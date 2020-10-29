Путин заявил об отсутствии планов ограничивать движение капитала в России
Россия не собирается ограничивать движение капитала, заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет».
«Мы не жалеем, что у нас свободное движение капитала, мы его не ограничиваем и не собираемся ограничивать», — сказал Путин.
По его словам, эта позиция для России является принципиальной: так было и во время кризиса 2008-2010 гг., так и в ходе текущих кризисных явлений.
«Это тоже вызывает, надеюсь, доверие к российской экономике и российской экономической политике, о чем свидетельствует и возврат капиталов уже в виде иностранных инвестиций», — добавил он.
23 октября глава государства заявил о начале восстановления в ряде секторов российской экономики. В качестве примера президент привел обрабатывающую промышленность, динамика которой в августе–сентябре находилась вблизи уровней прошлого года.