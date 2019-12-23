Экономика

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Пока ездить по мосту будут только пассажирские поезда, старт грузовых перевозок запланирован на середину 2020 года
Александра Чунова
most.life

Президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, передает телеканал «Россия 24». Президент сел в поезд, на котором проехал из Керчи в Тамань. Вместе с министром транспорта Евгением Дитрихом и бизнесменом Аркадием Ротенбергом он прошел в кабину машиниста, а после пообщался с рабочими-мостовиками.

По Крымскому мосту поезд ехал примерно 15 минут. Одновременно с запуском движения по мосту заработали железнодорожные подъезды к нему со стороны Керчи и Тамани.

После поездки по Крымскому мосту Путин выступил на церемонии открытия, которая прошла на станции Тамань-Пассажирская. Он напомнил, что железнодорожное движение между Санкт-Петербургом и Севастополем было запущено 145 лет назад и прерывалось три раза — во время Октябрьской революции, Великой Отечественной войны и в 2014 г.

«Вы восстановили его (движение. – «Ведомости»), правда, по другому, но надежному, крепкому маршруту»

Владимир Путин
президент России

Пока по Крымскому мосту будут ездить только пассажирские поезда. Первый отправился из Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00 мск и прибудет в Севастополь 25 декабря в 9:25 мск. Грузовые поезда планируется запустить в июне 2020 г.

Продажи билетов на пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым начались уже 8 ноября. Билет на поезд из Москвы в Симферополь стоит от 2900 руб., из Санкт-Петербурга в Севастополь – от 3500 руб. По словам Дитриха, загруженность поездов в Крым на новогодние праздники высокая — 73-75%.

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Крымский мост начали строить в 2016 г. Он состоит из двух параллельных дорог — автомобильной с двумя полосами движения в каждую сторону и железнодорожной. Автомобильная часть была завершена в мае 2018 г. Общая стоимость проекта достигает почти 230 млрд руб. Генеральным подрядчиком проекта стала компания Ротенберга «Стройгазмонтаж». 

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