Минтруд не поддержал идею начисления пенсий «по рангам»

Ранее депутат Госдумы Сергей Калашников предложил ввести в России систему начисления пенсии по 10 рангам. По мнению депутата, при такой системе человек будет знать размер своей будущей пенсии. Индексация пенсий при такой системе, по словам Калашникова, тоже будет происходить по рангам, однако необязательно по всем сразу — нужно будет ориентироваться на экономическую ситуацию.