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В России вновь сменился лидер в рейтинге богатейших бизнесменов

Ведомости

Основной владелец и президент «Норникеля» Владимир Потанин снова оказался на первом месте в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Издание оценивает его состояние в $24 млрд, в то время как у семьи сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова,предыдущего лидера рейтинга, ‒ $23,8 млрд. 

Как отмечает издание, Потанину помогает «благоприятная международная конъюнктура». В частности, сохранение карантинных мер в странах, где работают главные конкуренты «Норникеля», ‒ Бразилии, Чили и Австралии. Из-за этого в последние дни бумаги «Норникеля» растут: сейчас они торгуются на уровне 20 150 руб. за акцию (к 14.00 мск), на закрытии 28 августа они торговались по 19 364 руб. за бумагу. На третьей строчке по прежнему находится основной владелец НЛМК Владимир Лисин с состоянием в $22,6 млрд. 

В начале августа аналогичный рейтинг неожиданно возглавила семья сенатора Керимова, поднявшись с 13-й строчки. Это произошло после того, как цены на золото достигли рекордных за всю историю  значений ‒ $2043 за унцию. Из-за этого состояние семьи Керимова за полдня увеличилось на $1,7 млрд до $24,7 млрд. 

Основную часть состояния семьи Керимова составляет золотодобывающая компания «Полюс», основным владельцем которой является сын Керимова ‒ Саид. В середине июля издание сообщало, что из всех участников российского рейтинга семья Керимова за время пандемии разбогатела больше остальных ‒ с $10 млрд до $18,5 млрд.

Ранее по теме: Самые богатые российские бизнесмены. Рейтинг Forbes за 2020 год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных