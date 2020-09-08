Россиян предупредили о возможном росте цен на подсолнечное масло и семечки

Средняя цена на подсолнечник на российском рынке в сезоне 2019/20 г. (с сентября по август) достигла 28 150 руб./т с НДС (базис CPT, т. е. с доставкой покупателю). К такому уровню цена приближалась лишь в сезоне 2015/16 г., сообщал Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). С 12 апреля до 30 июня действовал запрет на экспорт подсолнечника, сои, круп и других культур из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; в него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), введенный по решению коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Запрет вводился из-за коронавируса, чтобы обеспечить население продукцией, сообщала ЕЭК.