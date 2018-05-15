Путин проехал по Крымскому мосту на «Камазе»

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Президент России Владимир Путин сегодня проехал по Крымскому мосту за рулем строительного «Камаза».

Движение грузовика с номером Н082ЕН во главе колонны строительной техники началось в 14.48 мск и займет примерно 20 минут. Рядом с Путиным в кабине находится начальник строительства Крымского моста Александр Островский, руководитель «СГМ-Мост» - «дочки» генподрядчика строительства «Стройгазмонтажа».

Движение колонны из 36 автомобилей по 19-километровому мосту началось со стороны Тамани. После прибытия на берег Крыма в Керчи запланирован митинг и концерт для строителей.

По решению Минтранса, пока по Крымскому мосту смогут ездить только легковые автомобили и автобусы, грузовой транспорт пойдет по нему уже осенью. Автодорожная часть Крымского моста рассчитана на круглогодичный пропуск до 40 000 автомобилей в сутки - как легковых, так и грузовых. Для движения будут открыты по две полосы в каждую сторону — из Краснодарского края в Крым и обратно.