нефть попадает в установку по первичной переработке (на фото). Там ее очищают от воды, солей, песка
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Андрей Гордеев / Ведомости
Начальный этап первичной переработки – нагревание нефти примерно до 120-130 градусов по Цельсию, что облегчает процесс ее дегидратации. После этого начинается процесс дегидратации и обезвоживания нефти. Он происходит в электродегидраторах (на фото). Из сырой нефти удаляют воду, соли, в них оседают песок и механические примеси
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Дмитрий Новожилов / Ведомости
Далее в атмосферно-вакуумной установке нефть снова нагревают и отделяют фракции. Газ отделяется при температуре примерно 20 градусов по Цельсию, легкая бензиновая фракция (легкая нафта) – при 28-70 градусах, более тяжелая бензиновая фракция – при 70-150, керосиновая – при 150-250, а дизельная – при 250-360. Оставшееся сырье – это прямогонный мазут
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Андрей Гордеев / Ведомости
Бензиновая фракция отправляется на установки изомеризации (на фото) и риформинга, где повышаются характеристики этого сырья. Например, октановое число, которое показывает устойчивость бензина к возгоранию. Топливо с низким октановым числом при сильном сжатии может начать взрываться в цилиндре двигателя. Чем выше октановое число, тем лучше
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Дмитрий Новожилов / Ведомости
Дизельная и керосиновая фракции проходят гидроочистку, по итогам которой получается дизельное топливо и авиакеросин
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Андрей Гордеев / Ведомости
Для переработки мазута нужен вакуум, что позволяет снизить температуру кипения. Поэтому прямогонный мазут отправляют в вакуумную колонну (на фото), где из него получается вакуумный газойль и гудрон, который используется для производится битума и судового мазута
13/23
Андрей Гордеев / Ведомости
Далее вакуумный газойль отправляется на установку каталитического крекинга (на фото слева) – высокотемпературной переработки нефти. В процессе крекинга получается большое количество бензиновой фракции с высоким октановым числом, дизельной фракции и углеводородных газов
14/23
Андрей Гордеев / Ведомости
Бензиновая фракция, полученная после крекинга, попадает на установку для финальной очистки от серы
15/23
Андрей Гордеев / Ведомости
Газ, полученный в результате первичной обработки нефти, отправляют на газофракционирующую установку. Из него делают необходимые для бензина легкие компоненты, а также пригодные для продажи серу, бутан, пропан и изобутан
16/23
Газпромнефть
Все, что описано выше, – получение компонентов для производства бензина. Они в итоге оказываются в этих белых цистернах – парке смешения. Бензин состоит, в среднем, из 10 компонентов. Их смешивают по рецептуре и получают топливо класса Евро-5
17/23
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Готовят бензин двумя методами: последовательной дозировки в резервуаре или одновременного дозирования и смешения компонентов в трубопроводе
18/23
Андрей Гордеев / Ведомости
В парке смешения в топливо добавляют присадки, которые продлевают срок работы двигателя. Например, в бензин добавляют компоненты против дыма и сажи, а в дизельное топливо – присадки, понижающие его температуру застывания
19/23
Андрей Гордеев / Ведомости
Установки, в которых проверяется качество бензина, сотрудники завода называют тарахтелками за соответствующий звук. Это по сути двигатели внутреннего сгорания. На них исследуют октановое число бензина и соответствие топлива ГОСТам
20/23
Андрей Гордеев / Ведомости
Бензин и дизель с Московского НПЗ поставляется на столичные заправки «Газпром нефти». Часть бензина у НПЗ покупают трейдеры, которые могут продавать его на бирже или напрямую другим компаниям. Какую часть бензина покупают трейдеры, «Газпром нефть» не раскрывает. Керосин поставляется в московские аэропорты. Доля московского НПЗ на рынке авиатоплива московского региона, по данным самой компании, составляет около 15-20%
21/23
Андрей Гордеев / Ведомости
Мосэкомониторинг неоднократно регистрировал превышение норм выбросов сероводорода в Капотне, где находится Московский НПЗ. Бывший министр природы Сергей Донской даже сообщал, что надзорные органы готовят иск к заводу, но он так и не был подан
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Андрей Гордеев / Ведомости
В 2017 г. компания сообщала, что провела масштабную экологическую модернизацию завода. По данным компании, негативное воздействие на окружающую среду к 2015 г. снизилось на 50% по сравнению с 2011 г., а к 2020 г. должно снизиться еще на 50% от уровня 2016 г.
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Комиссия ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» исключила версию повреждения обшивки корабля «Союз МС-09» в результате производственного брака. Об этом в эфире Первого канала заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
По его словам, комиссия РКК «Энергии» закончила проверку. Сейчас работает комиссия «Роскосмоса», отметил он. «Остается версия преднамеренного воздействия, а где это было сделано, установит вторая комиссия», — сказал Рогозин. На 15 ноября запланирован выход в космос, во время него российские космонавты снимут кусок противометеоритной защиты корабля и изучат отверстие в обшивке снаружи, рассказал гендиректор. Рогозин считает, что после осмотра шансы установить обстоятельства повреждения корабля «будут намного больше».
По мнению Рогозина, следует набраться терпения и тщательно провести расследование. Это необходимо для исключения подобных случаев в будущем, добавил он. «Скажу сейчас что-то лишнее — будет дыра в отношениях (с NASA — "Ведомости"), скажу аккуратно — будет просто дыра в обшивке, поэтому я предпочитаю сказать о дыре в обшивке», — сказал Рогозин.
В свою очередь исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев не исключил, что отверстие в «Союзе МС-09» могли сделать уже на борту МКС, обшивку мог повредить кто-то из членов экипажа. «Мы рассматриваем вариант, что это было сделано на борту», — сказал Крикалев. По его словам, также рассматривается версия повреждения корабля на Земле. В обоих случаях изучается возможность как преднамеренной порчи, так и вариант случайного повреждения корабля, уточнил он.
Нештатная ситуация на МКС произошла 30 августа — было зафиксировано падение давления на борту станции из-за утечки воздуха в пристыкованном к станции «Союзе». Отверстие диаметром 2 мм было обнаружено в шпангоуте бытового отсека корабля. Спустя несколько дней российские специалисты выдвинули версию, что корпус корабля просверлили изнутри.
NASA – 60 лет. Лучшие фотографии из космоса
NASA
Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) начало свою деятельность 1 октября 1958 г. Эту дату NASA считает и своим "днем рождения". В честь 60-летия управления мы выбрали лучшие кадры NASA. На фото: российские астронавты Олег Артемьев (в кадре) и Александр Скворцов (за кадром) выполняют работы во время выхода в открытый космос
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NASA / Hubble Heritage Team / AP
Фото, сделанное с помощью космического телескопа «Хаббл». На нем показано звездное скопление, расположенное в 20 000 световых лет от Земли в созвездии Карина
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NASA
Фото полярного сияния при прохождении над Индийским океаном в сентябре 2011 г., сделанное космонавтами на Международной космической станции (МКС)
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Bill Ingalls / NASA via AP
Силуэт Международной космической станции на фоне солнца во время частичного солнечного затмения в августе 2017 г.
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NASA / Johns Hopkins APL / Steve Gribben via AP
На фото: космический аппарат Parker Solar Probe приближается к солнцу
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NASA
Фотография зонда «Кассини», сгоревшего в атмосфере Сатурна. Зонд завершил 20-летнюю «миссию» по исследованию Сатурна в сентябре 2017 г.
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M. Weiss / CXC / NASA via AP
На фотографии запечатлены обломки, окружающие звезду RW Aur A, которая находится примерно в 450 световых годах от Земли
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NASA
Фото «столпов творения» – скоплений межзвездного газа и пыли в туманности Орел в 7000 световых лет от Земли. Снимок сделан космическим телескопом «Хаббл»
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Scott Kelly / NASA via AP
Фотография восхода солнца. Вид с Международной космической станции (МКС), которая находится в 220 милях над поверхностью Земли
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Alexander Gerst / ESA/NASA via AP
Фотография 12 сентября 2018 г., на которой видно, как образовавшийся над Атлантическим океаном ураган «Флоренс» направляется к восточному побережью США. Автор фотографии астронавт Александр Герст написал в Twitter: «Когда-нибудь видели зияющий глаз урагана четвертой категории? Это пугает даже из космоса»
«Если вы посмотрите, по какой цене он продает «Фальконы» Пентагону и за сколько он выходит на рынок, то вы увидите чистый демпинг. Для того, чтобы выдавать Россию с этого рынка, он продает пуски от 40 до 50, иногда от 50 до $60 млн», — сказал топ-менеджер в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
При этом, по словам Рогозина, Маск получает от Пентагона в среднем около $150 млн за каждый пуск. «Ему доплачивают для того, чтобы он выходил на рынок с дешевым продуктом», — сказал Рогозин. По его словам, в таких условиях Россия не может составить конкуренцию. Роскосмос не может требовать от Минобороны цену за пуск, которая будет в три — пять раз дороже, отметил Рогозин, добавив, что такая «игра» будет несправедливой.
Рогозин назвал Маска талантливым инженером и «замечательным пиарщиком». «Он умеет представить товар лицом, сделать конфетку из того, что… Ну, в общем, сделать конфетку», — пояснил Рогозин.
Гендиректор «Роскосмоса» пообещал, что в ближайшем будущем Россия снова станет лидировать на рынке запусков полезных нагрузок в космос ракетами-носителями. По его словам, в следующем году Россия проведет второй запуск тяжелой ракеты «Ангара», а с 2021 г. выйдет на их серийное производство. «Мы вернемся и станем снова первыми, я вам обещаю», — сказал он.
В июне SpaceX заключила контракт с Центром космических и ракетных систем ВВС США стоимостью $130 млн. Компания Маска должна осуществить запуск секретного военного спутника с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Первый испытательный запуск Falcon Heavy состоялся в начале февраля. Во время него ракета в качестве полезной нагрузки вывела на орбиту личный электромобиль Маска Tesla Roadster вишневого цвета.
Как прошел пуск Falcon Heavy
John Raoux / AP
7 февраля компания Илона Маска Space X запустила с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде самую мощную ракету в мире – Falcon Heavy
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Joe Skipper / Reuters
Повторное включение двигателей второй ступени прошло успешно, ступень с полезной нагрузкой выведена на околоземную орбиту с апогеем 7000 км
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John Raoux / AP
После пуска обе боковые первые ступени Falcon Heavy успешно приземлились на назначенных площадках, центральный блок ракеты-носителя должен сесть на беспилотную морскую платформу «Of Course I Still Love You»
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Space X
Как и положено при испытательных пусках, настоящего груза на ракете не было: вместо этого Маск решить отправить в космос свой вишневый родстер Tesla с манекеном космонавта, которого назвали Starman
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Space X
Как сообщил Маск в своем Twitter, аудиосистема автомобиля будет играть хит Дэвида Боуи «Жизнь на Марсе». По словам Маска, автомобиль будет оснащен тремя камерами, которые обеспечат «эпические виды»
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Space X
Tesla должен выйти на эллиптическую орбиту вокруг Солнца, апогей которой достигнет орбиты Марса
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Space X
«[Родстер] будет находиться на расстоянии около 400 млн км от Земли и двигаться со скоростью 11 км/секунду. Мы ожидаем, что он будет находиться на этой орбите несколько сотен миллионов лет, а может, и больше миллиарда лет», – рассказал основатель SpaceX и Tesla на брифинге в понедельник
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Gregg Newton / Reuters
Ожидалось, что увидеть пуск ракет в Космический центр имени Кеннеди приедут около полумиллиона человек. Центр Кеннеди 6 февраля был открыт только для тех, кто приобрел билеты на пуск Falcon Heavy
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Gregg Newton / Reuters
Билеты на мероприятие были раскуплены более чем за сутки до события – они стоили по $195 на человека
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В российском варианте Google Maps появилась новая функция: возможность отслеживать общественный транспорт в реальном времени. Об этом говорится в сообщении компании.
Теперь в реальном времени пользователи приложений могут отслеживать перемещения автобусов и троллейбусов на карте, уточняется в сообщении. Кроме того, начнут работать уведомления о задержках и проблемах на маршруте, говорится там же. Новый сервис будет доступен жителям только 13 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Челябинска, Екатеринбурга, Калининграда, Воронежа, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Омска, Новосибирска, Самары.
Новые функции начнут появляться на Android и iOS уже с этой недели. Чтобы воспользоваться ими, необходимо обновить приложение Google Maps в Play Маркете или App Store.
Функция возможности отслеживать транспорт в реальном времени работает в приложении «Яндекс.Транспорт». В приложении есть данные общественного транспорта 83 городов, говорится на его сайте.
Едет быстро, кондиционера нет. Тест-драйв московского электробуса
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План заимствований по механизму облигаций федерального займа (ОФЗ) на 2018 г. сокращен на 400 млрд руб., заявил сегодня замминистра финансов России Владимир Колычев. Его слова передало агентство ТАСС.
На минувшей неделе министр финансов Антон Силуанов сказал, что Минфин намерен существенно сократить внутренние займы до конца года, внеся поправки к федеральному бюджету. При этом бюджетное правило в полном объеме сохранится, указал он.
Из-за санкций в связи с делом Скрипалей и выросшей доходности ОФЗ Минфину пришлось отменить аукцион по размещению ОФЗ 22 августа, через неделю он не смог разместить бумаги на запланированные 15 млрд руб., а 5 сентября признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ на 15 млрд руб. с погашением в 2024 г. «из-за волатильности на финансовом рынке». Остальные аукционы Минфин отменил: сначала – до стабилизации ситуации на долговом рынке, а последний раз – чтобы этой стабилизации «содействовать». Таким образом, в сентябре не состоялось ни одного аукциона ОФЗ.
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Вице-президент по продукту Instagram Адам Мосери станет гендиректором компании. Об этом говорится в ее сообщении.
Мосери начал свою карьеру в качестве дизайнера и руководил собственной компанией по консалтингу в этой сфере, говорится в сообщении. В Facebook (которому принадлежит Instagram) он пришел в 2008 г., уточняется там же.
Ранее стало известно, что гендиректор Instagram Кевин Систром и главный технический директор Майк Кригер, которые участвовали в создании соцсети, покинут компанию. Они поблагодарили компанию за 8 лет работы и заявили, что «готовы начать следующую главу». О причинах своего решения Систром и Кригер не сообщили, отметив лишь, что решили взять паузу для отдыха и снова вернуться к творчеству.
Instagram был запущен в 2010 г. и изначально предназначался для мобильных устройств Apple. В 2012 г. его приобрела компания Facebook за $1 млрд.
10 самых скачиваемых приложений в App Store
Максим Стулов / Ведомости
Компания App Annie провела исследование о загрузках приложений из App Store и выявила самые популярные за последние 8 лет. Компания учитывала данные с июля 2010 г. по май 2018 г., предустановленные приложения в рейтинге не учтены. По данным компании, лидером по числу загрузок стало приложение Facebook
1/10
Eric Risberg / AP
Второе – Facebook Messenger
2/10
Евгений Разумный / Ведомости
В топ-3 по числу загрузок также вошел YouTube
3/10
Marcio Jose Sanchez / AP
На четвертом месте Instagram
4/10
Dado Ruvic / Reuters
На пятом – WhatsApp
5/10
Dado Ruvic / Reuters
Далее по числу загрузок следует Google Maps
6/10
KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Snapchat
7/10
Максим Стулов / Ведомости
Skype
8/10
Bobby Yip / Reuters
WeChat
9/10
Bobby Yip / Reuters
Замыкает топ-10 QQ – наиболее распространенный в Китае сервис мгновенного обмена сообщениями
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Председатель Счетной палаты и член попечительского совета Европейского университета Алексей Кудрин назвал миллиардеров Романа Абрамовича, Владимира Потанина и Михаила Гуцериева наиболее важными спонсорами вуза. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Мне хотелось бы поблагодарить частных лиц, которые оказывали нам поддержку в эти непростые полтора года. Я хотел бы выделить трех человек: это Михаил Гуцериев, Роман Абрамович и Владимир Потанин», – сказал Кудрин.
Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 г. при поддержке мэра города Анатолия Собчака. Проблемы у вуза начались летом 2016 г. Тогда Рособрнадзор при проверке нашел нарушения в виде отсутствия аттестации у некоторых преподавателей и недостаточного количества преподавателей-практиков на специальностях «политология» и «социология».
В 2017 г. Европейский университет лишили лицензии. В защиту вуза высказывались многие влиятельные лица, в том числе нынешний председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. В августе 2018 г. Рособрнадзор выдал учебному заведению новую лицензию. Только в конце августа Европейский университет начал приемную кампанию. В итоге в вуз поступило 171 заявление. Больше всего – на программы факультета антропологии и факультета истории искусств.
Владимир Путин начинал учиться в ленинградской школе-восьмилетке №193. По воспоминаниям президента, до шестого класса он был троечником и хулиганом. Но затем начал учиться хорошо и занялся спортом. После восьмого класса поступил в среднюю школу №281 (спецшкола с химическим уклоном на базе технологического института). Именно в школе у Путина появилось желание стать разведчиком
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МЧС
Министр обороны Сергей Шойгу (на фото в центре) закончил школу в родной Туве. Учился без троек
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www.instagram.com/durov/
В первый класс Павел Дуров пошел в итальянском Турине, где жил с родителями. По возвращении в Россию сначала пошел в обычную школу, а затем - в гимназию при СпбГУ. Увлекся программированием в 11 лет
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Личный архив
Мэр Москвы Сергей Собянин родился в Сибири и закончил обычную школу в районном центре Березово (находится между Салехардом и Ханты-Мансийском). Затем переехал к сестре в Кострому и поступил в Костромской технологический институт на отделение машиностроения. Окончил ВУЗ с красным дипломом
4/17
Эдуард Песов / РИА Новости
Министр иностранных дел Сергей Лавров закончил с серебряной медалью московскую школу № 607 с углублённым изучением английского языка. Затем поступил в один из престижнейших советских вузов - Московский государственный институт международных отношений
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Андрей Сидоров / ИТАР-ТАСС / Интерпресс
Премьер-министр Дмитрий Медведев (слева идет в первый класс) закончил обычную среднюю школу №305 в Ленинграде. По словам одной из учительниц, будущий президент учился прилежно
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Личный архив
Виктор Вексельберг родился в украинском городе Дрогобыч (Львовская область) и там же с отличием закончил среднюю школу. Однако медаль не получил из-за национального вопроса. Из-за фамилии не стал пробовать поступать и в Московский государственный университет. C отличием окончил факультет автоматизации и вычислительной техники Московского института инженеров железнодорожного транспорта
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khodorkovsky.ru
Один из основателей НК «Юкос» Михаил Ходорковский окончил московскую школу №277. Увлекался химией и математикой
8/17
Личный архив
Политик Алексей Навальный окончил Алабинскую среднюю школу в военном посёлке Калининец Московской области
9/17
Личный архив
Михаил Фридман родился во Львове и там же ходил в школу. Два раза пробовал поступить в Московский физико-технический институт, однако не прошел из-за фамилии. Поступил в Московский институт стали и сплавов
10/17
Личный архив
Анатолий Чубайс учился в Одессе, Львове и Лениграде. Руководитель «Роснано» ненавидел школу в старших классах. В интервью Lenta.ru он рассказывал, что вместе с друзьями хотел поджечь и разобрать здание школы. Но удалось оторвать только одну ступеньку на крыльце и чайку, приваренную на военно-патриотическом памятнике
11/17
Личный архив
Михаил Прохоров с отличием окончил английскую спецшколу №21 в Москве и поступил на факультет международных экономических отношений в Московский финансовый институт
12/17
Личный архив
Первый раз Барак Обама (второй в среднем ряду) пошел в школу в Джакарте, где жил вместе с матерью и отчимом. После третьего класса будущий президент США переехал в США, на Гавайи, и учился в престижной частной школе «Панехоу». Увлекся баскетболом
13/17
Clinton Presidential Library / 538612750
Билл Клинтон ходил в обычную американскую школу в штате Арканзас. Был отличником, играл на саксофоне в школьном джаз-бэнде. Его будущая супруга Хиллари Клинтон (Родэм) училась в Чикаго. Была также любимицей учителей, занималась плаванием и баскетболом
14/17
cnn.com
Дональд Трамп (второй слева) начинал учиться в нью-йоркской школе Кью-Форест, которую он покинул из-за плохого поведения в 13 лет. Родители отправили сына на перевоспитание в нью-йоркскую Военную академию
15/17
The Microsoft Archives
Долгое время носивший статус самого богатого человека в мире Билл Гейтс учился в элитной школе Сиэтла «Лейксайд». Уже школьником он увлекался программированием и в 13 лет написал свою первую программу — игру «Крестики-нолики». Правда, престижный Гарвард будущий миллиардер бросил, решив сосредоточиться на программировании
16/17
Courtesy of Facebook
Основатель Facebook Марк Цукерберг учился в пригороде Нью-Йорка. Компьютерным программированием увлекся еще в школе и в старших классах разработал сетевую версию настольной стратегической игры «Риск»
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Вице-губернатор Воронежской области Юрий Агибалов, который получил единовременную выплату 23 окладов, обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность этой выплаты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника прокурора области Михаила Усова. По его словам, проверка уже началась.
«Юрий Агибалов обратился с заявлением в прокуратуру и просил провести проверку по законности выплаты ему компенсации в связи увольнением на пенсию. И мы ее проводим», – заявил Усов.
Кроме того, в понедельник губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил, что Агибалов не войдет в состав нового правительства региона. По словам главы региона, он сам написал заявление.
На прошлой неделе стало известно, что Гусев уволил Агибалова, выплатив ему положенные по закону 23 должностных оклада, а через два дня назначил его на прежнюю должность. Соответствующие документы опубликовал Telegram-канал «Незыгарь», их подлинность подтвердили источники «Коммерсанта». «Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?» — сказал губернатор Воронежской области.
Пресс-служба правительства Воронежской области сообщила, что оклад вице-губернатора до увольнения составлял 11 189 руб. Соответственно, единовременная выплата, которую он получил, равнялась 223 892 руб. (после вычета подоходного налога в 13%), указала пресс-служба. При этом оклад Агибалова после повторного трудоустройства составляет 45 320 руб.
Путин, Медведев и чиновники-миллиардеры
Евгений Разумный / Ведомости
Президент Владимир Путин в 2017 г. заработал 18,73 млн руб. – существенно больше, чем в предыдущие годы. Рост доходов президента связан с продажей земельного участка площадью 1500 кв. м, пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В остальном перечень имущества Путина остался прежним: в его собственности находятся квартира площадью 77 кв. м, гараж площадью 18 кв. м, два раритетных автомобиля «ГАЗ М21», внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф». Также в пользовании главы государства имеются квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м
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Михаил Джапаридзе/ТАСС
Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в 2017 г. 8,56 млн руб. В позапрошлом году он получил доход в размере 8,59 млн руб. Имущество премьера за год не изменилось. Он владеет квартирой площадью 367,8 кв. м, автомобилями «ГАЗ-20» 1948 года выпуска и «ГАЗ-21» 1962 года выпуска. Медведев также арендует земельный участок площадью 4700 кв. м на 49 лет
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Владимир Федоренко / РИА Новости
Депутат Госдумы от «Единой России» Григорий Аникеев стал лидером среди депутатов по доходам в прошлом году, он заработал 4,3 млрд руб. Аникеев – основатель ABI Group, которая занимается мясопереработкой и девелопментом. В Госдуме он с 2007 г. До 2015 г. Аникеев входил в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes
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Максим Стулов / Ведомости
Вице-премьер Александр Хлопонин оказался лидером по доходам в правительстве России в 2017 г. – его доход превысил 2,9 млрд руб. Из декларации Хлопонина исчез находившийся в ней ранее дом площадью 818,4 кв. м и земельный участок в 8223 кв. м в Италии. Теперь вся недвижимость зампреда правительства, включая жилой дом площадью около 3000 кв. м, находится в России
4/7
Евгений Разумный / Ведомости
Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов в 2017 г. заработал 2,76 млрд руб. Это в 230 раз больше, чем в позапрошлом году (12 млн руб.). Автопарк Керимова пополнился автомобилем Benz Mercedes-Maybach S 600. Также ему принадлежит Mercedes-Benz S 600. Керимов сейчас находится во Франции, где ему предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов
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Совет Федерации
Сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев, занимавший первое место по доходам в Совете Федерации в 2016 г., в прошлом году оказался на втором месте с 1,878 млрд руб. Сенатор является совладельцем «Океанрыбфлота», одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки
6/7
Станислав Красильников/ТАСС
На втором месте по доходам в Думе – депутат от "Единой России" Николай Борцов с 1,14 млрд руб. В его собственности два жилых дома, квартира и гараж. В 2016 г. его доход составил 604,7 млн руб.
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Котировки нефти Brent в понедельник 1 октября ускорили рост и превысили $84 за баррель впервые с ноября 2014 г.
Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.48 мск подорожали на $1,68 до $84,40 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,06 до $74,31 за баррель.
Главным фактором подъема цен на нефть остаются опасения дефицита этого сырья. Рынок закладывает в котировки санкции США против энергетического сектора Ирана, вступающие в силу 4 ноября: они означают снижение предложения нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, отмечает Reuters.
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Идея автоматической подписки граждан на новую систему пенсионных накоплений – индивидуального пенсионного капитала (ИПК) – разрабатывалась, но от нее отказались 4-5 месяцев назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. Федеральный источник подтвердил «Ведомостям» эту информацию, уточнив, что механизм подключения к накоплениям будет другим. Представитель ЦБ в ответ за запрос заявил, что обсуждение законопроекта преждевременно.
В понедельник РБКсообщил, что Минфин и Центробанк выбрали механизм включения россиян в новую накопительную пенсионную систему ИПК, при этом молчание будет признаваться выражением воли. Источники издания уточнили, что выбранный механизм представляет собой автоматическое подключение россиян к системе отчисления средств в ИПК. «Это коснется 70 млн человек, которые уже находятся в накопительной системе – в негосударственных пенсионных фондах или в государственном управляющей компании ПФР «Внешэкономбанк», – пояснил один из источников РБК.
Чуть позже в понедельник эту информацию прокомментировала вице-премьер Татьяна Голикова. «Мы как соцблок проекта не видели, мы его пока не согласовывали, поэтому выносить какие-то суждения по его поводу я считаю преждевременным», – сказала она.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
Григорий Сысоев / ТАСС
ЗА
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
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Максим Стулов / Ведомости
ПРОТИВ
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
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Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
3/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Я считаю, что решение внесено своевременно и правильно. У нас нет времени, эти решения нужно принимать», – заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам
4/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ПРОТИВ
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ЗА
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в TwitterАлексей Кудрин
6/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
7/10
Андрей Махонин / Ведомости
ПРОТИВ
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
8/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин
9/10
Михаил Метцель / ТАСС
По словам президента России, ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы ему не нравится, но нужно думать о перспективе. «Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — заявил Владимир Путин во время поездки в Калининград