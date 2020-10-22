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Сечин призвал использовать опыт Китая в борьбе с коронавирусом

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Использование опыта Китая в борьбе с распространением коронавируса могло позволить избежать второй волны эпидемии, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

По его словам, Китаю удалось в кратчайшие сроки преодолеть вызванные пандемией трудности и встать на путь восстановления экономики.

«Правильно было бы использовать опыт Китая в борьбе с вирусной пандемией, а не атаковать их – это, возможно, позволило бы принять более действенные меры и избежать второй волны заражения», — сказал Сечин на XIII Евразийском экономическом форуме. 

Согласно прогнозам МВФ и ОЭСР, в этом году ВВП Китая покажет рост порядка 2%, а в следующем году страна может вернуться к прежним темпам роста около 8%, подчеркнул глава «Роснефти».

«Однако если вместо решения проблем будут продолжаться обвинения в отношении отдельных стран как «разносчиков» вируса и закрываться границы, то человечество, к сожалению, может еще не скоро справиться с пандемией», — добавил Сечин. 

Объединение усилий для решения общих проблем является гораздо более рациональным и продуктивным подходом для мирового сообщества, заключил он.

По данным Университета Джона Хопкинса, 19 октября число заболевших коронавирусом в мире превысило 40 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных