Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

После поездки по Крымскому мосту Путин выступил на церемонии открытия, которая прошла на станции Тамань-Пассажирская. Он напомнил, что железнодорожное движение между Санкт-Петербургом и Севастополем было запущено 145 лет назад и прерывалось три раза — во время Октябрьской революции, Великой Отечественной войны и в 2014 г.