Сечин призвал использовать опыт Китая в борьбе с коронавирусом
Использование опыта Китая в борьбе с распространением коронавируса могло позволить избежать второй волны эпидемии, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
По его словам, Китаю удалось в кратчайшие сроки преодолеть вызванные пандемией трудности и встать на путь восстановления экономики.
«Правильно было бы использовать опыт Китая в борьбе с вирусной пандемией, а не атаковать их – это, возможно, позволило бы принять более действенные меры и избежать второй волны заражения», — сказал Сечин на XIII Евразийском экономическом форуме.
Согласно прогнозам МВФ и ОЭСР, в этом году ВВП Китая покажет рост порядка 2%, а в следующем году страна может вернуться к прежним темпам роста около 8%, подчеркнул глава «Роснефти».
«Однако если вместо решения проблем будут продолжаться обвинения в отношении отдельных стран как «разносчиков» вируса и закрываться границы, то человечество, к сожалению, может еще не скоро справиться с пандемией», — добавил Сечин.
Объединение усилий для решения общих проблем является гораздо более рациональным и продуктивным подходом для мирового сообщества, заключил он.
По данным Университета Джона Хопкинса, 19 октября число заболевших коронавирусом в мире превысило 40 млн человек.