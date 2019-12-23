Ротенберг рассказал подробности ночного звонка Путину

По словам Ротенберга, он позвонил президенту после установки первой арки Крымского моста и сказал, что это могут сделать «только русские люди». «Во-первых это суперпрофессионалы. Это люди, которые любят Россию. Они это доказали своим трудом, потому что там помимо профессиональных способностей нужно было иметь что-то внутри, какой-то такой стержень, потому что условия [работы] были сложные»,- сказал Ротенберг.