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Титов попросил продлить меры поддержки бизнеса на 2021 год

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Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с просьбой продлить несколько антикризисных мер поддержки бизнеса в связи с ситуацией, сложившейся на фоне пандемии коронавируса, сообщает РБК. По словам Титова, 67% компаний в России отметили снижение спроса на свои товары и услуги.

Титов предложил до конца 2021 г. продлить для малого и среднего бизнеса (МСБ) из пострадавших отраслей отсрочку по налогам и взносам, срок уплаты которых наступает в этом году. Сейчас такие отсрочки в основном действуют до конца 2020 г. Также бизнес-омбудсмен попросил распространить эту отсрочку на предприятия, которые не входят в перечень пострадавших, но чья выручка снизилась на 30% за второй и третий квартал 2020 г. по сравнению с выручкой за два предшествующих квартала.

Кроме того, в письме Титов выступил за продление на 3–6 месяцев возможности МСБ по оформлению кредитных каникул. Также он попросил на полгода продлить мораторий на банкротства компаний МСБ или предусмотреть упрощенную процедуру банкротства для предприятий, пострадавших от последствий пандемии.

Ранее Титов сообщил, что 40,5% предпринимателей считают, что не смогут восстановить бизнес и выполнить обязательства перед государством по уплате долгов. При этом наибольшие опасения бизнеса вызывает необходимость уплаты налогов в конце текущего года.

Ранее в августе стало известно, что российское правительство выделило 1,25 трлн руб. из резервного фонда на предотвращение негативного влияния на развитие отраслей экономики и устранение последствий, вызванных распространением коронавирусной инфекции.

Ранее по теме: Правительство выделило 1,25 трлн рублей на восстановление экономики

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных