Минфин раскрыл потери бюджета от падения цены на нефть в мае

По бюджетному правилу нефтегазовые доходы при цене нефти выше базовой ($42,4 за баррель) идут в фонд национального благосостояния (ФНБ), при цене ниже – Центробанк продает валюту из фонда для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов. В апреле на это будет направлено 193,1 млрд руб., сообщил Минфин, ежедневно ЦБ будет продавать валюту на 11,4 млрд руб. (или около $150 млн). В апреле из ФНБ было продано 77,8 млрд руб. (или около $1 млрд). Помимо операций по бюджетному правилу ЦБ продает валюту и по сделке продажи Сбербанка правительству. Всего с 10 марта ЦБ продал на рынке более $7,1 млрд.