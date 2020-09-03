Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

ООН ожидает обнищания 47 млн женщин из-за коронавируса

Ведомости

47 млн женщин и девочек в мире, преимущественно в странах Африки и Южной Азии, окажутся за чертой бедности в связи с пандемией коронавирусной инфекции, указано в сообщении Организации объединенных наций (ООН). Отмечается, что в период с 2019 по 2021 гг. уровень бедности среди женского населения должен был снизиться на 2,7%, однако теперь он вырастет на 9,1%.

«По данным ООН, к 2021 году на 100 мужчин, живущих в крайней нищете (менее чем на два доллара в день), будет приходиться 118 женщин, оказавшихся в таких же условиях», — рассказали в ООН. По новым прогнозам экспертов, уровень бедности среди женщин восстановится до значений, которые были до начала пандемии, не раньше 2030 г.

Глава структуры «ООН-женщины» Фумзиле Мламбо-Нгкука пояснила, что стабильность женской занятости на 19% ниже мужской. Доход и накопления женщин при этом также меньше. Кроме того, в сферах, наиболее пострадавших в связи с пандемией, например, ресторанном бизнесе, туризме, предоставлении услуг по дому, работает больше женщин, нежели мужчин.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала пандемией вспышку коронавируса, обнаруженную в китайской провинции Ухань в конце декабря. По данным университета Джонса Хопкинса на 3 сентября, число случаев заражения в мире превысило 26 млн человек, более 863 тыс. пациентов скончались.

Ранее по теме: Путин заявил о прохождении пика проблем в российской экономике

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных