На границе между Белоруссией и странами ЕС застряли более 570 фур
Более 570 грузовиков не могут пересечь границу между Белоруссией и некоторыми странами Евросоюза, пишет «Sputnik Беларусь» со ссылкой на данные белорусского Государственного пограничного комитета (ГПК).
Как отмечает издание, очереди на границе с Литвой и Латвией начали формироваться в субботу, во вторник число застрявших большегрузов немного сократилось, но на утро четверга их количество превысило 570. Наибольшее число грузовиков скопилось у пункта пропуска «Бенякони» на белорусского-литовской границе (140), больше 100 грузовиков застряли в «Каменном логе».
Ранее также образовались очереди на нескольких пунктах пропуска на границе между Белоруссией и Польшей, но сейчас грузовики не испытывают проблем при передвижении в этом направлении. Причину, по которой большегрузы испытывают проблемы с выездом в некоторые страны Евросоюза из Белоруссии, издание не называет.
Ранее Латвия, Эстония и Литва объявили о запрете на въезд в свои страны 30 представителям властей Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко. Причиной запрета стали обвинения в фальсификации итогов президентских выборов и насилие в отношении демонстрантов. Накануне Белоруссия ввела ответные санкции.