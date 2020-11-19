В Сбербанке увидели перспективы для укрепления рубля
Российский рубль имеет значительные перспективы для укрепления на фоне восстановления мировой экономики и снижения геополитической премии, заявил в ходе 25-го саммита «Металлы и горная промышленность России и СНГ 2020» руководитель SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик.
«При снижении геополитической премии, мы считаем, что у рубля есть значительные перспективы для укрепления, особенно если мы увидим ослабление доллара на мировых рынках на фоне восстановления мировой экономики», — сказал он (цитата по ТАСС).
Лисоволик отметил, что на падение рубля во второй половине этого года существенно повлияли геополитические факторы. Динамику отечественной валюты во втором квартале он назвал «значительным парадоксом», отметив устойчивость рубля на фоне ограничительных мер, которые, в свою очередь, привели к значительному сокращению импорта, а также оттока капитала и денежных переводов мигрантов из стран СНГ.
Рубль укрепился в начале ноября, после президентских выборов в США, хотя ранее дешевел в ходе торгов. 9 ноября курс евро впервые с сентября опустился ниже 90 руб., доллара — ниже 76 руб. По данным Мосбиржи на 15:07, цена европейской валюты составила 90,3 руб., доллара — 76,2 руб.