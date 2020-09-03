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Вице-премьер Борисов не ждет второй волны ограничений для экономики из-за COVID-19

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Карантинные ограничения в промышленности из-за коронавируса, скорее всего, не повторятся, заявил вице-премьер Юрий Борисов, выступая на Столыпинском форуме в Москве, пишет «Интерфакс».

«Есть основания полагать, специалисты, по крайней мере, так говорят, что мы избежим второй волны эпидемии и таких серьезных карантинных ограничений, которые парализовали, по сути дела, нашу промышленность на рубеже марта, апреля, мая», ‒ сказал вице-премьер, выступая на пленарной сессии «Иммунная система мировой экономики». По его словам, Россия «достаточно комфортно» прошла через подъем заболеваемости COVID-19, а меры, которые предприняли правительство, Минздрав и Роспотребнадзор, дали свои результаты.

Он отметил, что располагает обнадеживающей статистикой, которая показывает, что ситуация в экономике «не критична». По словам вице-премьера, «темпы восстановления различных отраслей впечатляют» и дают основания считать, «что мы выберемся из этой ситуации».

Всего на 3 сентября число случаев заражения COVID-19 в стране составляет более 1 млн. За весь период от коронавируса в России вылечились более 821 000 человек. Общее число умерших превысило 17 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных