В России вновь сменился лидер в рейтинге богатейших бизнесменов

Как отмечает издание, Потанину помогает «благоприятная международная конъюнктура». В частности, сохранение карантинных мер в странах, где работают главные конкуренты «Норникеля», ‒ Бразилии, Чили и Австралии. Из-за этого в последние дни бумаги «Норникеля» растут: сейчас они торгуются на уровне 20 150 руб. за акцию (к 14.00 мск), на закрытии 28 августа они торговались по 19 364 руб. за бумагу. На третьей строчке по прежнему находится основной владелец НЛМК Владимир Лисин с состоянием в $22,6 млрд.