Самозанятые заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов
С января по декабрь 2019 г. налоговым режимом для самозанятых уже воспользовались 330 000 человек, совокупно они заплатили в бюджет 1,06 млрд руб., заявил журналистам руководитель ФНС Михаил Мишустин. Совокупно самозанятые заработали 40,4 млрд руб., их средний доход на один чек составил 1078 руб.
Эксперимент должен продлиться до декабря 2028 г. Сейчас он проходит в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области. В декабре президент Владимир Путин подписал закон, распространяющий налог для самозанятых еще на 19 российских регионов. Закон вступит в силу с 1 января 2020 г.
По условиям эксперимента гражданин с годовым доходом до 2,4 млн руб., предоставляющий платные услуги и не нанимающий работников, может зарегистрироваться как самозанятый и платить государству при работе с людьми налог по ставке 4%, а при работе с компаниями – налог по ставке 6%.
По данным ФНС, чаще всего зарегистрировавшиеся самозанятые перевозят пассажиров (18%) и сдают в аренду квартиры (9,9%). Остальные занимаются консультированием (8,5%), строительством (7,2%), репетиторством (5,7%), маркетингом и рекламой (4,8%).