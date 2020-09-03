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Россия заняла 23-е место в новом рейтинге качества элит

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Исследователи швейцарского университета Санкт-Галлен и Московской школы управления «Сколково» совместно с учеными и институтами разработали индекс качества элит, демонстрирующий, как поведение представителей этого класса и их подходы к формированию благосостояния влияют на развитие стран. Индекс российской элиты составил 48,9 (максимальный у Сингапура – 68,5).

«Россия заняла 23-е место из 32 стран, отранжированных исследователями по качеству элит в порядке убывания – выше Индии, Бразилии и ЮАР», – следует из пресс-релиза к докладу на сайте «Сколково». При этом Россия стоит в рейтинге ниже, чем Казахстан, Индонезия и Мексика.

При оценке учитывались экономическая и политическая ценность и власть элиты разных стран. Индекс отражает так называемый «показатель благосостояния», то есть деятельность по созданию и перераспределению ценности от одной группы людей к другой, уровень власти элит, а также их способность настаивать на собственных предпочтениях и бизнес-моделях через институциональные механизмы страны.

Отмечается, что в России наблюдается «значительный разброс» между показателями, которые учитывались при подсчете индекса. Так, по одной части критериев страна попала в первую десятку государств, а по другой – во вторую.

В ходе исследования эксперты высоко оценили макроэкономическую политику России: уровень инфляции, отношение госдолга к ВВП, налоговую политику, конкурентоспособность банковской системы. Однако одной из главных проблем является низкий уровень доверия между государством, гражданами и бизнесом, считают президент бизнес-школы «Сколково» Андрей Шаронов и ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов.

Самое высокое качество элит в Сингапуре, показало исследование. В топ-5 рейтинга вошли также Швейцария (64,9), Германия (64,2), Великобритания (63,9) и США (63,4). На последнем месте – Египет (40).

Ранее по теме: В России вновь сменился лидер в рейтинге богатейших бизнесменов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных