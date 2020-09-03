Россия заняла 23-е место в новом рейтинге качества элит
Исследователи швейцарского университета Санкт-Галлен и Московской школы управления «Сколково» совместно с учеными и институтами разработали индекс качества элит, демонстрирующий, как поведение представителей этого класса и их подходы к формированию благосостояния влияют на развитие стран. Индекс российской элиты составил 48,9 (максимальный у Сингапура – 68,5).
«Россия заняла 23-е место из 32 стран, отранжированных исследователями по качеству элит в порядке убывания – выше Индии, Бразилии и ЮАР», – следует из пресс-релиза к докладу на сайте «Сколково». При этом Россия стоит в рейтинге ниже, чем Казахстан, Индонезия и Мексика.
При оценке учитывались экономическая и политическая ценность и власть элиты разных стран. Индекс отражает так называемый «показатель благосостояния», то есть деятельность по созданию и перераспределению ценности от одной группы людей к другой, уровень власти элит, а также их способность настаивать на собственных предпочтениях и бизнес-моделях через институциональные механизмы страны.
Отмечается, что в России наблюдается «значительный разброс» между показателями, которые учитывались при подсчете индекса. Так, по одной части критериев страна попала в первую десятку государств, а по другой – во вторую.
В ходе исследования эксперты высоко оценили макроэкономическую политику России: уровень инфляции, отношение госдолга к ВВП, налоговую политику, конкурентоспособность банковской системы. Однако одной из главных проблем является низкий уровень доверия между государством, гражданами и бизнесом, считают президент бизнес-школы «Сколково» Андрей Шаронов и ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов.
Самое высокое качество элит в Сингапуре, показало исследование. В топ-5 рейтинга вошли также Швейцария (64,9), Германия (64,2), Великобритания (63,9) и США (63,4). На последнем месте – Египет (40).