Вице-премьер Борисов не ждет второй волны ограничений для экономики из-за COVID-19
Карантинные ограничения в промышленности из-за коронавируса, скорее всего, не повторятся, заявил вице-премьер Юрий Борисов, выступая на Столыпинском форуме в Москве, пишет «Интерфакс».
«Есть основания полагать, специалисты, по крайней мере, так говорят, что мы избежим второй волны эпидемии и таких серьезных карантинных ограничений, которые парализовали, по сути дела, нашу промышленность на рубеже марта, апреля, мая», ‒ сказал вице-премьер, выступая на пленарной сессии «Иммунная система мировой экономики». По его словам, Россия «достаточно комфортно» прошла через подъем заболеваемости COVID-19, а меры, которые предприняли правительство, Минздрав и Роспотребнадзор, дали свои результаты.
Он отметил, что располагает обнадеживающей статистикой, которая показывает, что ситуация в экономике «не критична». По словам вице-премьера, «темпы восстановления различных отраслей впечатляют» и дают основания считать, «что мы выберемся из этой ситуации».
Всего на 3 сентября число случаев заражения COVID-19 в стране составляет более 1 млн. За весь период от коронавируса в России вылечились более 821 000 человек. Общее число умерших превысило 17 000.