Лидеры стран ЕС хотят выпустить общие бонды для борьбы с коронавирусом

Общий долговой инструмент должен выпустить некий европейский институт, говорится в письме. Размер эмиссии и срок погашения должны быть достаточно большими, чтобы он был эффективным и чтобы избежать рисков, связанных с его пролонгацией. Также лидеры стран призвали ЕС изучить другие возможные инструменты, например «специальное финансирование затрат, связанных с коронавирусом, в бюджете ЕС» в 2020‒2021 гг.