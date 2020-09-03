На границе между Белоруссией и странами ЕС застряли более 570 фур

Ранее также образовались очереди на нескольких пунктах пропуска на границе между Белоруссией и Польшей, но сейчас грузовики не испытывают проблем при передвижении в этом направлении. Причину, по которой большегрузы испытывают проблемы с выездом в некоторые страны Евросоюза из Белоруссии, издание не называет.