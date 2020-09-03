Титов попросил продлить меры поддержки бизнеса на 2021 год

Титов предложил до конца 2021 г. продлить для малого и среднего бизнеса (МСБ) из пострадавших отраслей отсрочку по налогам и взносам, срок уплаты которых наступает в этом году. Сейчас такие отсрочки в основном действуют до конца 2020 г. Также бизнес-омбудсмен попросил распространить эту отсрочку на предприятия, которые не входят в перечень пострадавших, но чья выручка снизилась на 30% за второй и третий квартал 2020 г. по сравнению с выручкой за два предшествующих квартала.