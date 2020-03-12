Кудрин дал прогноз развития России при нынешних ценах на нефть
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин дал прогноз развития российской экономики при нынешних ценах на нефть, сообщает «Интерфакс». По словам Кудрина, при цене на нефть в $35 за баррель и среднегодовом курсе в 72 руб. за доллар выпадающие доходы федерального бюджета составят около 3 трлн руб., а дефицит по итогам года будет чуть меньше 2% ВВП. В этом случае рост экономики будет «около нуля» вместо прогнозируемых Минэкономразвития 1,9%.
При среднегодовой цене нефти в $40 за баррель, по словам Кудрина, ситуация «будет чуть лучше», однако рост ВВП также будет значительно ниже прогноза в начале года. Также неизбежен дефицит бюджета и сокращение инвестиций по сравнению с 2019 г. «Это новые реалии», – резюмировал председатель Счетной палаты. По его словам, ближайшие два месяца покажут, по какому сценарию пойдет вся мировая экономика – например, будут ли купированы риски, связанные с коронавирусом.
Также Кудрин предупреждает, что Россия может столкнуться с ростом уровня бедности.
По словам Кудрина, прогноз Минэкономразвития на этот год безнадежно устарел. «Нужно исходить из новых реалий, и, конечно, сегодня трудно предсказать, какой основной сценарий будет в этом году», – добавил Кудрин.
9 марта в мире обрушились цены на нефть. Сырье марки Brent подешевело на 30% еще на открытии торгов. К концу дня котировки скорректировались до $34,36 (-24%). Это произошло из-за провала сделки ОПЕК+ об уменьшении добычи нефти. Переговоры стран-экспортеров 6 марта завершились провалом, сторонам не удалось договориться о продлении или заключении нового соглашения с Россией. Сделка перестанет действовать с 1 апреля.