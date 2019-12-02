Деловая активность российских производителей достигла минимума 2009 года

В связи с этим компании не слишком оптимистичны относительно роста объемов производства в 2020 г. Уровень деловых ожиданий оказался минимальным за два года. Неуверенность в отношении перспектив отразилась на решениях по занятости – производители сокращали рабочие места самыми быстрыми темпами с мая.