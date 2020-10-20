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Курс евро превысил 92 рубля

Ведомости

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил порог в 92 руб. впервые с 8 октября, свидетельствуют данные торгов. 

На 12:50 мск, максимальная стоимость европейской валюты составила 92,05 руб. Доллар также вырос и приблизился к значению в 78 руб., составив 77,96 руб.

Стоимость валют заметно выросла в последние два месяца. Так, показателя в 92 руб. евро достиг ранее, 28 сентября. Это произошло впервые с января 2016 г. Однако спустя несколько дней цена снизилась.

Несмотря на рост стоимости валюты, аналитики не ожидают, что евро достигнет значения в 100 руб. Главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова ранее пояснила «Ведомостям», что наблюдаемая волатильность объясняется геополитическими факторами, в том числе предстоящими выборами в США. Однако опасаться евро по 100 руб. стоит лишь в случае победы там Джо Байдена, заявила она.

Ранее по теме: Главный экономист «Альфа-банка» назвала условие роста курса евро до 100 рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных