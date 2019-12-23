Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, передает телеканал «Россия 24». Президент сел в поезд, на котором проехал из Керчи в Тамань. Вместе с министром транспорта Евгением Дитрихом и бизнесменом Аркадием Ротенбергом он прошел в кабину машиниста, а после пообщался с рабочими-мостовиками.
По Крымскому мосту поезд ехал примерно 15 минут. Одновременно с запуском движения по мосту заработали железнодорожные подъезды к нему со стороны Керчи и Тамани.
После поездки по Крымскому мосту Путин выступил на церемонии открытия, которая прошла на станции Тамань-Пассажирская. Он напомнил, что железнодорожное движение между Санкт-Петербургом и Севастополем было запущено 145 лет назад и прерывалось три раза — во время Октябрьской революции, Великой Отечественной войны и в 2014 г.
«Вы восстановили его (движение. – «Ведомости»), правда, по другому, но надежному, крепкому маршруту»
Пока по Крымскому мосту будут ездить только пассажирские поезда. Первый отправился из Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00 мск и прибудет в Севастополь 25 декабря в 9:25 мск. Грузовые поезда планируется запустить в июне 2020 г.
Продажи билетов на пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым начались уже 8 ноября. Билет на поезд из Москвы в Симферополь стоит от 2900 руб., из Санкт-Петербурга в Севастополь – от 3500 руб. По словам Дитриха, загруженность поездов в Крым на новогодние праздники высокая — 73-75%.
Крымский мост начали строить в 2016 г. Он состоит из двух параллельных дорог — автомобильной с двумя полосами движения в каждую сторону и железнодорожной. Автомобильная часть была завершена в мае 2018 г. Общая стоимость проекта достигает почти 230 млрд руб. Генеральным подрядчиком проекта стала компания Ротенберга «Стройгазмонтаж».