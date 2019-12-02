Деловая активность российских производителей достигла минимума 2009 года
Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в ноябре опустился до 45,6 пункта после 47,2 пункта в октябре, достигнув минимального значения с мая 2009 г., говорится в исследовании IHS Markit. Значение индекса выше 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности, ниже – о ее замедлении.
Основная причина сокращения – дальнейшее падение объемов производства к середине IV квартала 2019 г. из-за ослабления спроса и потери клиентов. Темпы сокращения объемов производства ускорились и достигли максимальных более чем за 10 лет. Темпы сокращения объемов новых заказов также ускорились до максимальных с марта 2009 г.
В связи с этим компании не слишком оптимистичны относительно роста объемов производства в 2020 г. Уровень деловых ожиданий оказался минимальным за два года. Неуверенность в отношении перспектив отразилась на решениях по занятости – производители сокращали рабочие места самыми быстрыми темпами с мая.
Экономист компании IHS Markit Шиан Джонс прогнозирует, что производство продолжит замедляться в последнем квартале 2019 г. и в первые месяцы 2020 г. на фоне приглушенного внутреннего потребительского спроса.