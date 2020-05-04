Дворкович спрогнозировал основной удар экономического кризиса на июнь – июль

По прогнозу развития ситуации в мировой экономике в условиях пандемии коронавируса, выпущенному в середине апреля Международным валютным фондом, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году. При этом всплеска безработицы в России фонд не ожидает – она вырастет с 4,6% в 2019 г. до 4,9% в 2020 г. Уже в следующем году экономический рост в России возобновится и составит 3,5%, что на 1,5 п. п. больше предыдущего прогноза фонда. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин ранее прогнозировал, что по итогам 2020 г. российская экономика сократится на 3–5%, а при пессимистичном сценарии – на 8%.