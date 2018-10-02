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«Коммерсантъ» узнал о возможном введении нормы энергопотребления для населения

В России могут еще раз попытаться ввести социальную норму энергопотребления для населения, пишет «Коммерсантъ». Правительство вернулось к обсуждению соответствующего законопроекта, который был заморожен в 2014 г. Как отмечает издание, 19 сентября на совещании вице-премьер Дмитрий Козак в целом одобрил соответствующую идею Минэнерго и Минэкономразвития (копия протокола совещания есть у «Коммерсанта»). Ведомствам и ФАС поручено к 15 января 2019 г. внести проекты нормативных документов.

Новый вариант социальной нормы вероятно будет мягче, предложенного в 2013–2014 гг. При этом правительство может сократить список потребителей, приравненных к населению (садоводческие и огороднические товарищества, гаражные кооперативы, хозяйственные постройки, например, сарай или погреб, религиозные организации, жилье при воинских частях, места лишения свободы), и отказаться от льгот для сельских жителей и владельцев квартир с электроплитами. Для россиян, нуждающихся в соцподдержке, будут установлены льготы.

Соцнорму могут установить на уровне 300 кВт•ч в месяц. Оплачиваться она будет по базовому тарифу, свою очередь потребление свыше 300 кВт•ч — по повышенному тарифу, более 500 кВт•ч — по «экономически обоснованному», при этом объем будет выделяться не на человека, а на «точку подключения».

Увеличение тарифа на сверхнормативные киловатт-часы попытались ввести еще в 2013 г. Тогда в семи пилотных регионах ввели норму в 50–190 кВт•ч в месяц на человека, с июля 2014 г. норму должны были ввести по всей стране. Однако в январе того же года было принято решение отложить на несколько лет введение соцнормы из-за неоднозначных результатов, отмечает «Коммерсантъ».