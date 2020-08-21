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Ростуризм подвел итоги первого дня программы кешбэка за туры по России

Ведомости

Портал мирпутешествий.рф, на котором 21 августа стартовала распродажа туров по России с кешбэком, посетили около 200 000 человек, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Первая покупка была совершена на третьей минуте после начала программы, а за несколько часов туров было куплено более чем на 150 млн руб. Сейчас динамика посещений сайта с каждым часом растет. На текущий момент мирпутешествий.рф посетило 200 000 человек», ‒ сказала Догузова.

По данным Ngenix, с полуночи до 17 часов по московскому времени сайт посетили с более чем 200 000 уникальных IP-адресов. 

Наибольшей популярностью по просмотрам на сайте пользуются города Золотого кольца, регионы вдоль Волги ‒ Нижегородская и Самарская области, Татарстан, а также другие регионы центральной России. 

Большое количество запросов наблюдается по югу России, оздоровительным курортам Кавказа и Урала, а также по Дальнему Востоку, где продолжается пляжный сезон. 

Программа по возврату средств за туры по России продлится до 28 августа. В течение предстоящей недели россияне смогут приобрести путевку в любой регион страны и отправиться в путешествие до конца 2020 г., при этом получив возврат средств за тур от 5000 до 15 000 руб. Поездки в Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Калининградскую область и на Алтай будут доступны с 1 октября до конца года. 

По правилам программы тур или проживание в гостинице должны быть оплачены картой «Мир», продолжительность поездки должна составлять не менее 4 ночей, а стоимость ‒ не менее 25 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных