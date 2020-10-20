Курс евро превысил 92 рубля

Несмотря на рост стоимости валюты, аналитики не ожидают, что евро достигнет значения в 100 руб. Главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова ранее пояснила «Ведомостям», что наблюдаемая волатильность объясняется геополитическими факторами, в том числе предстоящими выборами в США. Однако опасаться евро по 100 руб. стоит лишь в случае победы там Джо Байдена, заявила она.