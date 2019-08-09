Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 раза

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Чистый отток капитала из России за первые семь месяцев текущего года увеличился в 1,6 раза до $28 млрд руб., свидетельствуют данные Центробанка. В январе – июле прошлого года этот показатель составил $17,4 млрд.
Такая динамика оттока сложилась преимущественно под влиянием операций банков, сохранивших сопоставимые темпы сокращения внешних обязательств при росте иностранных активов, говорится в сообщении регулятора.
Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд. Следовательно, в июле отток мог составить $0,7 млрд.
Согласно уточненному прогнозу ЦБ, отток капитала из России в 2019-м при среднегодовой цене нефти в $65 за баррель не должен превысить $50 млрд.
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На военном арсенале под Ачинском (Красноярский край) возобновились взрывы снарядов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника, прогремело два взрыва. В результате пострадали пять человек, среди них военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.
ТАСС со ссылкой на источник и врачей подтверждает информацию о новых взрывах и пострадавших. Главврач Ачинской межрайонной центральной больницы Денис Лебедев уточнил в беседе с агентством, что один из пострадавших будет лечиться амбулаторно, речь идет о пожилой женщине. «Четверо — средней тяжести: двое полицейских, двое военных», — добавил он.
Источник «Интерфакса» сообщил, что снаряды стали взрываться из-за попадания молнии. Население поселка Каменка, который расположен рядом с военным складом, решено эвакуировать на безопасное расстояние. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Взрывы на складе с боеприпасами в Красноярском края начались днем 5 августа. Детонация боеприпасов прекратилась только к пяти часам утра следующего дня. Заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков назвал причиной пожара человеческий фактор. На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинск был введен режим ЧС, который уже отменили. По информации МЧС, всего из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места инциденты, эвакуировали более 16 000 человек.
Пожар на складе с боеприпасами под Ачинском. Фотографии
ТАСС
На территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края возник пожар на складе с артиллерийскими боеприпасами. Из-за взрывов боеприпасов в радиусе 20 км от места ЧП эвакуировали местных жителей, сообщило МЧС. Власти Ачинска позже обратились к горожанам с просьбой подготовиться к эвакуации
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Дмитрий Скворцов / ТАСС
Взрывы на военном складе с боеприпасами начались приблизительно в 13.00 мск. Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что разлет осколков от взрывающихся снарядов достигал 15 км. По его словам, горели две площадки по утилизации, на них находилось 40 000 артиллерийских снарядов
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instagram.com/shikin.ian
По последним данным, были госпитализированы восемь человек, из них двое военных с осколочными ранениями. Четверо военнослужащих числятся без вести пропавшими, еще один погиб, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах
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Андрей Денисов / РИА Новости
РЖД из-за ЧП ограничила движение поездов в Красноярском крае. UС Rusal в связи со сложившейся ситуацией приостановила работу Ачинского глиноземного комбината
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instagram.com/denis_tarakanov_600
В Ачинском районе расположена воинская часть 58661-49, склад с ракетами и артиллерийскими боеприпасами
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instagram.com/vskrytie_zamkov_v_achinske
Многие жители Ачинска решили уехать из города, не дожидаясь эвакуации. Из-за этого на выезде из города затруднено автомобильное движение
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instagram.com/dasha_k_333
Всего, по данным МЧС, планировалось эвакуировать 11 000 человек
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Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс». За участие в массовых беспорядках ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
Изначально в пресс-релизе СК указывалось, что Фомина подозревают в их организации (это преступление предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет). Фомин был в розыске, но добровольно явился утром 8 августа в ОВД «Замоскворечье». Он не стал давать показания, сославшись на 51 статью Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя. Фомин вину в инкриминируемом преступлении не признает.
Фомин перед явкой к правоохранителям назвал ответственными за свое уголовное преследование основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его сторонницу Любовь Соболь, в штабе которой он был волонтером.
Ранее СК сообщал, что Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка «для беспрепятственного прохода мимо оцепления». Родители ребенка – Ольга и Дмитрий Проказовы – могут быть лишены родительских прав за то, что взяли ребенка на митинг. Они поясняли, что Фомин является их родственником и близким другом семьи, а ребенок все время был под их присмотром. Тем не менее против семейной пары возбудили уголовное дело. СКР вменяет им оставление сына в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию.
Кроме Фомина по делу о массовых беспорядках было задержано десять человек. Некоторые фигуранты дела сотрудничали с незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы: волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло, сборщик подписей в поддержку Ивана Жданова Даниил Конон, видеоблогер из штаба политика Дмитрия Гудкова Егор Жуков. Также были арестованы участники акции Самариддин Раджабов, Иван Подкопаев, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев. Кроме того, за несколько минут до избрания меры пресечения Фомину Басманный суд арестовал Айдара Губайдулина.
Несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла в Москве 27 июля. В ходе акции МВД задержало 1074 человека. По данным «ОВД-инфо», было задержано 1373 человека.
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Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Айдара Губайдулина, сообщает «Медиазона».
Ранее Следственный комитет России (СКР) обвинил его в участии в массовых беспорядках на не согласованной с властями акции, которая прошла в столице 27 июля. Ведомство представило Басманному суду фотографию, на которой Губайдулин держит в руках пластиковую бутылку и замахивается ею в сторону сотрудника правоохранительных органов.
«К материалам дела приобщена фотография, на которой Губайдулин заносит предмет, похожий на пластиковую бутылку, над головой сотрудника Росгвардии», – огласила материалы дела судья Евгения Николаева. Следователь на заседании заявил, что фигурант «совершил тяжкое преступление против массовой безопасности». Губайдулин вину не признал.
Несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые не были допущены на выборы, прошла в Москве 27 июля. МВД сообщило, что в ходе акции были задержаны 1074 человека. По данным «ОВД-инфо», было задержано 1373 человека. По итогам акции 27 июля СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти. По этому делу проходят 12 человек.
Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы
Евгений Разумный / Ведомости
У здания мэрии Москвы в 14.00 в субботу, 27 июля, должна была начаться несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. Основные организаторы митинга – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Юлия Галямина, Любовь Соболь – были задержаны еще до его начала. Участников акции и случайных прохожих начали задерживать у здания мэрии за несколько часов до мероприятия. К началу митинга портал «ОВД-инфо» сообщал о 140 задержанных. Впоследствии это число значительно выросло. Что происходило у мэрии, смотрите в нашей галерее
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Центризбирком (ЦИК) отказался удовлетворить жалобу политика Ильи Яшина, пытавшегося оспорить отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму. Соответствующее решение было принято на заседании, которое транслировалось на сайте ЦИК.
По итогам проверки экспертами ЦИК недействительными признаны 505 подписей из 4936. Для регистрации кандидатом Яшину не хватило 76 подписей.
Выборы в Мосгордуму должны пройти 8 сентября. В середине июля избиркомы отчитались о том, что рассмотрели документы кандидатов в депутаты Мосгордумы. В результате зарегистрировано 233 кандидата, еще 57 было отказано в регистрации, в том числе Яшину и другим оппозиционерам.
Яшин пытался оспорить решение окружной комиссии в Мосгоризбиркоме, но тот не стал регистрировать его кандидатом. Политик участвовал в нескольких акциях протеста и был арестован за организацию несогласованного мероприятия. Он должен был выйти на свободу 8 августа, но получил уже третий арест подряд – еще на 10 суток. Таким образом, политик не сможет присутствовать на согласованной с властями акции протеста на проспекте Сахарова 10 августа.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нелегитимным решение Японии включить в свой состав на государственных картах территорию Южных Курил, сообщает ТАСС. Захарова подчеркнула, что такое поведение со стороны Токио «отравляет» двусторонние отношения.
«Помимо юридической стороны этого дела есть еще сторона, связанная с атмосферой, которую по просьбе и при согласии Токио наши страны, государственные органы пытаются сформировать для решения сложных остающихся вопросов», – отметила Захарова. Такие действия японской стороны, по ее словам, не идут на пользу созданию этой атмосферы.
Российские территории оказались в составе Японии на карте, опубликованной на официальном сайте летней Олимпиады-2020, которая пройдет в Токио. Карта показывает маршрут олимпийского огня. Как часть Японии на ней изображены российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Южные Курилы. В состав Японии также включены острова Такэсима (Токто), из-за которых Токио ведет территориальный спор с Сеулом. Южная Корея ранее уже выражала протест по этому поводу.
Япония уже много лет оспаривает принадлежность южных островов Курильской гряды, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Южные Курилы вошли в состав СССР после Второй мировой войны. В соответствии с советско-японской декларацией 1956 г. СССР соглашался передать Токио Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора, но его до сих пор нет. Премьер Японии Синдзо Абэ 21 июля пообещал подписать мирный договор с Россией до того момента, как покинет свой пост. Полномочия Абэ на посту председателя правительства истекают в 2021 г.
Спорные острова: между Россией и Японией
Thomas Peter / Reuters
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир (на фото), Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Южные Курилы вошли в состав СССР по завершении Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит – такова позиция России
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Sergei Krasnoukhov / AP
Население этих островов – менее 10 000 человек, следует из данных, опубликованных на сайте муниципальных образований. На фото: жители Итурупа
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Красноухов Сергей / PhotoXPress
Острова являются частью Сахалинской области. Крупнейшие населенные пункты - город Курильск на Итурупе, поселки Южно-Курильск на Кунашире (на фото), Малокурильское и Крабозаводское на Шикотане
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Thomas Peter / Reuters
Из Владивостока или с Сахалина до островов можно добраться на теплоходах, правда, они ходят не каждый день и могут быть отменены из-за погодных условий. Теплоход заходит в Курильск, далее следует в Южно-Курильск и Малокурильское, говорится на сайте министерства транспорта Сахалинской области. С 1992 г. в портах Малокурильское и Южно-Курильск были открыты пункты пропуска через границу. Порты стали обслуживать международный грузовой и пассажирский транспорт
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Юрий Кавер / РИА Новости
С декабря этого года возобновлены пассажирские авиаперевозки между островами Кунашир и Шикотан. Дважды в неделю выполняются вертолетные рейсы по маршруту аэропорт «Менделеево» (Кунашир) - село Крабозаводское (Шикотан), сообщает «Интерфакс». До этого времени выбраться с Шикотана можно было только морем: на плашкоуте до Кунашира или на теплоходе «Игорь Фархутдинов» - до сахалинского порта Корсаков
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Сергей Красноухов / ТАСС
Основная отрасль промышленности – рыболовство и переработка рыбы. На фото один из консервных заводов на острове Шикотан. На какое-то время, после прошлогодней прямой линии Владимира Путина, рыбокомбинат, расположенный на острове, даже попал во все новостные ленты. Его сотрудники пожаловались президенту на задержку зарплат, после чего последовали многочисленные проверки предприятия
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Владимир Федоренко / РИА Новости
Посол лососевой икры на рыбзаводе в поселке Китовое на острове Итуруп
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Сергей Красноухов / РИА Новости
Медведь на свалке рыбных отходов недалеко от поселка Рыбаки на острове Итуруп
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Thomas Peter / Reuters
Сельское хозяйство в регионе развито слабо. Так, в Южно-курильском городском округе (острова Кунашир, Шикотан и некоторые другие) под посевные площади используется всего 16 га земли, в основном выращивают картофель. Также есть небольшие хозяйства, выращивающие коров и свиней. За девять месяцев 2016 г. хозяйства округа вырастили 119 т картофеля и произвели 540 т молока, говорится в информации, опубликованной на сайте округа. Скот разводят и частники
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Sergei Krasnoukhov / AP
Электроснабжение на Курильских островах осуществляется от небольших дизельных, гидро- и геотермальных электростанций. Первая геотермальная электростанция мощностью 500 кВт была введена в эксплуатацию в 1993 г. на Кунашире
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Thomas Peter / Reuters
В крупных поселках (на фото Южно-Курильск на Кунашире) и в Курильске работают несколько школ и детских садов
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Сергей Красноухов / ТАСС
После землетрясения 1994 г. многие рыбозаводы, школы и детские сады были уничтожены или полуразрушены. Денег не хватало даже на разборку и снос пострадавших зданий, и людям выделяли для проживания аварийные помещения, а разрушенные здания оставляли в прежнем состоянии. На фото: послелок Рейдово на острове Итуруп, на заднем плане вулкан Богдан Хмельницкий
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В. Киселев / РИА Новости
На Кунашире в 1984 г. образован государственный заповедник «Курильский» (на фото) площадью 654 кв. км, остров Шикотан известен природным заказником «Малые Курилы», где обитают редкие и эндемичные виды животных и растений
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Владимир Сергеев / ТАСС
Один из самых известных вулканов Курил Тятя – часть Курильского заповедника, он расположен в северной части Кунашира
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Владимир Сергеев / ТАСС
Одна из самых известных вершин острова Итуруп – вулкан Богдан Хмельницкий (1585 м). На фото: поселок Курильск на его фоне
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Francois LOCHON / Gamma-Rapho / Getty Images
С помощью богатого природного потенциала островов региональные власти рассчитывают привлечь туристов. Пока что их не много – около 1000 человек в год (по официальным отчетам). На островах Кунашир и Шикотан к 2020 г. власти рассчитывают увеличить их число до 4500 человек
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Владимир Сергеев / ТАСС
В ноябре стало известно, что Россия разместила ракетные комплексы на Курильских островах Кунашир и Итуруп. Япония ответила на это сожалением. На фото: линия береговой обороны на базе танковых башен на острове Кунашир
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Александр Лыскин / РИА Новости
15 декабря Владимир Путин и Синдзо Абэ согласовали заявление о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что деятельность на островах будет осуществляться на основе российского законодательства, так как острова принадлежат России. При этом принципиальная позиция Японии относительно этих четырех островов остается неизменной, подчеркнул Абэ
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В Британском музее в Лондоне появились банкноты, созданные противниками Brexit, сообщает Financial Times. На них изображены политики, выступающие за выход Великобритании из Евросоюза, – премьер-министр Борис Джонсон и лидер палаты общин Джейкоб Рис-Могг.
Купюра с Джонсоном имеет «номинал» 350 млн фунтов стерлингов – во столько сторонники Brexit во время кампании перед референдумом оценивали недельную выгоду от выхода из ЕС. Мол, такую сумму Великобритании не нужно будет платить в бюджет ЕС и ее можно будет перенаправить в Национальную систему здравоохранения (NHS). Оппоненты неоднократно указывали, что эта цифра – фейк: страна также получала деньги из бюджета ЕС, например, на субсидии фермерам, гранты частному сектору, региональное развитие.
Один из британцев также подал иск против Джонсона, обвинив его во лжи перед референдумом.
Также на банкноте с нынешним премьером написано «Обещания, обещания, обещания» и «Я обещаю не заплатить NHS сумму в 350 млн фунтов».
Dick Daniel/Trustees of the British Museum
У второй купюры «номинал» равен 50 гинеям (так называлась британская золотая монета, находившаяся в обращении в XVIII–XIX вв.). На ней в шляпе-цилиндре изображено лицо Риса-Могга, которого в Великобритании за его взгляды и манеры называют «почетным членом XVIII в.». На купюре отмечено, что она выпущена Имперским банком Brexit, и есть приписка: «Я обещаю заплатить себе больше, чем вам». Фоном служит пьяная сцена с гравюры Уильяма Хогарта «Переулок джина».
Dick Daniel/Trustees of the British Museum
Банкноты были созданы в 2018 г. группой активистов Bath for Europe («Город Бат – за Европу») и предназначались для раздачи во время демонстраций против выхода из ЕС, отмечает FT. Как рассказал изданию куратор Британского музея Том Хокенхалл, он получил пачку таких банкнот в этом году и сохранил пару штук для музейной коллекции. По его словам, люди часто используют пародийные банкноты для распространения политических посланий, поскольку они похожи на настоящие и многие прохожие поднимут их, увидев лежащими на земле. При этом Хокенхалл отметил, что хотел бы получить подобные купюры и от сторонников Brexit. Тогда музей смог бы показать точку зрения «обеих сторон, а не только 48% населения».
Политика
Новости
Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа
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Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова. Журналист в своем Instagram уточнил, что придет сам и планирует выступить на мероприятии. «10 августа в 14.00 митинг на Сахарова – я иду, буду выступать и всех зову», – написал Парфенов.
Митинг в Москве 10 августа станет пятой за месяц крупной акцией протеста из-за недопуска оппозиции на выборы в Мосгордуму. Из четырех предыдущих лишь одна (20 июля) была согласована с властями, три другие (14 и 27 июля, а также 3 августа) завершились разгоном участников и массовыми задержаниями. Согласно данным «ОВД-инфо», на акции 27 июля были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001. МВД насчитало 1074 и 600 задержанных соответственно.
Участники акций протеста требовали допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. Основные организаторы протестов – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Алексей Навальный, Константин Янкаускас и другие – сейчас находятся под арестом.
Накануне субботнего митинга столичное управление МВД напомнило о недопустимости призывов к несогласованным акциям протеста. В ведомстве пояснили, что «отдельные лица» в интернете призывают к участию в несанкционированных акциях в центре Москвы. «Официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», – заявило ведомство. Попытки провести несогласованные публичные мероприятия будут пресекаться, подчеркнули в МВД.
Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы
Dmitry Serebryakov / AP
Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержали в центре Москвы, когда она собиралась ехать на несогласованную акцию
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Tatyana Makeyeva / REUTERS
Около 13.30 мск Соболь вышла из штаба, чтобы отправиться на Бульварное кольцо. Она вместе со своими сторонниками собиралась сесть в такси, но не успела
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Tatyana Makeyeva / REUTERS
Около десяти сотрудников полиции задержали Соболь, посадили в тонированный автобус и увезли
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Dmitry Serebryakov / AP
«Зачем вы надели каски, чего вы боитесь? Я похожа на особо опасную преступницу? Кого вы боитесь? Девушку на 21-м дне голодовки?» – сказала Соболь сотрудникам МВД перед своим задержанием
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Dmitry Serebryakov / AP
Неделю назад, 27 июля, Соболь также была задержана, когда садилась в такси, чтобы ехать на несогласованную акцию к мэрии
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Dmitry Serebryakov / AP
В тот же день ее оштрафовали на 30 000 руб. за нарушение правил организации митинга. Арестовать Соболь не могут, поскольку у нее есть несовершеннолетний ребенок
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Первые иски о возмещении ущерба поданы к участникам прошедшей в центре столицы 27 июля акции протеста, сообщает агентство «Москва». Уточняется, что возмещения материального вреда, нанесенного транспортным предприятиям и городскому хозяйству, требуют ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги».
«Общий ущерб, понесенный коммерческими и некоммерческими учреждениями по результатам несанкционированных акций, ориентировочно составил более 100 млн руб.», – говорится в сообщении.
Исковые заявления о возмещении имущественного ущерба поданы к лицам, в отношении которых в соответствии с информацией прокуратуры Москвы возбуждены уголовные дела по ст. 212 УК. Иски направлены в Следственный комитет, поскольку он занимается расследованием дела о массовых беспорядках, которые якобы произошли 27 июля в столице.
В Москве 10 августа планируется пятая за месяц крупная протестная акция из-за выборов в Мосгордуму. Из четырех предыдущих только одна (20 июля) была согласована с властями, три другие (14 и 27 июля, а также 3 августа) закончились разгоном протестующих и массовыми задержаниями. Согласно данным «ОВД-инфо», на акции 27 июля были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001. МВД насчитало 1074 и 600 задержанных соответственно.
По итогам акции 27 июля заведено дело о массовых беспорядках, девять человек арестованы, еще один задержан.
Выборы в Мосгордуму должны состояться 8 сентября. Избирательная кампания уже несколько недель сопровождается скандалами – большинству оппозиционных кандидатов отказали в регистрации в качестве кандидатов, признав недействительными подписи избирателей в их поддержку.
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Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал на 10 000 руб. писателя Виктора Шендеровича за участие в не согласованной с мэрией Москвы акции протеста 27 июля, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Шендерович признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 20.2 ч.6.1 КоАП (участие в несегласованном митинге, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры).
Адвокат писателя Николай Зборошенко заявил агентству о планах обжаловать решение суда во всех инстанциях вплоть до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Писатель на акции протеста «реализовывал свое право на свободу мирных собраний», уточнил Зборошенко.
27 июля и 3 августа в центре столицы прошли не согласованные с мэрией акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным МВД, во время первой акции задержали 1074 человека за различные правонарушения, во время второй акции протеста – 600 человек. По итогам акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти. Фигурантами дела являются 12 человек, отмечал СКР.
Разгон митинга на Трубной площади. Фотографии
Иван Краснов / RTVI
После акции у мэрии Москвы протестующие собрались на Трубной площади. После первых слов Ивана Жданова (на фото) о том, что он видит перед собой свободных людей, полиция начала задержания
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Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно будет по ставке от 5% годовых, сообщила пресс-служба госбанка.
Снижение составит 1 процентный пункт. Программа действует при покупке жилья на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и в готовом доме. Воспользоваться предложением смогут семьи, у которых в период с 1 января 2018 г. до 1 марта 2023 г. родился второй или последующий ребенок.
Ранее Центробанк сообщил, что в июне средневзвешенная ставка ипотеки в России опустилась на 0,25 процентного пункта до 10,28% годовых. В мае она составила 10,53%, достигнув пиковых значений. В июне банки, по данным ЦБ, выдали 96 312 ипотечных кредитов – это на 11% больше, чем в мае, но на 20% меньше, чем в июне 2018 г.
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Директор Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Иван Жданов получил дополнительно 10 суток ареста. Об этом сообщил в Facebook глава его предвыборного штаба Борис Золотаревский. Жданов отбывал административный арест на 15 суток за организацию несогласованного мероприятия.
Среди всех задержанных на несогласованной акции протеста в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля Жданов получил самый большой срок ареста – 15 суток. Его задержали еще до начала митинга как одного из организаторов, ночью накануне акции его квартиру обыскали, а затем политика допросили.
Жданов пытался стать кандидатом в депутаты Мосгордумы, но, как и многие другие оппозиционеры, получил отказ в регистрации. В знак протеста Жданов со 2 августа объявил голодовку. Другой незарегистрированный кандидат в Мосгордуму – Любовь Соболь голодает в знак протеста с 13 июля.
Жданов не единственный оппозиционер, получивший новый срок ареста в тот день, когда его должны были освободить. Илья Яшин должен был выйти на свободу 8 августа, но получил уже третий арест подряд – также на 10 суток.