Силуанов назвал срок возвращения к привычной финансовой политике

«Считаю, что вопрос изменения финансовой политики стоит того, чтобы обеспечить более мягкое прохождение всех этих вызовов. Но это не означает, что мы будем и дальше это делать. Мы выстроили себе планы по вхождению в обычный, нормальный бюджетный ритм, бюджетный процесс – в 2022 г. мы выходим на бюджетное правило, сейчас подготовили уже бюджет на трехлетку, в котором постепенно выходим на нормальные финансовые принципы, финансовые правила», ‒ сказал Силуанов, добавив, что, по его мнению, это важно слышать инвесторам, которые вкладываются в российскую экономику, покупая ценные бумаги.