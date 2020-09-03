Россия заняла 23-е место в новом рейтинге качества элит

При оценке учитывались экономическая и политическая ценность и власть элиты разных стран. Индекс отражает так называемый «показатель благосостояния», то есть деятельность по созданию и перераспределению ценности от одной группы людей к другой, уровень власти элит, а также их способность настаивать на собственных предпочтениях и бизнес-моделях через институциональные механизмы страны.