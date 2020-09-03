Вице-премьер Борисов не ждет второй волны ограничений для экономики из-за COVID-19

«Есть основания полагать, специалисты, по крайней мере, так говорят, что мы избежим второй волны эпидемии и таких серьезных карантинных ограничений, которые парализовали, по сути дела, нашу промышленность на рубеже марта, апреля, мая», ‒ сказал вице-премьер, выступая на пленарной сессии «Иммунная система мировой экономики». По его словам, Россия «достаточно комфортно» прошла через подъем заболеваемости COVID-19, а меры, которые предприняли правительство, Минздрав и Роспотребнадзор, дали свои результаты.