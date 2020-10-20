Курс евро превысил 92 рубля
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил порог в 92 руб. впервые с 8 октября, свидетельствуют данные торгов.
На 12:50 мск, максимальная стоимость европейской валюты составила 92,05 руб. Доллар также вырос и приблизился к значению в 78 руб., составив 77,96 руб.
Стоимость валют заметно выросла в последние два месяца. Так, показателя в 92 руб. евро достиг ранее, 28 сентября. Это произошло впервые с января 2016 г. Однако спустя несколько дней цена снизилась.
Несмотря на рост стоимости валюты, аналитики не ожидают, что евро достигнет значения в 100 руб. Главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова ранее пояснила «Ведомостям», что наблюдаемая волатильность объясняется геополитическими факторами, в том числе предстоящими выборами в США. Однако опасаться евро по 100 руб. стоит лишь в случае победы там Джо Байдена, заявила она.