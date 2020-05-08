Минфин раскрыл потери бюджета от падения цены на нефть в мае
В бюджете на 2020 г. заложена цена на нефть в $42,45 за баррель, но с марта котировки нефти Urals начали падать. В апреле, по расчетам Минэкономразвития (на основе данных Argus), средняя цена нефти марки Urals на европейской рынке была чуть выше $16 за баррель, а в начале мая выросла до $24,7 за баррель.
Из-за падения цен на нефть российский бюджет в мае недополучит 190,1 млрд руб. нефтегазовых доходов, прогнозирует Минфин. В апреле Минфин ожидал существенно меньших потерь от падения цены на нефть – около 56 млрд руб. Но недополученные за месяц нефтегазовые доходы оказались чуть выше прогноза (на 3 млрд руб.). За весь 2020 г. доходы бюджета будут примерно на 4 трлн руб. меньше, чем планировалось, в том числе минус 1,5 трлн нефтегазовых доходов (по сравнению с их базовым уровнем), говорил в интервью «Ведомостям» министр финансов Антон Силуанов.
По бюджетному правилу нефтегазовые доходы при цене нефти выше базовой ($42,4 за баррель) идут в фонд национального благосостояния (ФНБ), при цене ниже – Центробанк продает валюту из фонда для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов. В апреле на это будет направлено 193,1 млрд руб., сообщил Минфин, ежедневно ЦБ будет продавать валюту на 11,4 млрд руб. (или около $150 млн). В апреле из ФНБ было продано 77,8 млрд руб. (или около $1 млрд). Помимо операций по бюджетному правилу ЦБ продает валюту и по сделке продажи Сбербанка правительству. Всего с 10 марта ЦБ продал на рынке более $7,1 млрд.