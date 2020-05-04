Дворкович спрогнозировал основной удар экономического кризиса на июнь – июль
Экономический кризис только начинается и ближайшие месяцы будут достаточно тяжелыми, заявил в интервью РБК председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. «По резидентам “Сколково” мы тоже видим, что основные проблемы начнутся не прямо сейчас, не в ближайшие несколько дней, а примерно в июне – июле», – сказал бывший вице-премьер. По его словам, именно на первые два месяца лета планируется сфокусировать основную поддержку компаний.
По мнению Дворковича, после кризиса компании, власти и население станут более консервативными и менее рискованными, «будут копить резервы». Результатом станет более сильная концентрация бизнеса. а экономика станет менее конкурентной, считает председатель «Сколково».
Бывший вице-премьер также предупредил о риске появления «экономических островов» – чрезмерной локализации производства без учета эффективности и с разрывом цепочек поставок. При этом Дворкович выразил надежду на то, что власти и банки разных стран будут препятствовать возникновению «избыточных барьеров».
По прогнозу развития ситуации в мировой экономике в условиях пандемии коронавируса, выпущенному в середине апреля Международным валютным фондом, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году. При этом всплеска безработицы в России фонд не ожидает – она вырастет с 4,6% в 2019 г. до 4,9% в 2020 г. Уже в следующем году экономический рост в России возобновится и составит 3,5%, что на 1,5 п. п. больше предыдущего прогноза фонда. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин ранее прогнозировал, что по итогам 2020 г. российская экономика сократится на 3–5%, а при пессимистичном сценарии – на 8%.