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Силуанов назвал срок возвращения к привычной финансовой политике

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В настоящее время в России восстанавливаются все сектора экономики, что доказывает правильность мер поддержки, принятых правительством, а также предполагает выход в 2022 г. на стандартные правила бюджетной политики, заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарной сессии Московского финансового форума.

«Считаю, что вопрос изменения финансовой политики стоит того, чтобы обеспечить более мягкое прохождение всех этих вызовов. Но это не означает, что мы будем и дальше это делать. Мы выстроили себе планы по вхождению в обычный, нормальный бюджетный ритм, бюджетный процесс – в 2022 г. мы выходим на бюджетное правило, сейчас подготовили уже бюджет на трехлетку, в котором постепенно выходим на нормальные финансовые принципы, финансовые правила», ‒ сказал Силуанов, добавив, что, по его мнению, это важно слышать инвесторам, которые вкладываются в российскую экономику, покупая ценные бумаги.

При этом министр отметил, что меры господдержки экономики не могут быть сокращены резко. «Потому что резкий выход из государственного стимулирования (спроса) может быть чреват для экономики в целом. Поэтому мы взяли период два года – по сути дела, следующий год и вторая половина текущего года ‒ и с 2022 г. выходим уже на обычные стандартные наши правила бюджетной политики».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных