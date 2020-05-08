Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Минфин раскрыл потери бюджета от падения цены на нефть в мае

Ведомости

В бюджете на 2020 г. заложена цена на нефть в $42,45 за баррель, но с марта котировки нефти Urals начали падать. В апреле, по расчетам Минэкономразвития (на основе данных Argus), средняя цена нефти марки Urals на европейской рынке была чуть выше $16 за баррель, а в начале мая выросла до $24,7 за баррель.

Из-за падения цен на нефть российский бюджет в мае недополучит 190,1 млрд руб. нефтегазовых доходов, прогнозирует Минфин. В апреле Минфин ожидал существенно меньших потерь от падения цены на нефть – около 56 млрд руб. Но недополученные за месяц нефтегазовые доходы оказались чуть выше прогноза (на 3 млрд руб.). За весь 2020 г. доходы бюджета будут примерно на 4 трлн руб. меньше, чем планировалось, в том числе минус 1,5 трлн нефтегазовых доходов (по сравнению с их базовым уровнем), говорил в интервью «Ведомостям» министр финансов Антон Силуанов.

По бюджетному правилу нефтегазовые доходы при цене нефти выше базовой ($42,4 за баррель) идут в фонд национального благосостояния (ФНБ), при цене ниже – Центробанк продает валюту из фонда для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов. В апреле на это будет направлено 193,1 млрд руб., сообщил Минфин, ежедневно ЦБ будет продавать валюту на 11,4 млрд руб. (или около $150 млн). В апреле из ФНБ было продано 77,8 млрд руб. (или около $1 млрд). Помимо операций по бюджетному правилу ЦБ продает валюту и по сделке продажи Сбербанка правительству. Всего с 10 марта ЦБ продал на рынке более $7,1 млрд.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных