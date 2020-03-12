Кудрин дал прогноз развития России при нынешних ценах на нефть

При среднегодовой цене нефти в $40 за баррель, по словам Кудрина, ситуация «будет чуть лучше», однако рост ВВП также будет значительно ниже прогноза в начале года. Также неизбежен дефицит бюджета и сокращение инвестиций по сравнению с 2019 г. «Это новые реалии», – резюмировал председатель Счетной палаты. По его словам, ближайшие два месяца покажут, по какому сценарию пойдет вся мировая экономика – например, будут ли купированы риски, связанные с коронавирусом.



Также Кудрин предупреждает, что Россия может столкнуться с ростом уровня бедности.