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Путин заявил об отсутствии планов ограничивать движение капитала в России

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Россия не собирается ограничивать движение капитала, заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет».

«Мы не жалеем, что у нас свободное движение капитала, мы его не ограничиваем и не собираемся ограничивать», — сказал Путин.

По его словам, эта позиция для России является принципиальной: так было и во время кризиса 2008-2010 гг., так и в ходе текущих кризисных явлений.

«Это тоже вызывает, надеюсь, доверие к российской экономике и российской экономической политике, о чем свидетельствует и возврат капиталов уже в виде иностранных инвестиций», — добавил он.

23 октября глава государства заявил о начале восстановления в ряде секторов российской экономики. В качестве примера президент привел обрабатывающую промышленность, динамика которой  в августе–сентябре находилась вблизи уровней прошлого года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных