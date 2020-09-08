Россиян предупредили о возможном росте цен на подсолнечное масло и семечки
Цены на продукцию из подсолнечника могут вырасти в 2020 г. из-за снижения урожая на 23% по сравнению с 2019 г., сообщил РБК со ссылкой на отчет «Совэкона». По мнению экспертов, неурожай подсолнечника в 2020 г. объясняется засушливой весной и сухим летом на юге Центрального Черноземья и в Южном федеральном округе.
По оценке экспертов, в 2020 г. в России может быть собрано 11,8 млн т маслосемян – на 23% меньше по сравнению с 2019 г. В отчете говорится, что урожай подсолнечника в 2020 г. может оказаться самым низким с 2017 г., когда было собрано 10,5 млн т.
Средняя цена на подсолнечник на российском рынке в сезоне 2019/20 г. (с сентября по август) достигла 28 150 руб./т с НДС (базис CPT, т. е. с доставкой покупателю). К такому уровню цена приближалась лишь в сезоне 2015/16 г., сообщал Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). С 12 апреля до 30 июня действовал запрет на экспорт подсолнечника, сои, круп и других культур из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; в него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), введенный по решению коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Запрет вводился из-за коронавируса, чтобы обеспечить население продукцией, сообщала ЕЭК.