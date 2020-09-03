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На границе между Белоруссией и странами ЕС застряли более 570 фур

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Более 570 грузовиков не могут пересечь границу между Белоруссией и некоторыми странами Евросоюза, пишет «Sputnik Беларусь» со ссылкой на данные белорусского Государственного пограничного комитета (ГПК).

Как отмечает издание, очереди на границе с Литвой и Латвией начали формироваться в субботу, во вторник число застрявших большегрузов немного сократилось, но на утро четверга их количество превысило 570. Наибольшее число грузовиков скопилось у пункта пропуска «Бенякони» на белорусского-литовской границе (140), больше 100 грузовиков застряли в «Каменном логе».

Ранее также образовались очереди на нескольких пунктах пропуска на границе между Белоруссией и Польшей, но сейчас грузовики не испытывают проблем при передвижении в этом направлении. Причину, по которой большегрузы испытывают проблемы с выездом в некоторые страны Евросоюза из Белоруссии, издание не называет.

Ранее Латвия, Эстония и Литва объявили о запрете на въезд в свои страны 30 представителям властей Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко. Причиной запрета стали обвинения в фальсификации итогов президентских выборов и насилие в отношении демонстрантов. Накануне Белоруссия ввела ответные санкции.

Ранее по теме: Белоруссия утвердила ответные санкции в отношении стран Прибалтики

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных