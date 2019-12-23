Экономика

Ротенберг рассказал подробности ночного звонка Путину

Ведомости

Бизнесмен Аркадий Ротенберг рассказал подробности ночного звонка президенту России Владимиру Путину, о котором российский лидер упомянул во время открытия движения поездов по Крымскому мосту. Видео ответа бизнесмена опубликовала пресс-служба Крымского моста.

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Экономика

По словам Ротенберга, он позвонил президенту после установки первой арки Крымского моста и сказал, что это могут сделать «только русские люди». «Во-первых это суперпрофессионалы. Это люди, которые любят Россию. Они это доказали своим трудом, потому что там помимо профессиональных способностей нужно было иметь что-то внутри, какой-то такой стержень, потому что условия [работы] были сложные»,- сказал Ротенберг.

23 декабря Путин принял участие в открытии движения поездов по Крымскому мосту. О звонке Ротенберга он вспомнил в вагоне-ресторане, где присутствовали строители моста. По словам Путина, однажды ночью ему позвонил Ротенберг. «Основной руководитель [стройки моста], с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спрашиваю: «Ты что, выпил что ли?», – начал рассказывать Путин, но дальше трансляция из поезда прервалась.

Строительство моста началось в 2016 г. Он состоит из двух параллельных дорог – автомобильной с двумя полосами движения в каждую сторону и железнодорожной. Автомобильную часть завершили в мае 2018 г. Общая стоимость проекта достигает почти 230 млрд руб. Генеральным подрядчиком проекта стала компания Ротенберга «Стройгазмонтаж». 

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