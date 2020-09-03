ООН ожидает обнищания 47 млн женщин из-за коронавируса

«По данным ООН, к 2021 году на 100 мужчин, живущих в крайней нищете (менее чем на два доллара в день), будет приходиться 118 женщин, оказавшихся в таких же условиях», — рассказали в ООН. По новым прогнозам экспертов, уровень бедности среди женщин восстановится до значений, которые были до начала пандемии, не раньше 2030 г.