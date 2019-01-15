Экономика

Новости

Медведев привел омлет в качестве примера избыточных требований к бизнесу

Бизнес в России испытывает неразумное, избыточное надзорное и контрольное давление, поэтому для настоящего рывка экономики нужно их резкое ослабление, «регуляторная гильотина», сказал сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме. «До сих пор количество только обязательных требований, которые у нас предъявляются к бизнесу при проверках, необоснованно завышено. Только устанавливающих их нормативных актов... это число более 9000», – сказал премьер.

Многие из них создавались при СССР, устарели морально и технологически, а некоторые выглядели бы «просто забавно», если бы не содержали такой ограничивающий потенциал, констатировал Медведев. «Есть требование – оно сохраняется – к организациям общественного питания по высоте смеси яиц при приготовлении омлета. Причем это дословно звучит таким образом: при приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду слоем 2–3 см, ставят в жарочный шкаф с температурой 180–200 градусов на 8–10 минут. Иначе жарить нельзя, пометьте себе», – саркастично отметил премьер.

По словам Медведева, власти России уже к 1 февраля 2020 г. могут актуализировать надзорные требования к бизнесу, применив механизм «регуляторной гильотины».

«На выходе мы должны получить современные нормы, которые будут понятными как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов. Ну а результатом является прозрачная система контроля, которая нацелена и на решение задач безопасности, и на ускорение экономического роста. Я дам поручение аппарату правительства подготовить развернутое понимание этого и подготовить дорожную карту для обеспечения этой работы», – сказал Медведев на Гайдаровском форуме.