Лидеры стран ЕС хотят выпустить общие бонды для борьбы с коронавирусом
Руководители девяти стран Евросоюза призвали блок создать «общий долговой инструмент», чтобы привлечь средства для борьбы с коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на их письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю.
Среди авторов письма – лидеры Франции, Италии, Испании, Португалии, Ирландии, Люксембурга, Словении, Бельгии и Греции.
Письмо датировано 25 марта. Накануне министры стран еврозоны не смогли договориться о совместной эмиссии евробондов. 26 марта лидеры стран ЕС проведут видеоконференцию, чтобы снова обсудить борьбу с коронавирусом.
Общий долговой инструмент должен выпустить некий европейский институт, говорится в письме. Размер эмиссии и срок погашения должны быть достаточно большими, чтобы он был эффективным и чтобы избежать рисков, связанных с его пролонгацией. Также лидеры стран призвали ЕС изучить другие возможные инструменты, например «специальное финансирование затрат, связанных с коронавирусом, в бюджете ЕС» в 2020‒2021 гг.