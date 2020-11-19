В Сбербанке увидели перспективы для укрепления рубля

Лисоволик отметил, что на падение рубля во второй половине этого года существенно повлияли геополитические факторы. Динамику отечественной валюты во втором квартале он назвал «значительным парадоксом», отметив устойчивость рубля на фоне ограничительных мер, которые, в свою очередь, привели к значительному сокращению импорта, а также оттока капитала и денежных переводов мигрантов из стран СНГ.