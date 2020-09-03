Титов попросил продлить меры поддержки бизнеса на 2021 год
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с просьбой продлить несколько антикризисных мер поддержки бизнеса в связи с ситуацией, сложившейся на фоне пандемии коронавируса, сообщает РБК. По словам Титова, 67% компаний в России отметили снижение спроса на свои товары и услуги.
Титов предложил до конца 2021 г. продлить для малого и среднего бизнеса (МСБ) из пострадавших отраслей отсрочку по налогам и взносам, срок уплаты которых наступает в этом году. Сейчас такие отсрочки в основном действуют до конца 2020 г. Также бизнес-омбудсмен попросил распространить эту отсрочку на предприятия, которые не входят в перечень пострадавших, но чья выручка снизилась на 30% за второй и третий квартал 2020 г. по сравнению с выручкой за два предшествующих квартала.
Кроме того, в письме Титов выступил за продление на 3–6 месяцев возможности МСБ по оформлению кредитных каникул. Также он попросил на полгода продлить мораторий на банкротства компаний МСБ или предусмотреть упрощенную процедуру банкротства для предприятий, пострадавших от последствий пандемии.
Ранее Титов сообщил, что 40,5% предпринимателей считают, что не смогут восстановить бизнес и выполнить обязательства перед государством по уплате долгов. При этом наибольшие опасения бизнеса вызывает необходимость уплаты налогов в конце текущего года.
Ранее в августе стало известно, что российское правительство выделило 1,25 трлн руб. из резервного фонда на предотвращение негативного влияния на развитие отраслей экономики и устранение последствий, вызванных распространением коронавирусной инфекции.