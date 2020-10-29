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Минтруд не поддержал идею начисления пенсий «по рангам»

Ведомости

Министерство труда и соцзащиты не поддержало предложение ввести систему начисления пенсий «по рангам», так как размер пенсий дифференцирован и при нынешней системе, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минтруда.

«В целом Минтруд не поддерживает идею введения пенсионных рангов. Размеры пенсий дифференцированы и сегодня: пенсия рассчитывается исходя из величины заработной платы и страхового стажа. Чем выше зарплата и больше стаж, тем выше пенсия. При этом действующим законодательством предусмотрено, что размер пенсионного обеспечения не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера», — сообщили в министерстве.

В Минтруде добавили, что размер будущей пенсии россияне могут узнать в Пенсионном фонде. Также министерство предложило информировать граждан о размере будущей пенсии в личном кабинете на сайте ПФР. Россияне, которые хотят увеличить размер своей пенсии, они могут воспользоваться добровольным пенсионным страхованием.

Ранее депутат Госдумы Сергей Калашников предложил ввести в России систему начисления пенсии по 10 рангам. По мнению депутата, при такой системе человек будет знать размер своей будущей пенсии. Индексация пенсий при такой системе, по словам Калашникова, тоже будет происходить по рангам, однако необязательно по всем сразу — нужно будет ориентироваться на экономическую ситуацию. 

Ранее по теме: В России предложили создать систему пенсий «по рангам»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных