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Кудрин дал прогноз развития России при нынешних ценах на нефть

Федеральный бюджет будет дефицитным, рост экономики обнулится, а число бедных, возможно, вырастет
Артем Гирш
Андрей Епихин / ТАСС

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин дал прогноз развития российской экономики при нынешних ценах на нефть, сообщает «Интерфакс». По словам Кудрина, при цене на нефть в $35 за баррель и среднегодовом курсе в 72 руб. за доллар выпадающие доходы федерального бюджета составят около 3 трлн руб., а дефицит по итогам года будет чуть меньше 2% ВВП. В этом случае рост экономики будет «около нуля» вместо прогнозируемых Минэкономразвития 1,9%.

При среднегодовой цене нефти в $40 за баррель, по словам Кудрина, ситуация «будет чуть лучше», однако рост ВВП также будет значительно ниже прогноза в начале года. Также неизбежен дефицит бюджета и сокращение инвестиций по сравнению с 2019 г. «Это новые реалии», – резюмировал председатель Счетной палаты. По его словам, ближайшие два месяца покажут, по какому сценарию пойдет вся мировая экономика – например, будут ли купированы риски, связанные с коронавирусом.

Также Кудрин предупреждает, что Россия может столкнуться с ростом уровня бедности.

По словам Кудрина, прогноз Минэкономразвития на этот год безнадежно устарел. «Нужно исходить из новых реалий, и, конечно, сегодня трудно предсказать, какой основной сценарий будет в этом году», – добавил Кудрин.

9 марта в мире обрушились цены на нефть. Сырье марки Brent подешевело на 30% еще на открытии торгов. К концу дня котировки скорректировались до $34,36 (-24%). Это произошло из-за провала сделки ОПЕК+ об уменьшении добычи нефти. Переговоры стран-экспортеров 6 марта завершились провалом, сторонам не удалось договориться о продлении или заключении нового соглашения с Россией. Сделка перестанет действовать с 1 апреля.

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