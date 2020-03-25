Moody’s ухудшило прогноз роста российской экономики до 0,5%
Международное рейтинговое агентство Moody’s снизило свой прогноз роста российского ВВП в этом году с февральского 1,5% до 0,5%, говорится в отчете организации. Эксперты агентства также ожидают небольшой дефицит российского бюджета в 2020 г., ранее они прогнозировали профицит в размере 1,5% ВВП.
При ценах на нефть около $30 за баррель до конца 2020 г., Moody's прогнозирует большее замедление роста в условиях слабого внешнего спроса и ужесточения денежно-кредитной политики в ответ на ослабление рубля.
12 марта председатель Счетной палаты Алексей Кудрин представил два сценария развития российской экономики, каждый из которых предусматривает дефицит бюджета и сокращение инвестиций. При цене на нефть в $35/барр. и среднегодовом курсе доллара в 72 руб. рост экономики будет «около нуля». Если же баррель нефти будет стоить $40, ситуация «будет чуть лучше», но рост экономики все равно будет ниже 1,9%, прогнозируемых Минэкономразвития, считает Кудрин. Министр финансов Антон Силуанов не согласился с прогнозами Кудрина, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что точку зрения главы Счетной палаты надо рассматривать в комплексе с оценками правительства и статистических ведомств.
Цены на нефть обрушились 9 марта. Сырье марки Brent подешевело на 30% еще на открытии торгов. После случился обвал курса рубля. Это произошло из-за провала сделки ОПЕК+ об уменьшении добычи нефти. Переговоры стран-экспортеров 6 марта завершились провалом, сторонам не удалось договориться о продлении или заключении нового соглашения с Россией. Сделка перестанет действовать с 1 апреля.